Maior feira de decoração da América Latina aponta tendências para 2023

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Palhinha

Se antes a palhinha se restringia a residências praianas, hoje ela é destaque independentemente da estação. O material tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de interiores e pode ser encontrado em móveis, adornos e vários outros elementos que tem como objetivo conferir um ar mais sofisticado ao espaço.

02

Luminárias em bambu e rattan

Imponentes e sofisticadas, as luminárias em rattan e bambu também foram alguns dos destaques presentes na ABCasa Fair. Protagonistas em diversos estandes, essas peças, ao contrário do que a maioria pensa, podem sim combinar muito bem com ambientes internos, além de serem ótimas pedidas para jardins e espaços externos.

03

Biofilia

Queridinha de muitos, a biofilia — estilo que remete a formas, cores e texturas de elementos naturais — ganhou espaço no período de pandemia com muitas pessoas tentando se aproximar da natureza com o isolamento social. Alguns anos depois, ela continua uma tendência forte no mercado com a presença de plantas permanentes ou preservadas, para aqueles que querem manter o verde dentro de casa, mas não contam com muito tempo para ter os cuidados necessários.

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Peças artesanais

Sentimentalismo é a palavra-chave do mercado de decoração esse ano. Peças artesanais que resgatam memórias afetivas e contam histórias por meio dos processos de fabricação tem se destacado entre as principais tendências de interiores porque, atualmente, existe uma busca por espaços mais pessoais que consigam traduzir a personalidade de quem vive ali.

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Formas fluidas

O quadrado ficou para trás. A bola da vez são as formas sinuosas e fluidas, principalmente quando falamos de espelhos. Se antes o tradicional eram os modelos cheios de retas, hoje o mercado já abraçou peças mais ousadas e maiores.

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Menos volume

Outro detalhe que pôde ser observado na feira foi a presença de peças de decoração com menos volume e mais lisas. As superfícies em 3D e cheias de dimensão deram espaço para adornos com texturas diferenciadas e que simulam uma produção artesanal com arranhões, por exemplo.

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Cerâmicas