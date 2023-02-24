Quarto pequeno demais? Veja 7 truques para seu dormitório parecer maior

Em uma conta proporcionalmente inversa, o setor imobiliário de hoje funciona assim: enquanto a quantidade de apartamentos aumenta, as medidas dos quartos diminuem cada vez mais. Isso porque as plantas das residências, no geral, estão ficando mais compactas, e os arquitetos precisam entregar projetos com qualidade, mas também com criatividade. Pensando nisso, conversamos com profissionais que deram dicas para deixar qualquer dormitório mais funcional e aconchegante, evitando, assim, a sensação claustrofóbica no ambiente.
Esse espaço de repouso é um dos locais mais importantes da casa e, mesmo quando há uma limitação de tamanho, existem truques para ampliá-lo visualmente e deixá-lo mais funcional. “Mais do que um sinônimo de desafio, os ambientes compactos podem ser vistos como oportunidades para abusar da criatividade e elaborar um espaço funcional e muito acolhedor”, defende o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio.
Como qualquer reforma ou obra, o planejamento precisa ser estratégico, exigindo um olhar profissional para te ajudar a aproveitar cada centímetro do quarto.
Para a arquiteta Letícia Breda, a iluminação e o uso de paleta de cores claras são dicas de ouro para ampliar qualquer cômodo da casa ou escritório. Ambos ajudam no aproveitamento da luz natural ou artificial e contribuem para valorizar a decoração existente.
Para entender melhor como deixar o seu quarto mais clean e confortável, veja mais detalhes:
1
Iluminação
Pontos de spot e fita de LED são os itens de iluminação favoritos da arquiteta Caroline Maria em quartos pequenos. Já as lâmpadas devem ser especificadas de acordo com o uso do ambiente, mas Letícia indica as neutras ou quentes (entre 2700 e 3000k) e evitar lâmpadas frias (4000k).
2
Cores
Abuse das tonalidades neutras e claras, visto que, combinadas com uma boa iluminação, trazem conforto para espaços pequenos. Os tons escuros, por outro lado, dão uma sensação de enclausuramento. “O branco, off-white e os tons pastéis funcionam muito bem. A regra também vale para os móveis”, cita Caroline. Para quem não abre mão das cores mais destacadas, escolha apenas uma das paredes, o que, inclusive, ajuda a dar uma sensação de que o quarto é maior.
3
Espelhos
Sobre esse truque, muitos já sabem, mas não custa reforçar. O espelho é um grande aliado para ampliar espaços, dado que os modelos verticais “esticam” o ambiente em altura, e os horizontais em largura.
4
Armários aéreos
Uma marcenaria planejada também ajuda a otimizar o espaço sem prejudicar a circulação do ambiente. Estude a possibilidade de substituir guarda-roupas por prateleiras e roupeiros embutidos com mesa de cabeceira ou por instalação de móveis aéreos, que duplicam a área útil do quarto e usam uma parte da parede que, normalmente, seria "esquecida". Se a mobília for de cor clara, melhor ainda!
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Móvel acima da mesa de cabeceira
A praticidade ao lado da cama também não precisa se limitar à mesinha de cabeceira. Pelo contrário: uma dica é colocar um móvel suspenso à parede para guardar objetos pessoais de forma organizada e fácil de pegar quando estiver deitado na cama.
6
Gavetas inferiores
Outro recurso com desenho sob medida de marcenaria é a cama com gavetas na base, seguindo o mesmo estilo do móvel, ou que funciona com baú para guardar roupas de cama volumosas e objetos maiores.
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Portas bem pensadas
O que pode ser incômodo – e você não descobrir o motivo – é ter que lidar com portas em versão convencional, que “consomem” desnecessariamente uma área do quarto quando está aberta. Por isso, opte pelo uso de folhas de correr com espelho.