Como aplicar a cor Viva Magenta na arquitetura e decoração

Ao contrário do que muita gente pensa, essa tonalidade vai bem em diferentes ambientes. Ou seja, se você está pensando em renovar a casa para celebrar a chegada do novo ano, o magenta é a opção ideal Crédito: Shutterstock

Corajosa e destemida, é assim que a Pantone descreve a tonalidade escolhida para 2023, a Viva Magenta. Inspirada no vermelho da cochonilha, um tom de corante bem usado na comida e extraído a partir desses insetinhos de nome difícil, a cor do próximo ano é mais jovem e contemporânea. Entretanto, a pergunta que não quer calar: é possível adotar o magenta na decoração?

Segundo especialistas, a resposta é sim. Afinal, a cor pode ser facilmente aplicada em portas, alvenarias, adornos, objetos decorativos. Enfim, ao contrário do que muita gente pensa, essa tonalidade vai bem em diferentes ambientes. Ou seja, se você está pensando em renovar a casa para celebrar a chegada do novo ano, o magenta é a opção ideal.

“As nuances do Viva Magenta estarão em alta na decoração, pois ele carrega otimismo, além de criar um ambiente aconchegante e moderno. O segredo é apostar nos detalhes. Seja na parede, seja no mobiliário, o importante é ousar”, afirma a arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen.

Inclusive, ela já até aplicou a tonalidade em um projeto de restaurante que produziu recentemente e disse que o magenta caiu muito bem nas cadeiras e nas flores. “Tudo muito agradável aos olhos.”

Mobiliário com a cor magenta em ambiente projetado pela arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen Crédito: Projeto de Alessandra Cohen

O magenta também combina com portas e acabamentos, explica a arquiteta e empresária Roberta Drummond. Vale até aplicar em um único lado, para a decoração de um único ambiente, por exemplo.

“Nesta porta (indicada na foto abaixo) podemos alcançar qualquer tonalidade desejada para o projeto. Ele tem um toque acetinado, com acabamento brilhoso. Quase um matte”, destaca a arquiteta.

Porta na cor magenta brilhante da Innovare Crédito: Divulgação

Em ambientes completos ou detalhes decorativos, o magenta pode ser usado para transmitir vigor, energia e coragem. Por isso, se você ainda está na dúvida de como aplicar, separamos algumas dicas. Confira: