Conheça cinco benefícios de ter uma casa automatizada

Se antes as luzes controladas por comando de voz eram um luxo da família Jetsons, hoje o futuro chegou e a automação residencial é uma realidade cada vez mais comum nos imóveis. Isto é, a tecnologia está presente em quase todos os lugares e pode ser utilizada para aumentar a praticidade e o conforto em ambientes da casa, assim como ajudar a reduzir alguns custos no final do mês.
Por exemplo, imagine que ao sair para uma viagem você acabou esquecendo de desligar as luzes da cozinha. No pior dos cenários, o prejuízo viria na conta de energia. Mas por meio de serviços de iluminação inteligente, o usuário consegue controlar os dispositivos a distância e mantê-los ligados pelo tempo que desejar.
“Você acaba tendo a casa inteira no smartphone e com a automação esse controle fica na palma da mão. Faz parte da modernidade”, comenta a arquiteta do escritório Dantas & Passos Arquitetura Paula Passos.
Segundo a especialista, o mercado de automação tem mudado ao longo dos anos e tornado esses dispositivos cada vez mais acessíveis. Isso porque a praticidade e a economia oferecida tem popularizado e aumentado a demanda pelos serviços.
Entretanto, apesar da força dessas tendências, “poucas pessoas sabem dos benefícios que a automação pode trazer e a maioria ainda acredita que é tudo muito caro”, afirma o gestor do projeto Conectar, José Roberto Muratori.
“É possível começar com uma demanda mais básica com a ideia de melhorar apenas alguns serviços. Hoje, temos produtos de entrada em preços mais em conta. Com o tempo e, de acordo com a sua necessidade, você pode ir aumentando a automação da casa e adquirindo novos produtos”, recomenda.
Afinal, ao contrário do que a maioria pensa, é possível automatizar os ambientes mesmo com eles já prontos e evitar qualquer quebra-quebra, de acordo com a arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Maria Alice Rampinelli.
“Minha dica é sempre procurar uma boa empresa, que será parceira nesse projeto, e explorar as opções do sistema. Tente sempre testar nos showrooms e estudar a interação com a automação. Sem seguir qualquer tendência, o importante é fazer por acreditar nos benefícios”, pontua.
Os benefícios, a propósito, são inúmeros e por isso decidimos listar algumas das vantagens indicadas, quando o assunto é automação, pelos especialistas consultados. Confira:
01
Sensores de presença
Com a instalação de sensores, as lâmpadas internas ou externas da casa só serão ativadas na presença de alguma pessoa no ambiente, o que pode ajudar na economia e evita que elas fiquem acesas sem necessidade.
02
Iluminação inteligente
Além de ajustar a luminosidade nos cômodos, a iluminação inteligente permite que as luzes da casa sejam programadas para serem acesas ou desligadas em um determinado momento do dia.
03
Controle de gastos
Ainda pensando na economia, alguns sistemas de automação promovem análises de consumo dos serviços instalados. Dessa forma, é possível realizar acertos na rotina da casa e poupar nas contas no final do mês.
04
Segurança
Sensores de aproximação, câmeras, alarmes, enfim, por meio da automação é possível garantir a segurança dos cômodos, principalmente, em casas com idosos e crianças.
05
Na palma da mão
Praticidade sempre chama atenção. Todos esses serviços podem ser acessados na palma da mão e a distância por meio de smartphones, o que torna as ferramentas ainda mais práticas.