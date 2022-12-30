Conheça as tendências de design e arquitetura que devem bombar em 2023

Para 2023, especialistas e profissionais apostam em móveis com valor afetivo combinado a decorações contemporâneas Crédito: Shutterstock

2023 chegou e com ele novas tendências de design e arquitetura começam a ganhar destaque na decoração. Se a cor do ano, escolhida recentemente pela Pantone , é o magenta, a palavra-chave é: sentimentalismo. Isso porque a combinação entre móveis de valor afetivo com tendências mais contemporâneas tem feito sucesso em muitos projetos.

Quem confirma esse palpite é a arquiteta e diretora da Innovare, Roberta Drummond. Segundo ela, para 2023 o resgate a um tipo de mobiliário sentimental e cheio de história tem sido bem explorado no design e combinado a modelos de decoração mais contemporâneos.

Além de criar um espaço mais personalizado, o conforto e o aconchego se tornam ainda mais expressivos, já que esses ambientes carregados de nostalgia se enchem de memórias familiares, por exemplo.

“Com a pandemia, principalmente, muitas pessoas entenderam a importância de se manter próximo às pessoas que a gente gosta. Materiais como cadeiras de avó e tapetes antigos se tornaram tendência. O novo luxo é adequar essa simplicidade sentimental ao projeto”, pontua a arquiteta.

Grandes vãos, brises e guarda-corpo em alta

Segundo a arquiteta e diretora da Innovare, Roberta Drummond, as brises são apostas para 2023 na decoração Crédito: Foto de Camila Santos e projeto de Roberta Drummond

Mas não para por aí. Roberta Drummond destaca que para casas a integração entre ambientes continua sendo muito importante. “O contato com a natureza ainda é algo que se busca fazer em vários projetos. Por isso, utiliza-se de grandes vãos e grandes portas de vidro para que se possa ter uma conexão e levar o espaço externo para dentro de casa”, recomenda.

Muitos desses elementos de contato com ambientes naturais acabaram sendo incorporados ao design e à arquitetura e, hoje, já são considerados como objetos de decoração. As brises, por exemplo, surgiram como uma forma de bloqueio solar, mas hoje já se tornaram uma tendência aplicada aos grandes vãos, janelas e portas.

“Também é o caso do guarda-corpo, uma espécie de peitoril, aplicado em projetos para que você não caia do segundo ao primeiro andar. Em 2023, acredito que o modelo de infinity view, que conta com uma base estruturada em aço e se embute ao chão, deve ser tendência, já que quando visualizamos temos um aspecto de infinitude de vidro”, avalia.

Grandes portas de vidro têm sido destaque em projetos para aumentar a integração de ambientes Crédito: Foto de Camila Santos e projeto de Roberta Drummond

Formas fluidas e bem-estar

Ainda pensando nessa conexão com o exterior, a designer de interiores Fernanda Buaiz afirma que a inspiração a elementos da natureza incentivou uma utilização maior de formas fluidas e leves dentro dos projetos. Essa ousadia de materiais, não é apenas um destaque na decoração, como também fala sobre libertação e pode ser um diferencial na integração de ambientes.

“Elementos que contêm um fator emocional estão de fato em alta. O segredo é levar isso para uma roupagem inovadora dentro de um universo em que possamos mesclar tendências. O importante é priorizar sempre o bem-estar”, pontua.

Manter a conexão com a natureza a fim de criar um ambiente de bem-estar ainda é uma preocupação em muitos projetos Crédito: Projeto de Fernanda Buaiz

Por isso, para a profissional, tons vibrantes em bancadas sofisticadas e exóticas podem reforçar um estilo contemporâneo quando aplicados a pedras. Texturas permanecerão em alta, assim como os tijolinhos, telas e pedras.

“O importante é manter uma composição equilibrada. As pedras podem ser combinadas com a madeira, pois se relacionam muito bem. Uma vez que o primeiro material tem mais frescor, enquanto o segundo, mais aconchego”, revela.

Mas e os ripados seguem na moda?

Para a arquiteta e diretora da Innovare Roberta Drummond, a resposta é sim. Já que, de acordo com ela, é possível brincar com diversos materiais ao aplicá-los na decoração. “PVC, madeira ou bambu, conseguimos fazer vários desenhos com esse revestimento”, afirma.

Móveis ripados devem continuar sendo tendência no próximo ano Crédito: Projeto de Fernanda Buaiz

Decoração sem pesar no bolso

Com todas essas dicas, a vontade de renovar algum ambiente da casa aumenta. Mas se engana quem pensa que para fazer isso é preciso desembolsar muito dinheiro. Pelo contrário, dá sim, para se atualizar na decoração sem pesar no bolso.