Lavabos se tornam destaque na hora de decorar a área social

Ele mistura privacidade e estilo. Dos proprietários aos visitantes, os lavabos que fazem parte da área social de um ambiente estão ligados ao conforto e à intimidade dos usuários. E está permitido inovar, mesmo se tratando de um espaço que geralmente é pequeno e usado por menos tempo do que um banheiro.
“O lavabo faz parte do cartão de visita da casa, pois normalmente se localiza na parte social, de forma que dê suporte básico de higiene pessoal, atendendo visitantes e moradores. Estar atento a esse canto da casa é imprescindível, pois ali é um dos primeiros pontos de contato de sua visita com seu lar”, destaca a arquiteta Fernanda Julião.
Por se tratar de um espaço da área social, os lavabos representam o conforto da casa. Na hora de construir e decorar, eles podem trazer traços requintados e elegantes, sempre seguindo o padrão estético da casa. Mas como fazer para que seu lavabo se torne um lugar especial de sua residência?
Atenção aos elementos
A arquiteta Daniela Funari ressalta que alguns erros podem e devem ser evitados. O uso de uma cuba de tamanho proporcional para a lavagem das mãos, por exemplo, é algo indispensável, independentemente da identidade escolhida para o ambiente. Isso, porque, dessa forma, torna-se possível evitar episódios onde respingos de água caiam em excesso, molhando até mesmo o piso.
O espaço de apoio para itens de higiene como sabonete, difusor de aromas, entre outros, também deve ser bem pensado para não faltar nada no ambiente e para que o seu uso atenda às necessidades individuais de cada pessoa que por ali passar. “São cuidados que sinalizam a atenção do morador para com os convidados e ampliam a lembrança de bem-estar”, afirma Daniela.
Além disso, o olhar atento à iluminação e ao uso de materiais corretos também se destaca, para não errar na hora da decoração e da utilização dos lavabos.
“É muito importante prestar atenção à iluminação, principalmente na natural, pois além da iluminação funcional, composta por lâmpadas projetadas, é importante que essa luz exterior adentre o ambiente, junto de uma boa ventilação. Outros pontos de atenção são a composição de materiais, que devem ser adequados para áreas molhadas, e a harmonização com os demais cômodos da casa”, diz a arquiteta Fernanda Julião.
De olho nas dicas
Mesmo já sabendo em quais elementos você deve estar atento na hora de decorar seu lavabo, a arquiteta Daniela Funari separou três dicas para auxiliar na ornamentação de seu lavabo. Confira:
01
Perfume
Um ambiente que, por vezes, não possui janelas, precisa ser limpo e perfumado para evitar mau cheiro e constrangimento. Uma das dicas mais simples e práticas é incluir aromas e essências em pontos estratégicos do cômodo.
02
Aposte no diferenciado
Outra dica é investir em revestimentos diferenciados como o uso do 3D, ladrilhos hidráulicos, pedras naturais ou porcelanatos que simulam a aparência de mármore.
03
Entrada especial
Uma entrada especial ao lavabo é outra estética interessante a ser adotada, ainda mais quando ele estiver localizado próximo à entrada dos imóveis. Incluir a marcenaria com as funções de aparador e sapateira evidencia um ambiente que remete a um hall de entrada, com um toque de praticidade e sofisticação.