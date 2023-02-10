Maior feira de decoração da América Latina aponta tendências para 2023

Dizem que o ano só começa depois do Carnaval, mas para o mercado imobiliário, 2023 já está a todo vapor. Em especial, para o cenário de decoração, que já pode contar com mais uma edição da ABCasa Fair, a maior feira do ramo na América Latina, que vai até este sábado (11), em São Paulo.
Além de expor novas tendências, o evento contou com palestras sobre as apostas para o novo ano e o Hub Imobi marcou presença para mostrar tudo o que bombou na feira.
“Dentre as tendências apontadas este ano na feira, boa parte delas já eram esperadas por profissionais do mercado. As cores têm sido mais neutras em uma cartela mais puxada para o frio. E os elementos naturais, artesanais e afetivos estão em alta no universo do décor”, destaca a designer de interiores Cleide Bezerra, durante visita à feira.
Confira algumas das tendências mais observadas na ABCasa Fair:
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Palhinha
Se antes a palhinha se restringia a residências praianas, hoje ela é destaque independentemente da estação. O material tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de interiores e pode ser encontrado em móveis, adornos e vários outros elementos que tem como objetivo conferir um ar mais sofisticado ao espaço.
02
Luminárias em bambu e rattan
Imponentes e sofisticadas, as luminárias em rattan e bambu também foram alguns dos destaques presentes na ABCasa Fair. Protagonistas em diversos estandes, essas peças, ao contrário do que a maioria pensa, podem sim combinar muito bem com ambientes internos, além de serem ótimas pedidas para jardins e espaços externos.
03
Biofilia
Queridinha de muitos, a biofilia — estilo que remete a formas, cores e texturas de elementos naturais — ganhou espaço no período de pandemia com muitas pessoas tentando se aproximar da natureza com o isolamento social. Alguns anos depois, ela continua uma tendência forte no mercado com a presença de plantas permanentes ou preservadas, para aqueles que querem manter o verde dentro de casa, mas não contam com muito tempo para ter os cuidados necessários.
04
Peças artesanais
Sentimentalismo é a palavra-chave do mercado de decoração esse ano. Peças artesanais que resgatam memórias afetivas e contam histórias por meio dos processos de fabricação tem se destacado entre as principais tendências de interiores porque, atualmente, existe uma busca por espaços mais pessoais que consigam traduzir a personalidade de quem vive ali.
05
Formas fluidas
O quadrado ficou para trás. A bola da vez são as formas sinuosas e fluidas, principalmente quando falamos de espelhos. Se antes o tradicional eram os modelos cheios de retas, hoje o mercado já abraçou peças mais ousadas e maiores.
06
Menos volume
Outro detalhe que pôde ser observado na feira foi a presença de peças de decoração com menos volume e mais lisas. As superfícies em 3D e cheias de dimensão deram espaço para adornos com texturas diferenciadas e que simulam uma produção artesanal com arranhões, por exemplo.
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Cerâmicas
Na ABCasa Fair, as cerâmicas estavam por toda parte. Mas o curioso foram os modelos que simulam produções artesanais. Até mesmo peças industrializadas, contavam com detalhes que conferem mais personalidade aos adornos. Louças em cerâmicas, cachepots e adornos foram alguns dos elementos de destaque nos estandes da feira.