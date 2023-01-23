Lavabos se tornam destaque na hora de decorar a área social

Projeto de lavabo traz mix entre parede e teto com ripado de madeira e LED embutido. Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Julia Novoa

Ele mistura privacidade e estilo. Dos proprietários aos visitantes, os lavabos que fazem parte da área social de um ambiente estão ligados ao conforto e à intimidade dos usuários. E está permitido inovar, mesmo se tratando de um espaço que geralmente é pequeno e usado por menos tempo do que um banheiro.

“O lavabo faz parte do cartão de visita da casa, pois normalmente se localiza na parte social, de forma que dê suporte básico de higiene pessoal, atendendo visitantes e moradores. Estar atento a esse canto da casa é imprescindível, pois ali é um dos primeiros pontos de contato de sua visita com seu lar”, destaca a arquiteta Fernanda Julião.

Lavabo com bancada e cuba esculpida de mármore Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Mariana Camargo

Por se tratar de um espaço da área social, os lavabos representam o conforto da casa. Na hora de construir e decorar, eles podem trazer traços requintados e elegantes, sempre seguindo o padrão estético da casa. Mas como fazer para que seu lavabo se torne um lugar especial de sua residência?

Atenção aos elementos

A arquiteta Daniela Funari ressalta que alguns erros podem e devem ser evitados. O uso de uma cuba de tamanho proporcional para a lavagem das mãos, por exemplo, é algo indispensável, independentemente da identidade escolhida para o ambiente. Isso, porque, dessa forma, torna-se possível evitar episódios onde respingos de água caiam em excesso, molhando até mesmo o piso.

Lavabo com cuba de apoio, produzida com cimento queimado. Piso e paredes revestidos em vinílico Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Mariana Camargo

O espaço de apoio para itens de higiene como sabonete, difusor de aromas, entre outros, também deve ser bem pensado para não faltar nada no ambiente e para que o seu uso atenda às necessidades individuais de cada pessoa que por ali passar. “São cuidados que sinalizam a atenção do morador para com os convidados e ampliam a lembrança de bem-estar”, afirma Daniela.

Bancada de apoio para itens de higiene em lavabo Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Mariana Camargo

Além disso, o olhar atento à iluminação e ao uso de materiais corretos também se destaca, para não errar na hora da decoração e da utilização dos lavabos.

“É muito importante prestar atenção à iluminação, principalmente na natural, pois além da iluminação funcional, composta por lâmpadas projetadas, é importante que essa luz exterior adentre o ambiente, junto de uma boa ventilação. Outros pontos de atenção são a composição de materiais, que devem ser adequados para áreas molhadas, e a harmonização com os demais cômodos da casa”, diz a arquiteta Fernanda Julião.

Lavabo com luminária, cuba e espelho. Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Mariana Camargo

De olho nas dicas

Mesmo já sabendo em quais elementos você deve estar atento na hora de decorar seu lavabo, a arquiteta Daniela Funari separou três dicas para auxiliar na ornamentação de seu lavabo. Confira: