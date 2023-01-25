Confira 7 tendências de decoração para reformar a sua cozinha

Neste projeto de Maria Alice Rampinelli, o azul foi explorado para trazer elegância para o ambiente Crédito: Arquivo pessoal

Na correria do dia a dia, é difícil conciliar o trabalho e o preparo das refeições. No entanto, engana-se quem pensa que a cozinha perdeu o protagonismo na casa, visto que muitas pessoas estão usando mais esse espaço para reunir a família e receber os amigos. Para tornar tudo ainda mais acolhedor, é importante considerar todos os detalhes na hora de reformar ou de decorar esse cômodo.

Como conta a arquiteta Giulia Duarte, esse conceito já estava presente desde os tempos da pré-história: “na época, a fogueira era o local de preparo dos alimentos, mas também o ponto de encontro e convivência dos membros da sociedade.” Ou seja, isso vai além do modismo.

Ao longo do tempo, esse lugar passou a ser utilizado apenas para preparos rápidos de refeições, porém, com a pandemia, as pessoas novamente passaram a valorizar o tempo de qualidade em casa, usufruindo melhor desse espaço.

Diante disso, cresceu a necessidade de redecorar a cozinha para ser atrativa e confortável e de adquirir e expor utensílios em prateleiras, estantes e bancadas. Além de mantê-los facilmente à mão, esses objetos podem fazer parte da decoração da casa se você investir em louças e objetos coloridos, por exemplo.

"Os novos eletrodomésticos de cozinha – principalmente a queridinha, a fritadeira elétrica – facilitam o processo das refeições, proporcionando um momento de integração. Por exemplo, não é preciso mais deixar o convidado esperando até a comida ficar pronta: é possível deixar o alimento cozinhando e, ao mesmo tempo, socializar." Giulia Duarte - Arquiteta

Na avaliação da integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) Maria Alice Rampinelli, a aposta é sempre focar na personalidade do morador e dar continuidade do estilo da cozinha ao restante da casa, sobretudo nos apartamentos ou studios de até 50m², onde as plantas são menores e não há espaço para a divisão completa desses ambientes. Daí a necessidade de se ter uma cozinha compacta, funcional e bonita.

Nessa nova forma de pensar, para a arquiteta, a única regra é não ter regra. “Tudo vai depender do que o seu espaço permite. Como as reformas não são baratas, não seja refém do modismo. Aposte nos seus gostos pessoais e na praticidade e durabilidade dos itens da sua cozinha”, acrescenta.

Para ampliar seus horizontes, separamos sete inspirações para você encontrar os elementos para a sua cozinha ideal:

A arquiteta Duda Senna, junto com o escritório Livia Dalmaso, aplicou vidro canelado na cozinha do projeto Ap Perdizes RA Crédito: Gisele Rampazzo