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Cor do ano

Como aplicar a cor Viva Magenta na arquitetura e decoração

2023 vai ser magenta. Forte e expressiva, a tonalidade escolhida pela Pantone como cor do ano deve ser tendência nos ambientes. Por isso, consultamos alguns especialistas para dar algumas dicas de como aplicar na decoração da sua casa

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 09:00

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

21 dez 2022 às 09:00
Ao contrário do que muita gente pensa, essa tonalidade vai bem em diferentes ambientes. Ou seja, se você está pensando em renovar a casa para celebrar a chegada do novo ano, o magenta é a opção ideal.
Ao contrário do que muita gente pensa, essa tonalidade vai bem em diferentes ambientes. Ou seja, se você está pensando em renovar a casa para celebrar a chegada do novo ano, o magenta é a opção ideal Crédito: Shutterstock
Corajosa e destemida, é assim que a Pantone descreve a tonalidade escolhida para 2023, a Viva Magenta. Inspirada no vermelho da cochonilha, um tom de corante bem usado na comida e extraído a partir desses insetinhos de nome difícil, a cor do próximo ano é mais jovem e contemporânea. Entretanto, a pergunta que não quer calar: é possível adotar o magenta na decoração?
Segundo especialistas, a resposta é sim. Afinal, a cor pode ser facilmente aplicada em portas, alvenarias, adornos, objetos decorativos. Enfim, ao contrário do que muita gente pensa, essa tonalidade vai bem em diferentes ambientes. Ou seja, se você está pensando em renovar a casa para celebrar a chegada do novo ano, o magenta é a opção ideal.

“As nuances do Viva Magenta estarão em alta na decoração, pois ele carrega otimismo, além de criar um ambiente aconchegante e moderno. O segredo é apostar nos detalhes. Seja na parede, seja no mobiliário, o importante é ousar”, afirma a arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen.
Inclusive, ela já até aplicou a tonalidade em um projeto de restaurante que produziu recentemente e disse que o magenta caiu muito bem nas cadeiras e nas flores. “Tudo muito agradável aos olhos.”
Mobiliário com a cor magenta em ambiente projetado pela arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen
Mobiliário com a cor magenta em ambiente projetado pela arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen Crédito: Projeto de Alessandra Cohen
O magenta também combina com portas e acabamentos, explica a arquiteta e empresária Roberta Drummond. Vale até aplicar em um único lado, para a decoração de um único ambiente, por exemplo. 
“Nesta porta (indicada na foto abaixo) podemos alcançar qualquer tonalidade desejada para o projeto. Ele tem um toque acetinado, com acabamento brilhoso. Quase um matte”, destaca a arquiteta.
Porta na cor magenta brilhosa da Innovare
Porta na cor magenta brilhante da Innovare Crédito: Divulgação
Em ambientes completos ou detalhes decorativos, o magenta pode ser usado para transmitir vigor, energia e coragem. Por isso, se você ainda está na dúvida de como aplicar, separamos algumas dicas. Confira:

01

Na alvenaria

De acordo com a arquiteta Fernanda Julião, o magenta produz espaços vibrantes e atraentes. “Combinados a peças importantes, como quadros familiares e obras artísticas, traz vida ao espaço e chama a atenção para peças cheias de histórias e lembranças.”

02

Nos móveis

Como estamos falando de uma tonalidade mais expressiva, é recomendado que o magenta seja aplicada em móveis isolados quando o ambiente for mais neutro. “Essa mesma ideia se repete para os planejados, que também podem ser energizados com essa cor radiante em superfícies lisas e polidas”, pontua Fernanda Julião.

03

Nas esquadrias

Mas não para por aí. Também é possível aplicar o magenta nas esquadrias e fechamentos de ambientes mais versáteis, como paredes removíveis, por exemplo.

04

Na decoração

Quem quiser investir de forma simples e apenas manter a decoração atualizada, “o ideal é que a cor seja aplicada a elementos que realmente necessitam ser observados, ou que evidenciem alguma outra peça de relevância”, indica a arquiteta Fernanda Julião.

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