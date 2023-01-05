Entenda por que a madeira é um dos itens mais versáteis da decoração

Madeira: um clássico na marcenaria de cozinha Crédito: Mariana Camargo

Um dos materiais mais versáteis da decoração, a madeira proporciona praticidade e elegância a qualquer ambiente. Esse elemento é responsável por criar um clima de aconchego e sofisticação em residências e espaços comerciais e abrange acabamentos do piso ao teto, passando por mobiliário solto ou planejado e obras de arte até chegar aos pequenos utensílios.

As formas mais comuns de uso são na arquitetura e no design de mobiliário, mas a aplicação pode se dar em cortinas, bancos, cubas, janelas, maçanetas e até em base de piano.

Como explica a designer de interiores capixaba Naiara Monjardim, segunda colocada na 10ª edição do Design Tank Brasil , desde que respeitando as características e a usabilidade de cada tipo, a madeira provoca sensação de acolhimento e bem-estar.

"Além do aspecto sensorial, é importante destacar a função dela no isolamento acústico e térmico dos ambientes, bem como o potencial de transformação do estado bruto para tantas outras possibilidades e diferentes aplicações." Naiara Monjardim - Designer de interiores

A diretora regional da Associação Brasileira de Design de Interiores (ABD), Cirlene Reco, concorda: “É um elemento atemporal e possui uma característica neutra, o que permite diversas combinações e uso como base em vários tipos de ambientações, rústicos, contemporâneos, clássicos, industriais, escandinavos e japandi, entre outros”.

Apesar de ser um material durável, tem melhor desempenho quando é empregado de forma correta no contexto estético-funcional a que se propõe. Por isso, é importante planejar qual tipo é o mais adequado para cada intenção de projeto.

“Não existe fórmula exata de tipo de madeira, mesmo que haja indicação para determinados ambientes. O perfil do usuário e como ele interage com o móvel ou com o espaço são fatores únicos e que devem ser levados em consideração para o sucesso dessa escolha”, afirma Naiara.

Entretanto, no posto de "Miss Versatilidade" no mundo da arquitetura e do design de interiores, essa matéria-prima de origem natural carrega um fardo. Como lembra a arquiteta Daniela Funari, não são todos os ambientes de uma casa que são indicados para receber o produto. “Deve-se evitar áreas molhadas e, mesmo nos locais adequados, ainda é preciso cuidado, principalmente no aspecto da durabilidade”. Isso porque, para manter a madeira resistente ao tempo, é fundamental ficar de olho na escolha adequada do acabamento e na manutenção periódica.

Daniela pondera que, por ser um elemento que traz delicadeza a um cômodo, há certas cautelas extras que precisam ser tomadas. “Também não é recomendável usá-lo em áreas que tenham atrito com cadeiras, o que demanda reaplicações de lixamento para revitalização, que, por sua vez, pode ser feita de três a quatro vezes”, alerta.

Mas não é por isso que a madeira perde o posto de queridinha do décor. Os benefícios de usá-la em um projeto vão além da estética acolhedora e sofisticada, mas também estão relacionados à saúde. “A escolha de acabamentos naturais passa a ser uma ferramenta que oferece melhor qualidade de vida, tão importante quanto qualquer outro hábito cotidiano e capaz de repercutir sobre os níveis de estresse das pessoas”, explica a diretora da ABD-ES.

"Segundo estudos, quanto mais tempo passamos em espaços fechados, maior o potencial de influência deles sobre nossas vidas. Portanto, é uma responsabilidade nossa proporcionar essas sensações aos clientes, tornando-se o design biofílico um norte em cada projeto”, completa Cirlene.

"Não há limite de formato ou cores para esse material. É também por esse motivo que a madeira acompanha as tendências ao longo dos anos, tanto como matéria-prima original quanto como composto em novas 'receitas'. " Naiara Monjardim - Designer de interiores

O mercado atual oferece vários tipos desse componente, e uma boa opção para quem tem dúvida é usar o MDF (sigla de Medium Density Fiberboard). Trata-se de painéis uniformes e sem orientação das fibras, que podem ser cortados em qualquer sentido sem comprometer a superfície lisa. “Por imitar a madeira, o MDF permite inúmeras possibilidades. Além de durar mais, esse material tem melhor custo-benefício”, analisa Daniela.

“Eles devem ser utilizados em áreas internas, preferencialmente secas. Se forem inseridos em áreas molhadas, como cozinha e banheiro, devem possuir, sempre que possível, especificação hidrorrepelente e se manterem suspensas na parede ou sobre sóculos no piso, evitando contato com a umidade”, recomenda Naiara.

Para quem preferir, também existem acabamentos seguros para MDF disponíveis nas melhores indústrias de móveis planejados. Eles garantem superfícies 100% vedadas, prometem elevar a qualidade desse material e evitar perdas ou limitações na hora de executar o projeto de marcenaria.

Cirlene acredita que, ao longo dos anos, a madeira nobre, rica no país, foi dando espaço para outros materiais que vieram para substituí-la sempre que necessário. “Essa consciência ecológica que o profissional de interiores deve ter permite também que as indústrias e o consumidor estejam na mesma página”, avalia.

Como aplicar no seu projeto

Embora existam diversas possibilidades, é preciso analisar qual tipo de madeira é mais adequado a cada aplicação. Por meio de um estudo de caso com a consultoria de um arquiteto ou um designer de interiores, é possível obter um bom custo-benefício para cada caso.

O quesito qualidade, por outro lado, está diretamente atrelado ao processo de beneficiamento realizado pela indústria, desde a escolha da espécie com características físicas adequadas à intenção de uso – como densidade, nós, rigidez –, até a definição ou não do acabamento. Mas vale lembrar que a durabilidade desse material, acima de tudo, é reflexo da limpeza simplificada. Por isso, é essencial sempre consultar as instruções do fabricante.

“Uma boa dica é dar preferência a marcas cujo processo seja tecnológico e assertivo, e conferir se a matéria-prima possui o selo FSC [Forest Stewardship Council. Em português, Conselho de Manejo Florestal], reconhecido internacionalmente e que garante o manejo de florestas de forma sustentável”, aponta a designer capixaba.

Você pode encontrar a madeira em chapas, toras, tábuas e outros cortes, e contar com uma infinidade de acabamentos para execução de marcenaria em grandes madeireiras, bem como adquirir mobiliário a pronta entrega em lojas do ramo. “Nesse último caso, o cliente tem a oportunidade de se encantar por peças especiais, com design autoral e exclusivo, que agregam maior valor estético e funcional ao ambiente. São itens de mobiliário ou adornos decorativos que entregam significado e identidade como marcas de diferenciação”, destaca Naiara.

Ideias inovadoras

Além das vantagens para o usuário, o meio ambiente também agradece. Conforme explica Naiara Monjardim, a tecnologia admite a formulação de painéis mistos de alta qualidade e resistência utilizando-se de madeira certificada na composição. A de reflorestamento, por exemplo, tem uma boa adaptação nas criações de elementos em interiores, inclusive para grandes estruturas.

"Como designers, somos responsáveis por especificar cada material e conscientizar sobre o meio ambiente, em especial a madeira, a cuja origem precisamos estar atentos. Tem algumas tipologias extraídas de florestas que não se regeneram tão rapidamente; já outras são originárias de reflorestamento e possuem uma certificação. Uma opção são as de demolição ou provindas de outras reformas, beneficiando esse material que seria descartado em aterros. " Cirlene Reco - Diretora da ABD=ES

Além disso, de acordo com Naiara, “por ser um material leve e que gera economia de até 30% em uma obra, se comparado à alvenaria, por exemplo, além de computar muito pouco desperdício, ele pode surpreender e contar com grandes inovações e investimento em sustentabilidade nos próximos anos”.

Suspeita para falar, a designer confessa que a paixão é de longa data, já que viveu boa parte da vida acompanhando o pai, que é marceneiro: "Conheço os processos industriais para execução de vários de madeira”. Há menos de um mês, ela conquistou o segundo lugar no Design Tank Brasil, e o móvel vencedor dessa colocação foi especificado em compensado de madeira flexível, com formas arredondadas e curvilíneas.

A Base Omni, desenvolvida pela designer, tem várias aplicações Crédito: Arquivo pessoal

Por proporcionar aconchego, conexão com a natureza, estilo e durabilidade, a madeira é também a queridinha da arquiteta Daniela Funari e da designer de interiores Cirlene Reco. Elas reconhecem a veia camaleônica dessa matéria-prima, que permite criar soluções de acordo com as demandas de cada projeto. Veja alguns exemplos de aplicação inovadora feita por essas duas profissionais.

Painéis iluminados

Com efeito de um mosaico assimétrico realizado no hall de entrada, o desenho realizado pela arquiteta Daniela Funari ainda recebeu fitas de LED Crédito: Julia Novoa

Nesse living integrado projetado por Daniela Funari, há um hall de entrada sofisticado e impactante. A composição de peças sobrepostas recebe, com aconchego, moradores e visitantes. O efeito decorativo, alcançado pelo desenho e pela colocação das fitas de LED, proporcionou uma volumetria ímpar, assim como uma textura diferente para o espaço. “Na continuidade da área social, ainda conseguimos mimetizar algumas portas do apartamento”, conta a arquiteta.

Diversos tons

Na ilha da cozinha, a delicadeza do ripado na cor azul petróleo foi a aposta da arquiteta Daniela Funari Crédito: Julia Novoa

Para integrar a cozinha e a varanda gourmet, Daniela propôs uma grande ilha com ripas azuis para auxiliar no preparo e na hora de servir os pratos. Além da funcionalidade do elemento, a madeira se transformou em um item decorativo e ampliou as possibilidades de anexação inteligente e coerente entre cômodos.

Aparente no mobiliário

Na varanda do apartamento, a madeira se destaca na estrutura do sofá e no ripado realizado no forro Crédito: Mariana Camargo

Nesse projeto, o sofá tem uma estrutura de madeira evidente, destacando o recorte da peça e trazendo a imponência do móvel para a varanda gourmet. Para arrematar, o forro possui efeito ripado.

Além disso, para elevar a decoração do ambiente, todo o espaço do teto foi revestido com madeira, trazendo aconchego e sensorialidade ao ambiente, que possui a exata dualidade de unir o exterior ao interior do imóvel. O material natural garante, ainda, que a área interna seja trabalhada com organicidade e refinamento.

Piano Fênix

Com este projeto, a diretora da ABD-ES mostra como a madeira é um material nobre Crédito: Wesley Rossi

Como explica a designer Cirlene Reco, o desenho dessa peça foi inspirado nas diversas características do pássaro Fênix, entre elas a raridade, a beleza e a força.

O desafio surgiu a partir de um pedido da pianista clássica, cantora e compositora Juliana D’Agostini. O resultado é uma peça-base de apoio para um piano personalizada e impactante.

Cama Amora

Os pés inclinados complementam a proposta convidativa, atemporal e cheia de memória afetiva Crédito: Moresco Fotografias

O ar retrô e a elegância contemporânea da Cama Amora são um convite ao bem-estar. As molduras de madeira das laterais em formato curvilíneo, com a tela de palhinha natural, inclinam-se para a frente envolvendo perfeitamente o corpo para fazer referência a um abrigo, tão importante nos momentos de relaxamento.

Sala de jantar

A sala de jantar da Casacor Espírito Santo 2018 conta com detalhes que estabelecem uma relação sensorial do homem com a natureza Crédito: Camila Santos

O ritmo frenético da vida moderna tem criado nas pessoas a necessidade de encontrar em casa refúgios para uma espécie de "descompressão", e isso motivou Cirlene Reco a projetar uma sala de jantar que estabelece uma relação sensorial do usuário com a natureza.

Entre os destaques estão a Mesa Pássaros, de desenho autoral; a adega suspensa com cascata d'água; o jardim de inverno; a cristaleira com pedra exótica, além de outros elementos produzidos com matéria-prima natural.

Varanda rústica

Inspirado na Grécia, o ambiente mostra como o estilo rústico traz aconchego ao apartamento Crédito: Arquivo pessoal

Sentiu o cheiro do mar da Grécia daí? Quem acha que precisa tirar férias pode apostar em um espaço mais aberto e relaxante com uma varanda inspirada nos ares gregos, que utiliza o azul profundo, a madeira rústica e o branco como conceito para proporcionar relaxamento com uma leitura ou interação com a família.