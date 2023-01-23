Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espaço especial

Lavabos se tornam destaque na hora de decorar a área social

Área, por ser pequena, ganha variedade de estilos e se destaca na casa, tornando-se um dos primeiros pontos de contato de visitas com o interior da residência
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

23 jan 2023 às 14:37

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 14:37

Lavabo possui mix entre parede e teto com ripado de madeira e LED embutido.
Projeto de lavabo traz mix entre parede e teto com ripado de madeira e LED embutido. Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Julia Novoa
Ele mistura privacidade e estilo. Dos proprietários aos visitantes, os lavabos que fazem parte da área social de um ambiente estão ligados ao conforto e à intimidade dos usuários. E está permitido inovar, mesmo se tratando de um espaço que geralmente é pequeno e usado por menos tempo do que um banheiro.

“O lavabo faz parte do cartão de visita da casa, pois normalmente se localiza na parte social, de forma que dê suporte básico de higiene pessoal, atendendo visitantes e moradores. Estar atento a esse canto da casa é imprescindível, pois ali é um dos primeiros pontos de contato de sua visita com seu lar”, destaca a arquiteta Fernanda Julião.
Lavabo com bancada e cuba esculpida de mármore
Lavabo com bancada e cuba esculpida de mármore Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Mariana Camargo
Por se tratar de um espaço da área social, os lavabos representam o conforto da casa. Na hora de construir e decorar, eles podem trazer traços requintados e elegantes, sempre seguindo o padrão estético da casa. Mas como fazer para que seu lavabo se torne um lugar especial de sua residência?

Atenção aos elementos

A arquiteta Daniela Funari ressalta que alguns erros podem e devem ser evitados. O uso de uma cuba de tamanho proporcional para a lavagem das mãos, por exemplo, é algo indispensável, independentemente da identidade escolhida para o ambiente. Isso, porque, dessa forma,  torna-se possível evitar episódios onde respingos de água caiam em excesso, molhando até mesmo o piso.
Lavabo com cuba de apoio, produzida com cimento queimado. Piso e paredes revestidos com vinílico.
Lavabo com cuba de apoio, produzida com cimento queimado. Piso e paredes revestidos em vinílico Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Mariana Camargo
O espaço de apoio para itens de higiene como sabonete, difusor de aromas, entre outros, também deve ser bem pensado para não faltar nada no ambiente e para que o seu uso atenda às necessidades individuais de cada pessoa que por ali passar. “São cuidados que sinalizam a atenção do morador para com os convidados e ampliam a lembrança de bem-estar”, afirma Daniela.
Bancada de apoio para itens de higiene em lavabo.
Bancada de apoio para itens de higiene em lavabo Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Mariana Camargo
Além disso, o olhar atento à iluminação e ao uso de materiais corretos também se destaca, para não errar na hora da decoração e da utilização dos lavabos.
“É muito importante prestar atenção à iluminação, principalmente na natural, pois além da iluminação funcional, composta por lâmpadas projetadas, é importante que essa luz exterior adentre o ambiente, junto de uma boa ventilação. Outros pontos de atenção são a composição de materiais, que devem ser adequados para áreas molhadas, e a harmonização com os demais cômodos da casa”, diz a arquiteta Fernanda Julião.
Lavabo com luminária, cuba e espelho.
Lavabo com luminária, cuba e espelho. Crédito: Projeto de Daniela Funari. Foto: Mariana Camargo

De olho nas dicas 

Mesmo já sabendo em quais elementos você deve estar atento na hora de decorar seu lavabo, a arquiteta Daniela Funari separou três dicas para auxiliar na ornamentação de seu lavabo. Confira: 

01

Perfume

Um ambiente que, por vezes, não possui janelas, precisa ser limpo e perfumado para evitar mau cheiro e constrangimento. Uma das dicas mais simples e práticas é incluir aromas e essências em pontos estratégicos do cômodo.

02

Aposte no diferenciado

Outra dica é investir em revestimentos diferenciados como o uso do 3D, ladrilhos hidráulicos, pedras naturais ou porcelanatos que simulam a aparência de mármore.

03

Entrada especial

Uma entrada especial ao lavabo é outra estética interessante a ser adotada, ainda mais quando ele estiver localizado próximo à entrada dos imóveis. Incluir a marcenaria com as funções de aparador e sapateira evidencia um ambiente  que remete a um hall de entrada, com um toque de praticidade e sofisticação.

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

Tá quente aí? Veja 8 truques para deixar a casa mais fresca no verão

Conheça cinco benefícios de ter uma casa automatizada

Saiba quais os tipos de tinta indicados para cada ambiente

Praças, academias e até cachorródromos entram na cena urbana do bem-estar

Entenda por que a madeira é um dos itens mais versáteis da decoração

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura decoracao Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados