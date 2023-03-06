Bacia sanitária com ou sem caixa acoplada: qual a ideal para o banheiro?

O gerente de produtos da Roca Brasil, Bruno Silva, conta que, para deixar o banheiro confortável e facilitar a circulação ,algumas medidas precisam ser consideradas. Crédito: Shutterstock

Quando o assunto é reforma nos banheiros, a escolha da bacia sanitária pode ser um dilema. Afinal, a variedade dos produtos disponíveis no mercado é grande e, dependendo do modelo, é possível reduzir custos e gerar economia no final do mês. Por isso, todo estudo é pouco e a ajuda de um profissional na hora decidir entre uma caixa acoplada ou pelo sistema de válvula convencional é sempre bem-vinda.

“É importante dizer que a decisão da bacia vai muito além da estética. Alguns critérios devem ser considerados como tamanho do banheiro, infraestrutura hidráulica e necessidades dos moradores”, afirma o gerente de produtos da Roca Brasil, Bruno Silva.

De acordo com ele, se o morador for mais alto, por exemplo, as bacias suspensas são soluções interessantes. Além dos vários benefícios desses modelos, ainda é possível ajustar a altura para até 52cm do chão, ou seja, mais conforto para pessoas com estaturas acima da média.

O desenho interno da bacia sanitária permite que a água flua por toda a estrutura, garantindo a lavagem total da parede interna do produto Crédito: Divulgação Celite

Outro fator que também é quase como um critério de desempate entre os modelos no mercado é a economia gerada pelas bacias. Segundo o arquiteto e urbanista Hian Santo Bruno, o que permite compararmos a economia do recurso hídrico, é observar a válvula de acionamento de ambos os modelos.

“Como também podemos imaginar, há produtos disponíveis no mercado que possuem esses acionadores inteligentes que conseguem, de forma mecânica, controlar o gasto a cada utilização”, destaca o arquiteto.

Segundo o arquiteto e urbanista Hian Santo Bruno, o que permite compararmos a economia do recurso hídrico, é observar a válvula de acionamento de ambos os modelos. Crédito: Projeto elaborado: por Colmeia Coletiva / Foto: por Lucas Ceregati

Pensando nisso, respondemos três perguntas cruciais que você deve fazer pra escolher o modelo ideal. Confira: