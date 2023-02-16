Conheça quais são as plantas mais indicadas para cada ambiente da casa

As plantas são umidificadoras naturais do ar e ainda conferem um aspecto de mais frescor à casa Crédito: Shutterstock

Anota aí, porque você vai precisar de tesoura de poda, pá, escarificador para aerar o solo, regador e pulverizador. Com tudo isso, você vai virar quase um especialista em jardinagem sem sair de casa. Mas se quiser apenas cuidar de uma hortinha ou fazer arranjos florais para encher a casa de vida e esvaziar a cabeça, não é necessário muita coisa. Esperar o tempo das plantas se desenvolverem pode ser um novo hobby, no entanto elas precisam de cuidados, como qualquer ser vivo.

A paisagista Sinthia Ferrari alerta que, além de molhá-las, é preciso ficar de olho para as plantas não contraírem pragas e doenças. “Por isso, é necessário irrigá-las, vigiar a necessidade de aplicar fungicida ou inseticida, podar e tirar as folhas secas e amarelas”, aconselha.

Um ponto que muitos costumam esquecer é a importância da drenagem dos vasos onde essas plantas serão cultivadas. “Os vasos precisam ter furos embaixo, uma camada de argila expandida e uma manta bidim (que ajuda a reter a água, regulando a umidade), se for necessário, embaixo da terra propriamente dita”, explica.

Para a proprietária da Gardênias Garden e Eventos, Nara Rachel Oliveira, a sensação de calmaria que as plantas trazem à casa é graças ao conceito de biofilia. Na avaliação dela, é uma técnica que consiste na junção do espaço construído com a natureza. “É uma ida ao passado, onde as plantas faziam parte da casa. E, com essa volta do verde, a nossa casa fica mais bonita e agradável", analisa.

"As plantas transmitem nossa personalidade e dão um charme todo especial na decoração da casa, além de despertar em nós o instinto de ‘cuidar’, tanto por meio da rega quanto ao pesquisarmos sobre os adubos para nutri-las, por exemplo." Nara Rachel Oliveira - Paisagista

Além de ser uma forma também de relaxar o corpo e a mente, entre alguns dos benefícios de manter plantas dentro de casa apontados por Nara, estão a purificação e o umedecimento do ar que circula no ambiente, o que também contribui para a redução de crises alérgicas.

Como começar

Se você não tem um quintal para começar o novo hábito, existem muitas espécies que se desenvolvem bem quando colocadas em vasos individuais ou em jardins verticais dentro de casa.

Mas e se o ambiente for pequeno e não entrar muita luz? Isso também não é problema, segundo as especialistas consultadas. A dica é analisar o ambiente como um todo e o que você tem de ferramentas em casa para decidir que tipo de planta você pode cultivar com mais chances de sobreviver.

“De fato, é preciso ter certos cuidados referentes a espaço, luminosidade, tipos de vaso e rega, mas independentemente de você morar em uma casa, apartamento, estúdio ou quitinete, você pode ter plantinhas em sua casa”, assegura Nara.

Saiba quais plantas utilizar em cada cômodo da casa:

Sala de estar

A espada-de-são-jorge também é conhecida como espada-de-santa-bárbara, espada-de-Iansã, língua-de-sogra, rabo-de-lagarto ou sanseviéria Crédito: Shutterstock

Se você tiver mais espaço, aposte em cactos e espadas-de-são-jorge (Sansevieria zeylanica), que, além de serem fáceis de cuidar, esta última, em especial, também conhecida como espada-de-ogum, popularizou-se nas religiões de matrizes africanas, por servirem como amuleto de proteção. Já outras pessoas acreditam, independentemente de doutrinas, que elas afastam energias negativas da casa – e até visitas indesejadas –, além de serem um símbolo de prosperidade.

Aglaonema é nativa das regiões tropicais e subtropicais da Ásia e da Nova Guiné e adapta-se bem às condições climáticas do Brasil Crédito: Nara Rachel Oliveira

Já para quem está com um cômodo menor, é melhor investir em plantas nos aparadores ou mesas laterais, como a aglaonema – inconfundível por ter folhas que mesclam o verde com outras cores, sendo a mais comum, o rosa –, o lírio-da-paz – ou Spathiphyllum wallisii, que produz uma flor branca, semelhante a uma pétala única e grande, com um pendão interno – e o antúrio – ou Anthurium, que, como o lírio, possui uma flor em formato de pétala, mas são comuns de serem vistas em cores quentes, como vermelho e laranja.

Para quem tem salas que recebem luz natural durante o dia, vale incluir philodendron e jiboias, que são trepadeiras de fácil cultivo e que chamam atenção pela beleza e pela flexibilidade de decoração do ambiente com seus galhos grandes e folhados.

Sala de jantar

Prefira sempre manter as plantas nesse ambiente o mais próximo da janela para oferecer a elas boa iluminação.

A ficus elastica é uma alternativa para quem quer deixar o ambiente mai leve. Famosa pela beleza das folhas, ela tem três variações: a variegata, com folhas que trazem manchas irregulares com nuances de tons de verde e branco; rubro ou burgundy, com folhas de coloração escura, brilho intenso na parte superior e o verso fosco; e a ruby, com folhas manchadas em tons rosados.

Em cima de uma prateleira ou estante, a peperômia (Piperaceae), que têm folhas com bordas claras, e a samambaia (Tracheophyta) são boas pedidas. A segunda é uma das espécies mais conhecidas no Brasil, além de ser de fácil cultivo e ainda pode ser pendurada facilmente no local de refeições sem que seus galhos extensos prejudiquem a circulação do ambiente.

Para quem não quer mesmo cuidar de plantas que exigem o mínimo de trabalho, uma opção é encher a casa de suculentas, capazes de armazenar água.

Já para quem não consegue colocar a planta em um lugar com iluminação, fique com as Zamioculcas, que têm folhagem vistosa e brilhante e não se acostuma com o sol direto. É uma planta resistente, que, culturalmente, atrai boas energias e não exige regas frequentes, somente duas a três vezes por semana, no máximo.

As pessoas acreditam que as zamioculcas servem para atrair proteção e sorte Crédito: Nara Rachel Oliveira

Quartos

A espada-de-são-jorge também é uma ótima opção quando se pensa em melhorar a qualidade do ar da sua casa. É de fácil cuidado, mas exige atenção para quem tem pets em casa, pois algumas subespécies podem produzir substâncias tóxicas.

Lírio-da-paz também é conhecido por velas brancas ou flor de espata Crédito: Shutterstock

Lírio-da-paz também é um queridinho para os quartos. Bonito e imponente, suas flores são capazes de agir aumentando a umidade do ar do ambiente.

O clorofito (Chlorophytum comosum), por exemplo, é um aliado na absorção de partículas alergênicas como poeira e mofo Crédito: Shutterstock

Da mesma forma, o clorofito (Chlorophytum comosum), de pequeno porte, não demanda muitos cuidados, mas gosta de lugar com claridade. Essa planta também absorve alergênicos como mofo e poeira e a irrigação pode ser feita a cada dez dias. Ela também pode ser cultivada na água. Para isso, você precisa lavar bem as raízes para retirar o excesso de terra. Em um vaso de vidro, coloque pedriscos ou argilas e ajeite-o no centro. Depois, é só trocar a água uma vez por semana.

Cozinha

Para ter uma planta na cozinha, é necessário observar alguns itens, como a claridade, a temperatura e a ventilação do local. Desde que as mantenha longe do calor, as zamioculcas, espadas-de-são-jorge, violetas - Violaceae ou, ainda, amor-perfeito, conhecidas pelas flores em tom de roxo –, philodendron – que têm folhagens que mesclam verde escuro e mais claro e amarelo – são bem-vindos.

A violeta é conhecida pela flores em tom de roxo Crédito: Shutterstock

Para quem curte cozinhar, vale também apostar em plantas usadas como temperos para comida. Isso estimula, ainda, a redução do uso de sal na comida e em uma alimentação mais segura e saudável. Algumas ideias são: tomilho, salsa, coentro, cebolinha, alecrim, manjericão, hortelã e pimenta dedo-de-moça.

Banheiros

Por serem locais que geralmente têm pouca iluminação, a planta lança-de-ogum é altamente indicada. Ela tem folhas em formato de espada, grandes e pontudas, comumente colocada perto das portas de entrada das casas e apartamentos.

Áreas externas

Para quem tem varanda ou terraço, a palmeira-leque, também conhecida como Licuala grandis, é uma planta ornamental com folhas grandes na cor verde-brilhante, plissadas e margem dentada.

Outras opções são as variações da dracaena, como a Pleomele fita ou canção-da-índia e o pau d’água, que exigem que sejam colocadas em vasos maiores, mas, em compensação, incrementam ainda mais a decoração do ambiente.