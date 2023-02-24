Quarto pequeno demais? Veja 7 truques para seu dormitório parecer maior

Uma solução criativa é a que Caroline Maria propõe neste móvel no meio do quarto, com um suporte de TV que gira sob seu próprio eixo Crédito: Caroline Maria

Em uma conta proporcionalmente inversa, o setor imobiliário de hoje funciona assim: enquanto a quantidade de apartamentos aumenta, as medidas dos quartos diminuem cada vez mais. Isso porque as plantas das residências, no geral, estão ficando mais compactas, e os arquitetos precisam entregar projetos com qualidade, mas também com criatividade. Pensando nisso, conversamos com profissionais que deram dicas para deixar qualquer dormitório mais funcional e aconchegante, evitando, assim, a sensação claustrofóbica no ambiente.

Esse espaço de repouso é um dos locais mais importantes da casa e, mesmo quando há uma limitação de tamanho, existem truques para ampliá-lo visualmente e deixá-lo mais funcional. “Mais do que um sinônimo de desafio, os ambientes compactos podem ser vistos como oportunidades para abusar da criatividade e elaborar um espaço funcional e muito acolhedor”, defende o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio.

Como qualquer reforma ou obra, o planejamento precisa ser estratégico, exigindo um olhar profissional para te ajudar a aproveitar cada centímetro do quarto.

Para a arquiteta Letícia Breda, a iluminação e o uso de paleta de cores claras são dicas de ouro para ampliar qualquer cômodo da casa ou escritório. Ambos ajudam no aproveitamento da luz natural ou artificial e contribuem para valorizar a decoração existente.

Para entender melhor como deixar o seu quarto mais clean e confortável, veja mais detalhes:

Este projeto desenvolvido por Letícia Breda é a prova de que a iluminação eficiente ajuda a valorizar a decoração de qualquer ambiente Crédito: Flat Arquitetura

1 Iluminação Pontos de spot e fita de LED são os itens de iluminação favoritos da arquiteta Caroline Maria em quartos pequenos. Já as lâmpadas devem ser especificadas de acordo com o uso do ambiente, mas Letícia indica as neutras ou quentes (entre 2700 e 3000k) e evitar lâmpadas frias (4000k).

O arquiteto Bruno Moraes prefere tons claros para criar a percepção de um ambiente maior Crédito: Luis Gomes

2 Cores Abuse das tonalidades neutras e claras, visto que, combinadas com uma boa iluminação, trazem conforto para espaços pequenos. Os tons escuros, por outro lado, dão uma sensação de enclausuramento. “O branco, off-white e os tons pastéis funcionam muito bem. A regra também vale para os móveis”, cita Caroline. Para quem não abre mão das cores mais destacadas, escolha apenas uma das paredes, o que, inclusive, ajuda a dar uma sensação de que o quarto é maior.

Caroline Maria apostou em um guarda-roupa com espelho de corpo inteiro para dar uma sensação de amplitude no quarto Crédito: Caroline Maria

3 Espelhos Sobre esse truque, muitos já sabem, mas não custa reforçar. O espelho é um grande aliado para ampliar espaços, dado que os modelos verticais “esticam” o ambiente em altura, e os horizontais em largura.

Nenhum espaço na parede, no chão ou nos cantinhos deve ser esquecido na hora de planejar um cômodo compacto. Aqui, a solução do móvel que acompanha a mesinha lateral fez todo o sentido Crédito: Luis Gomes

4 Armários aéreos Uma marcenaria planejada também ajuda a otimizar o espaço sem prejudicar a circulação do ambiente. Estude a possibilidade de substituir guarda-roupas por prateleiras e roupeiros embutidos com mesa de cabeceira ou por instalação de móveis aéreos, que duplicam a área útil do quarto e usam uma parte da parede que, normalmente, seria "esquecida". Se a mobília for de cor clara, melhor ainda! 5 Móvel acima da mesa de cabeceira A praticidade ao lado da cama também não precisa se limitar à mesinha de cabeceira. Pelo contrário: uma dica é colocar um móvel suspenso à parede para guardar objetos pessoais de forma organizada e fácil de pegar quando estiver deitado na cama.

Sapatos, malas, cobertores, roupas de frio... Tudo pode ser armazenado em uma cama com gavetas. Este móvel foi desenhado por Bruno Moraes Crédito: Luis Gomes