Confira 7 tendências de decoração para reformar a sua cozinha

Na correria do dia a dia, é difícil conciliar o trabalho e o preparo das refeições. No entanto, engana-se quem pensa que a cozinha perdeu o protagonismo na casa, visto que muitas pessoas estão usando mais esse espaço para reunir a família e receber os amigos. Para tornar tudo ainda mais acolhedor, é importante considerar todos os detalhes na hora de reformar ou de decorar esse cômodo.
Como conta a arquiteta Giulia Duarte, esse conceito já estava presente desde os tempos da pré-história: “na época, a fogueira era o local de preparo dos alimentos, mas também o ponto de encontro e convivência dos membros da sociedade.” Ou seja, isso vai além do modismo.
Ao longo do tempo, esse lugar passou a ser utilizado apenas para preparos rápidos de refeições, porém, com a pandemia, as pessoas novamente passaram a valorizar o tempo de qualidade em casa, usufruindo melhor desse espaço.
Diante disso, cresceu a necessidade de redecorar a cozinha para ser atrativa e confortável e de adquirir e expor utensílios em prateleiras, estantes e bancadas. Além de mantê-los facilmente à mão, esses objetos podem fazer parte da decoração da casa se você investir em louças e objetos coloridos, por exemplo.
"Os novos eletrodomésticos de cozinha – principalmente a queridinha, a fritadeira elétrica – facilitam o processo das refeições, proporcionando um momento de integração. Por exemplo, não é preciso mais deixar o convidado esperando até a comida ficar pronta: é possível deixar o alimento cozinhando e, ao mesmo tempo, socializar."
Na avaliação da integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) Maria Alice Rampinelli, a aposta é sempre focar na personalidade do morador e dar continuidade do estilo da cozinha ao restante da casa, sobretudo nos apartamentos ou studios de até 50m², onde as plantas são menores e não há espaço para a divisão completa desses ambientes. Daí a necessidade de se ter uma cozinha compacta, funcional e bonita.
Nessa nova forma de pensar, para a arquiteta, a única regra é não ter regra. “Tudo vai depender do que o seu espaço permite. Como as reformas não são baratas, não seja refém do modismo. Aposte nos seus gostos pessoais e na praticidade e durabilidade dos itens da sua cozinha”, acrescenta.
Para ampliar seus horizontes, separamos sete inspirações para você encontrar os elementos para a sua cozinha ideal:
01
Vidro canelado
Caracterizado por ter pequenas ondulações na superfície, esse tipo de vidro retrô continua dando um toque contemporâneo ao ambiente, além de ser ideal para quem precisa de iluminação natural na cozinha.
02
Tons neutros e frios
A mudança de colorização das paredes e do mobiliário da cozinha é uma oportunidade para deixar o ambiente mais relaxante. Uma dica: o verde e o azul são os favoritos de quem procura uma sensação de tranquilidade, frescor e limpeza, como pode ser visto no projeto de Maria Alice Rampinelli.
03
Revestimentos naturais
Os revestimentos como o cimento queimado (no projeto acima, de Bruna Perim), o concreto e a ardósia continuam em alta. Eles dão um toque mais rústico para a decoração, sem deixar a beleza de lado. Dá para usar esses acabamentos em paredes, pisos e bancadas da cozinha, trazendo modernidade e, melhor ainda, por preços acessíveis.
04
Madeira
Na cozinha, especificamente, a versão escura desse material é a mais versátil e ajuda a dar um toque mais sóbrio e elegante para o espaço. Mas o projeto de Carol Zamboni (acima) demonstra como qualquer tom do material é uma boa opção. Uma alternativa mais em conta é investir no MDF, que é feito com fibra de madeira.
05
Mesmo material ou cor do piso ao teto
Outra forte tendência para a cozinha é o uso do mesmo material ou cor no acabamento de pisos e paredes. Neste projeto de Isabela Almeida, a cozinha branca traz sensação de minimalismo e unidade, mas, ao mesmo tempo, remete à amplitude.
06
Móveis compactos
Esses mobiliários cabem em qualquer canto. Além de elegantes, favorecem o melhor aproveitamento da área disponível, como pode ser visto no projeto acima, de Bruna Perim. Alguns deles vêm com dispositivos eletrônicos embutidos e sistemas de abertura e fechamento por pressão com o toque, levando praticidade ao dia a dia.
07
Ladrilho
É possível ver nesse, outro projeto de Maria Alice, as peças em cimento artesanal que encantam pelo colorido, personalização e desenhos que formam nos espaços. Elas podem apresentar diferenças de cores e tamanhos, adaptando-se a qualquer estilo e gosto do dono da cozinha.