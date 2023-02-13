Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Referências pessoais

Objetos que contam histórias: a decoração afetiva dentro de casa

Especialistas explicam como contar boas histórias em cada ambiente, por meio da decoração de interiores com objetos, cores e criatividade
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

13 fev 2023 às 13:05

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 13:05

A designer de interiores Karina Vargas (à direita) e a jornalista Chris Campos (à esquerda) deram dicas de como contar boas histórias em casa com objetos, cores e criatividade
A designer de interiores Karina Vargas (à direita) e a jornalista Chris Campos (à esquerda) deram dicas de como contar boas histórias em casa com objetos, cores e criatividade Crédito: Vinícius Viana/ABCasa Fair
Toda casa conta uma história. Seja por meio da decoração afetiva herdada ao longo de gerações, seja por meio das cores que representam diferentes significados em cada ambiente. São nesses espaços que cada um encontra conforto depois de um longo dia de trabalho ou reúne amigos e familiares para criar novas histórias.
Por isso, é preciso que a casa dialogue pessoalmente com os moradores e traduza a personalidade de quem vive ali, com o objetivo de fortalecer ainda mais o aconchego. A importância desses temas é tamanha, que viraram rodas de debate de duas palestras na maior feira de casa e decoração da América Latina, a ABCasa Fair, realizada em São Paulo, de 7 a 11 de fevereiro.

A designer de interiores Karina Vargas e a jornalista Chris Campos deram dicas de como contar boas histórias em casa com objetos, cores e criatividade, além de destacar a importância de acumular conhecimentos gerais na hora de montar um ambiente.
“Nossas referências são pontos para pequenas revoluções domésticas. Tudo precisa fazer sentido para o tipo de vida que cada um leva”, afirmou Chris Campos.
Afinal, a intenção final da casa é o ponto-chave para remodelar ou construir qualquer ambiente. O primeiro passo em toda reforma é se perguntar qual o objetivo daquele espaço e, por fim, entender quais as principais necessidades de quem vai viver naquele espaço. Só assim é possível unir a beleza à funcionalidade e ter o resultado ideal.
“Se a sua vida está uma bagunça e o armário também, então arrume ele e você já vai sentir um efeito. Porque nessa organização sempre começamos pelo básico. Todo mundo conta uma história por meio da decoração”, pontua Karina Vargas.

Tendências de cores

Segundo o pesquisador de tendências da Suvinil Michell Lott, as cores refletem a nossa história como humanidade, mas também contam uma história individual
Segundo o pesquisador de tendências da Suvinil Michell Lott, as cores refletem a nossa história como humanidade, mas também contam uma história individual Crédito: Vinícius Viana/ABCasa Fair
Engana-se quem pensa que as histórias contadas ficam apenas nos elementos de interiores. Muito pelo contrário, as cores também são capazes de ditar as energias de um cômodo e otimizar a produção ou até reduzir os ânimos dos moradores.
Poderosas, as tonalidades escolhidas, segundo o consultor de cores e pesquisador de tendências da Suvinil Michell Lott, refletem a nossa história como humanidade, mas também contam uma história individual.
“A pergunta que devemos nos fazer hoje é ‘como eu estou me sentindo?’ Vivemos hoje em um mundo que está passando por crises por todos os ângulos e esses momentos de fadiga emocional podem ser contornados pelas cores que escolhemos”, reforça.
No evento, Michell Lott aproveitou para apresentar as tonalidades escolhidas para o ano de 2023 pela Suvinil. A principal é a calcita alaranjada, feita com pigmentação 100% mineral. As outras palestras apontadas como tendências refletem um momento de re-experimentação do mundo e levam os nomes de: A Exausta, A Otimista, A Empolgada, A Conectada e A Cibernética.

Veja Também

Maior feira de decoração da América Latina aponta tendências para 2023

De revestimento a obras de arte: as novas tendências para rochas naturais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao Reforma Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados