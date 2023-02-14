Peças de artesanato ganham espaço entre as tendências de decoração

Peças do projeto Espírito das Águas, da Associação Criarte, de Aracruz, ganharam espaço na maior feira de decoração da América Latina Crédito: Vinícius Viana/ABCasa Fair

“O ambiente precisa gerar experiências”, é assim que Cleide Bezerra, designer de interiores e uma das idealizadoras da página @ chavedcasa , descreve as tendências de decoração no mercado atual. Isso, porque, segundo a profissional, a memória afetiva e os elementos decorativos, capazes de revelar histórias e carregar diferentes significados, estão sendo cada vez mais valorizados nos ambientes da casa.

A razão para isso está em uma busca por espaços mais pessoais que consigam traduzir a personalidade de quem vive naquele ambiente. Com isso, objetos mais antigos, e que antes eram considerados velhos, estão voltando com tudo e se combinando a um modelo de decoração contemporâneo que valoriza o resgate à cultura e à árvore genealógica de cada um.

Peças herdadas dos avós, lembrancinhas de viagem e diversos outros adornos carregados de sentimentalismo estão sendo incorporados na decoração atual. O destaque ficou ainda mais evidente nos estandes da ABCasa Fair, a maior feira de casa e decoração da América Latina , realizada, na última semana, de 7 a 11 de fevereiro.

Mesmo industrializadas, muitas peças de decoração têm simulado uma produção manual com desgastes e arranhões Crédito: Vinícius Viana/ABCasa Fair

Hub Imobi como aposta para 2023. Cleide Bezerra esteve presente no evento e afirmou que boa parte das tendências reveladas já eram esperadas, principalmente a decoração que valoriza o sentimentalismo e resgata a memória afetiva. Tendência essa que, aliás, já foi indicada por

"A cerâmica mesmo, que sempre esteve presente nos espaços de decoração, hoje já se mostra em um lado mais manual. Mesmo as que são fabricadas industrialmente, essas peças estão sendo elaboradas com arranhões para simular um trabalho feito à mão. Por isso, eu acredito que o artesanato nunca foi tão valorizado como hoje, porque traz elementos únicos." Cleide Bezerra - Designer de interiores

Pensando nisso, um espaço destinado à exposição de trabalhos manuais de vários projetos regionais foi criado na feira. Inclusive, com uma capixaba representando a cultura do Espírito Santo.

Hildete Jorge é uma das idealizadoras da Associação Criarte e do projeto Espírito das Águas, de Aracruz. De acordo com ela, todos os itens são produzidos a mão, a partir do reaproveitamento de materiais que seriam descartados, como lona e madeira.

Hildete Jorge é uma das idealizadores da Associação Criarte e representou o projeto Espírito das Águas na feira Crédito: Vinícius Viana/ABCasa Fair

Ela explica que cada peça exprime a história e a identidade de artesãs que reforçam a própria identidade por meio desses objetos artesanais.

"Quando você traz um artesanato regional, você traz o conceito do território. Quando você traz o conceito do território, você externa o sentimento de cada artesã que está ali produzindo e cria a partir da própria realidade." Hildete Jorge - Idealizadora da Associação Criarte

Dessa forma, se antes o minimalismo reinava na decoração, atualmente, a tendência segue em um caminho totalmente oposto. Afinal, o que têm se valorizado são peças e adornos capazes de revelar mais da história de cada um e fugir dos ambientes impessoais.

Ou seja, chegou a hora de tirar do armário os móveis herdados de família e colocar sobre a estante todas aquelas peças que te fazem voltar no tempo e se confortar com um momento especial.