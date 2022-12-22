Porcelanato é peça versátil na decoração; veja como usar

De fácil acesso, revestimento é conhecido por sua alta resistência, durabilidade, baixa absorção de água, tamanhos diferenciados e o amplo leque de acabamentos Crédito: Freepik

O mármore carrara é um clássico da arquitetura. A pedra branca de veios acinzentados tem origem italiana e sua fama vem desde a Roma antiga; a referência de grandes construções e esculturas históricas traz um ar de elegância e sofisticação ao ambiente. Essa estética permanece atual e inspira a criação de diversos produtos industrializados, como o porcelanato.

A semelhança de pedras naturais em cerâmicas de porcelanato é outra possibilidade para esse revestimento, que está entre os mais utilizados atualmente, justamente por esse atrativo, que dá a possibilidade de ganhar infinitas formas, cores e desenhos em suas superfícies graças à tecnologia de impressão digital. Assim, é possível reproduzir a natureza em superfícies do revestimento.

Porcelanato imita a clássica estética do mármore Carrara e reveste do chão à parede Crédito: Projeto Cristiane Schiavoni | Foto Luis Gomes

Desde pedras, madeiras e até couro, o porcelanato imita fielmente as cores, texturas e belezas. Mas além de conferir um ar bonito ao projeto, o revestimento é conhecido por sua alta resistência, durabilidade, baixa absorção de água, tamanhos diferenciados e o amplo leque de acabamentos, proporcionando um ótimo custo-benefício para revestir pisos, paredes, mobiliários e até mesmo bancadas.

Revestimento com visual parecido com o couro privilegia a estética rústica e pode ser aplicado na parede, bancadas e em diversos ambientes da casa Crédito: Compose

Versatilidade e funcionalidade

O "queridinho" consegue unir estética e funcionalidade em um só produto. A arquiteta Cristiane Schiavoni conta que o material conquistou expansão no mercado pelo desempenho técnico da indústria e também pela capacidade de reproduzir acabamentos com um visual que, até pouco tempo, era inimaginável – como é o caso do mármore carrara.

Para ela, o porcelanato é multifacetado: "Você consegue atender o projeto da forma como desejamos. Ele se configura tanto como revestimento de área interna e externa para pisos e paredes, como também para bancadas de cozinhas, áreas gourmet e banheiros”, afirma.

Porcelanato confere acabamento sofisticado e é conhecido por sua alta resistência, durabilidade e baixa absorção de água, podendo revestir bancadas de cozinha e banheiro Crédito: Maria Alice Rampinelli

A arquiteta e membro do Conselho de Arquitetura e urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Maria Alice Rampinelli, vê vantagem na utilização do material. "Por ser um produto industrializado, você garante o padrão de qualidade, diferente do produto natural que nunca vai ser igual. Com o porcelanato é possível ter um maior controle em relação aos aspectos, às texturas e cores que você deseja proporcionar ao ambiente."

Ainda sobre as vantagens da cerâmica, uma destacada pelas profissionais é por ser fácil de trabalhar. As arquitetas Maria Alice Rampinelli e Cristiane Schiavoni concordam em dizer que a funcionalidade na obra é outra característica do porcelanato.

O processo é simplificado e não resulta em muito tempo para sua instalação. Diferentes formatos de placas e espessura inferior às pedras naturais são pontos que facilitam.

"O porcelanato é fácil de trabalhar, principalmente nos formatos mais comerciais. Um pedreiro e um ajudante conseguem manusear de forma mais simplificada", acrescenta Maria Alice Rampinelli.

Todavia, a arquiteta alerta em relação à utilização do revestimento em mobiliários. Nesse caso, requer mão de obra especializada. A indicação é contratar um profissional marmorista que já tenha experiência com pedras naturais, garantindo melhor acabamento.

Sustentabilidade

O diretor da Compose, Carlos Marianelli, afirma que uma das principais vantagens do porcelanato é a alta durabilidade, já que seu processo de fabricação exclui matérias orgânicas, podendo ultrapassar os 50 anos sem danificação.

Além do benefício da alta durabilidade, outro destaque do porcelanato é a substituição de matérias-primas naturais. A tecnologia permite recriar, com alto grau de precisão, as pedras naturais raras, madeiras e couros.

O revestimento interpreta uma das pedras mais raras, fruto da mescla entre ônix preto e ônix branco Crédito: Compose