Bacia sanitária com ou sem caixa acoplada: qual a ideal para o banheiro?

Quando o assunto é reforma nos banheiros, a escolha da bacia sanitária pode ser um dilema. Afinal, a variedade dos produtos disponíveis no mercado é grande e, dependendo do modelo, é possível reduzir custos e gerar economia no final do mês. Por isso, todo estudo é pouco e a ajuda de um profissional na hora decidir entre uma caixa acoplada ou pelo sistema de válvula convencional é sempre bem-vinda.
“É importante dizer que a decisão da bacia vai muito além da estética. Alguns critérios devem ser considerados como tamanho do banheiro, infraestrutura hidráulica e necessidades dos moradores”, afirma o gerente de produtos da Roca Brasil, Bruno Silva.
De acordo com ele, se o morador for mais alto, por exemplo, as bacias suspensas são soluções interessantes. Além dos vários benefícios desses modelos, ainda é possível ajustar a altura para até 52cm do chão, ou seja, mais conforto para pessoas com estaturas acima da média.
Outro fator que também é quase como um critério de desempate entre os modelos no mercado é a economia gerada pelas bacias. Segundo o arquiteto e urbanista Hian Santo Bruno, o que permite compararmos a economia do recurso hídrico, é observar a válvula de acionamento de ambos os modelos.
“Como também podemos imaginar, há produtos disponíveis no mercado que possuem esses acionadores inteligentes que conseguem, de forma mecânica, controlar o gasto a cada utilização”, destaca o arquiteto.
Pensando nisso, respondemos três perguntas cruciais que você deve fazer pra escolher o modelo ideal. Confira:
Qual a distância recomendada?
O gerente de produtos da Roca Brasil, Bruno Silva, conta que, para deixar o banheiro confortável e facilitar a circulação, algumas medidas precisam ser consideradas. “Até o box, considere a distância de 60cm a 70cm como intervalo entre a bacia sanitária e a parede da frente. Entretanto, essa referência pode variar de acordo com a pessoa e sua altura, podendo ser aumentada para 80cm ou 90cm, por exemplo. Outra medida importante é a distância lateral entre a bacia e outros itens fixos. Com 30cm de cada lado, o espaço ganha maior mobilidade e pode ainda ser aproveitado para acomodar uma lixeira ou revisteiro no piso, por exemplo.”
Qual a diferença entre os modelos convencionais e com caixa acoplada?
Segundo o arquiteto e urbanista Hian Santo Bruno, o sistema de válvula está relacionado a um registro que, ao ser acionado, consegue fazer uma pressão mais eficiente ao levar os rejeitos. Enquanto os modelos de caixa acoplada, em seus reservatórios, possuem um sistema "universal" com tubulações menores no diâmetro. Este modelo é o que promove uma manutenção hidráulica mais fácil para os usuários no dia a dia.
Quais as tecnologias do mercado?
Para Bruno Silva, o brasileiro é muito preocupado com a limpeza. Por isso, o banheiro acaba ganhando um destaque importante na casa. Caixas com dispositivos de limpeza integrados para manter o ambiente limpo por mais tempo e bacias sanitárias com dispositivos de limpeza das paredes internas do objeto são algumas das novidades do mercado.