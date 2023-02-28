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Prático e versátil

Porcelanato: tudo o que você precisa saber sobre o revestimento

Longe de ter seu uso limitado apenas para áreas molhadas, material permite exclusividade, além de oferecer alta resistência, durabilidade e baixa absorção de água
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

28 fev 2023 às 15:00

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 15:00

Na varanda gourmet, a arquiteta Cristiane Schiavoni, em vez de mármore ou granito na bancada, usou o porcelanato com efeito amadeirado para o revestimento
Na varanda gourmet, a arquiteta Cristiane Schiavoni, usou, em vez de mármore ou granito na bancada, porcelanato com efeito amadeirado para revestimento da bancada Crédito: Carlos Piratininga
Longe de ser apenas mais um revestimento para áreas molhadas, o porcelanato vem ganhando destaque cada vez maior na decoração. Pesa a seu favor algumas de suas vantagens, como versatilidade, alta resistência, durabilidade, baixa absorção de água, tamanhos diferenciados e um amplo leque de acabamentos, podendo, inclusive, imitar a madeira.
A arquiteta Cristiane Schiavoni acredita que, pelo fato de grande parte das pessoas desconhecerem as propriedades desse material, na maioria das vezes, o porcelanato só é usado no piso. “Acham que a parede não aguentaria um formato tão grande, mas isso não é verdade. O porcelanato é muito mais versátil do que se pode imaginar e pode ser usado, inclusive, em fachadas.”
A versatilidade é um dos seus pontos fortes. Famoso por emular efeitos de pedras naturais, o porcelanato permite que os profissionais da área desenvolvam propostas variadas usando o produto, além de agregar um bom custo-benefício.
Suavizando o conceito da varanda gourmet projetado por Cristiane Schiavoni, o porcelanato foi utilizado para compor a versatilidade do nicho que faz as vezes do bar e ‘esconde’ churrasqueira, coifa e a cuba, quando necessário
Suavizando o conceito da varanda gourmet projetado por Cristiane Schiavoni, o porcelanato foi utilizado para compor a versatilidade do nicho que faz as vezes do bar e "esconde" churrasqueira, coifa e a cuba Crédito: Carlos Piratininga
Schiavoni, no entanto, afirma que os atributos vão além: “O porcelanato é multifacetado, pois consegue atender o projeto da forma como desejamos. Ele se configura tanto como revestimento de área interna e externa para pisos e paredes, como também para bancadas de cozinhas, áreas gourmet e banheiros”, explica.
Bruna Perim, arquiteta capixaba, não poderia concordar mais. “O porcelanato, hoje em dia, é olhado de uma forma muito mais versátil e criativa, mas os usos mais comuns e clássicos continuam sendo como piso e revestimento de paredes em áreas molhadas”, aponta. Para ela, os porcelanatos funcionam bem também em bancadas, nichos e paredes em pé-direito duplo revestidas com lastras e porcelanatos de grandes formatos.
Além disso, é possível encontrar no mercado porcelanatos com diferentes tamanhos, como em 120x270cm e 60x180cm, o que proporciona diferentes utilizações do material. “Isso resulta em uma composição que une design, arte e técnica de detalhamento e execução, dispondo um leque gigante de opções aos profissionais e consumidores finais”, destaca.
O diretor da Compose, Carlos Marianelli, aponta que, graças à tecnologia de impressão digital, o porcelanato tem sido um dos revestimentos mais utilizados atualmente. "O grande atrativo desse material é a possibilidade de ele ganhar infinitas formas, cores e desenhos nas superfícies e reproduzir o visual de diferentes materiais naturais, como o mármore, madeira, pedra e até metal e couro”, salienta.
Elegância e sobriedade sintetizam o banheiro da suíte, que foi inspirado no mármore. O preto marca presença no porcelanato que reveste a área da bancada, incluindo a pia esculpida
Elegância e sobriedade sintetizam o banheiro da suíte, que foi inspirado no mármore. O preto marca presença no porcelanato que reveste a área da bancada, incluindo a pia esculpida Crédito: Carlos Piratininga
Em áreas internas, como salas, quartos, cozinhas e banheiros, os porcelanatos costumam trazer um aspecto de pedras naturais e os grandes formatos são usados para revestir painéis da sala.
Já nas externas e de lazer, é marcante a presença daquelas peças que têm um aspecto de madeira. Elas mantêm a estética do ambiente, oferecendo uma opção mais sustentável e com melhor custo-benefício.

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Vantagens

01

Custo-benefício

Por reproduzir materiais mais caros, como mármore e granito e até mesmo o cimento queimado, o porcelanato é uma opção para economizar na obra ou reforma, além de ser de fácil instalação.

02

Alta resistência

Por ter estrutura espessa e rígida, que é de alta resistência à abrasão e pouca absorção de água, costuma ser um material resistente e durável.

03

Variedade

Existem, no mercado, diversas peças com diferentes tipos, cores, tons, texturas e tamanhos.
Desvantagens

1

Perda de brilho

O material pode perder a sensação cintilada ao longo do tempo. Isso ocorre, principalmente, em áreas de muita circulação. 

2

Lascas e trincamentos

Em caso de acidentes e quedas de objetos em cima do porcelanato, por não ser uma massa única, pode ficar evidente a rachadura.

3

Pouco aconchego

A sensação térmica mantém os locais mais frios. Se for usado em bancadas e ilhas, o revestimento pode, por outro lado, refrescar o ambiente.

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