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Fogão ou cooktop? Especialistas ajudam a escolher o mais adequado

Na hora de escolher o tipo ideal de fogão para a cozinha, essa é sempre uma das principais dúvidas: afinal, qual dos dois modelos é mais útil para o espaço? Veja o que dizem as especialistas

Publicado em 09 de Março de 2023 às 10:52

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

09 mar 2023 às 10:52
Fogão tradicional ou cooktop, qual escolher?
Fogão tradicional ou cooktop: tudo vai depender do espaço disponível e do projeto Crédito: Shutterstock
Elétrico, por indução e a gás, o cooktop tem se tornado o queridinho para muitos na hora de escolher o fogão de suas casas, mas, por outro lado, existem aqueles que não abrem mão de um fogão tradicional, aquele que vem com o forno e os queimadores em um único eletrodoméstico. 

No entanto, a utilização de cada um pode depender mais do que gosto ou parte estética: espaço, projeto, posição do ponto de gás entre outras coisas, o que pode levar a dúvidas sobre qual escolher. E para ajudar nessa escolha, conversamos com duas especialistas para falar sobre os dois tipos de fogão para tirar essas dúvidas.

Diferença entre modelos 

Afinal, o que de fato difere os dois modelos? O fogão tradicional é mais “completo”, pois ele já vem com a parte do forno junto, que pode ser de embutir ou com os pezinhos. Já o cooktop não possui essa parte, tendo apenas os queimadores, sendo necessário  também adquirir um forno de embutir, que pode ser a gás ou elétrico.
Fogão ou cooktop, qual escolher?
Cozinha com fogão cooktop sobre bancada de madeira. Crédito: Projeto de Elis Nobre. Foto: arquivo pessoal. 
Fogão ou cooktop, qual escolher?
Cozinha com fogão tradicional de pés Crédito: Projeto de Elis Nobre. Foto: arquivo pessoal. 
Por outro lado, o cooktop é uma opção mais versátil e se adapta mais ao espaço, otimizando o mesmo, facilitando a limpeza e manutenção. No entanto, ele acaba se tornando mais caro, já que é necessário comprar também um forno, avalia a arquiteta Gabriela Vicentini.
Fogão ou cooktop, qual escolher?
Ambiente planejado com uso de cooktop na bancada onde se encontra a pia Crédito: Projeto de Elis Nobre. Foto: Malu Lia Photography
E por falar em preços, um dos pontos cruciais na hora da escolha, acaba sendo o valor de cada um.
"Na dúvida, um ponto importante a ser considerado é o custo-benefício. A ausência do forno no cooktop exigirá a compra de um separado, gerando mais um custo final."
Gabriela Vicentini  - Arquiteta 
Fogão ou cooktop, qual escolher?
Cozinha com cooktop sobre a bancada e forno de embutir ao fundo Crédito: Projeto de Elis Nobre. Foto: arquivo pessoal 
Apesar das diferenças entre eles, não se tratam de rivais. O mais antigo ou o novato, vão conforme o gosto e necessidade de cada ambiente. 
"Não acredito que o cooktop veio para substituir e sim para ser mais uma opção na hora de planejar a cozinha perfeita e ideal para o cliente. Acho que depende muito mais de gostos, custos de obra e decoração na hora de escolher", destaca a designer e engenheira civil Elis Nobre.
Ou seja, se você vai construir ou apenas quer mudar, é necessário saber o que de fato é importante para a sua cozinha. A praticidade e o custo-benefício acabam se tornando indispensáveis na hora de avaliar e escolher. O mais adequado é aquele que atende tanto à sua cozinha, quanto ao seu bolso. 

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