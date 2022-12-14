Reparos fáceis para renovar os ares da casa no final de ano

A cozinha é um dos lugares que mais merece atenção, especialmente nas festas de fim de ano. Crédito: Projeto e Obra: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Natal e Ano Novo chegando, é hora de se preparar para um momento cheio de encontros e festas. Mas além da organização da ceia, muitas pessoas começam a se preocupar também com a organização da casa. O período pede uma manutenção geral no lar, a fim de evitar dores de cabeça e receber as visitas com conforto.

Já é dezembro e não há mais tempo hábil para grandes obras ou mudanças radicais, mas uma boa repaginada na casa pode conferir novos ares e aumentar a segurança dos moradores e visitantes.

Alguns desses reparos incluem retoques na pintura, troca de lâmpadas queimadas e limpeza de ralos, por exemplo. Mas o arquiteto Bruno Moraes, que está à frente do BMA Studio, salienta que, além da estética, é fundamental se atentar ao que não fica visível, como as conexões de hidráulica, que precisam ser apertadas anualmente. “É como se fosse um check-up médico”, relata.

Para Luciane Veiga, arquiteta e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), é preciso concentrar os esforços na infraestrutura e naquilo que rege o funcionamento da casa. A dica é dar uma boa faxina e perceber o que precisa de cuidados.

Principais cuidados com hidráulica e elétrica

A expressão "prevenir é melhor do que remediar" costuma estar presente na arquitetura. Numa época, como o final de ano, fica difícil conseguir prestadores de serviço para realizar possíveis reparos. Luciane reforça sobre fazer uma manutenção preventiva a fim de evitar transtornos.

Nos banheiros usados pelas visitas é importante verificar os rejuntes para evitar infiltrações no apartamento de baixo. A arquiteta também alerta sobre notar o box. Borracha ressecada e desalinhamento precisam de reparos.

A dica do arquiteto Bruno Moraes é conferir se há vazamentos, especialmente embaixo da pia ou para fora do box, além de reparar o estado da vedação entre o vaso sanitário e o chão.

A vedação do box e do vaso sanitário devem ser inspecionada, assim como o estado dos ralos Crédito: Projeto e Obra: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Na cozinha, espaço muito bem nas festas, a atenção deve ser a mesma. A falha em conferir os sifões e flexíveis das torneiras pode levar a problemas sérios, incluindo vazamentos e o estufamento da marcenaria dos gabinetes, por isso o valor desse cuidado.

Com o calor chegando, outro ponto importante de se atentar é com os ar-condicionado. Pode ser que alguma coisa ainda do último verão precise ser resolvida. Limpar os filtros do ar-condicionado e chamar um profissional para manutenção é o ideal.

Questão de segurança

Para quem mora em casa, depois de um período longo de chuvas, é imprescindível limpar as calhas. Além de evitar os perigos da água parada, previne também possíveis vazamentos e infiltrações.

Luciane Veiga, vice-presidente do CAU/ES alerta também sobre a necessidade de conferir as janelas e fechamentos de varanda. "Muitas pessoas se esquecem e a informação não é muito divulgada, mas os fechamentos de varanda precisam de manutenção anual."

Para garantir maior segurança, é preferível que alguns serviços sejam feitos por profissionais habilitados. "Um profissional de obra, bombeiro hidráulico e eletricista que consiga dar as orientações é o ideal", acrescenta.

Repaginada no visual

Uma boa agenda de limpeza garante que o ambiente esteja sempre revigorado. Colocar cortinas e tapetes para lavar e contratar a higienização de estofados confere um novo ar à casa.

Com os móveis, Bruno Moraes recomenda sempre consultar o fabricante ou a loja para entender qual o melhor procedimento de manutenção. Alguns produtos são perigosos e contraindicados, podendo danificar a peça.

A dica para quem tem o desejo de embelezar os espaços de forma rápida é utilizar papel de parede. Outra forma de fazer isso é investir no paisagismo interno.

"Trazer o paisagismo para dentro de casa com flores e vasos já dá outra cara. A planta traz vida para o ambiente. Apenas um arranjo de flor é capaz de transformar tudo" Luciane Veiga - Arquiteta e vice-presidente do CAU/ES

Vasos e plantas são capazes de transformar o ambiente Crédito: Projeto e Obra: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci