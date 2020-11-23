Confira 5 receitas caseiras para matar as pragas das suas plantas

Quando as plantas não estão saudáveis, as pragas tornam-se mais comuns. Crédito: Pixabay

Manter um jardim ou uma horta saudável requer dedicação diária. No entanto, mesmo com todos os cuidados, diversas pragas podem aparecer nas plantas, incluindo aquelas que são capazes de matá-las. Por isso, é importante saber identificar esses pequenos invasores para combatê-los com inseticidas, de preferência naturais, antes que ataquem o resto da plantação.

De acordo com o jardinista Ramon Cossuol, que comanda o projeto "Menino Do Dedo Verde ( @meninododedoverd ), formigas, cochonilhas, pulgões e lagartas são as pragas mais comuns de surgirem. Entre os estragos que elas podem provocar, estão mastigar as folhas, sugar a seiva (que permite a circulação dos nutrientes pela planta), espalhar toxinas e transmitir doenças.

Normalmente, esses insetos aparecem quando as plantas não estão saudáveis. Seja por falta de luminosidade, excesso de água ou pouca adubação, elas tornam-se atraentes devido à sua vulnerabilidade. Os primeiros sinais que apresentam quando há algo de errado são mudanças na coloração, manchas e "machucados" nos caules e nas folhas.

Como forma de prevenção, portanto, é preciso deixá-las em um ambiental ideal para a sua espécie, incluindo uma rega controlada e a aplicação frequente de nutrientes. "Assim como nós precisamos de vitaminas e minerais para ficar saudáveis, as plantas também precisam", afirma Cossuol.

Mas para eliminar as pragas quando surgirem, o jardinista aconselha que sejam feitas receitas caseiras e naturais em casa, sem precisar comprar aditivos químicos. Todas as soluções, segundo Cossuol, devem ser aplicadas nas horas mais frescas do dia, especialmente no fim da tarde. Basta borrifar as plantas pelo menos 2 vezes a cada 5 dias, até não sobrarem mais insetos.

"Se necessário, repita a aplicação. Pare de borrifar apenas quando as pragas tiverem ido embora. Essas receitas são naturais, podem ser aplicadas em hortas e as plantas consumidas tranquilamente, após lavadas e higienizadas", aconselha o jardinista. Não é recomendado usar venenos ou agrotóxicos químicos, pois muitos insetos que fazem o controle das pragas na plantação podem acabar também morrendo.

Outra solução caseira é comprar larvas de joaninhas, pois são predadoras naturais e auxiliam no controle dos insetos. "Elas são uma verdadeira 'máquina' de devorar pulgões e cochonilhas. Para se ter uma ideia, comem até 50 pulgões por dia", conta o especialista.

Confira cinco receitas caseiras para eliminar de vez as pragas do seu jardim ou horta:

DETERGENTE

Misture meia colher de sopa de detergente neutro em 500 ml de água e borrife em toda a planta.

ÓLEO DE NEEM

Além de matar as pragas, o óleo de neem pode ser usado também para impedir que elas apareçam. Dilua 1 colher de sopa de óleo de neem em 1 litro de água e borrife em toda a planta. Como medida de proteção, pode ser usada de uma a duas vezes por mês.

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Borrife o álcool isopropílico sobre os pulgões e cochonilhas e eles irão morrer na hora. Não é recomendado o uso do álcool comum, pois pode queimar as folhas das plantas

ÁGUA OXIGENADA

Misture duas colheres de sopa de água oxigenada 10 volumes (tem que ser esse volume) em 500ml de água. Junte tudo em um borrifador e borrife na planta inteira, inclusive na terra ou substrato.

FUMO DE CORDA OU DE ROLO

Em uma panela, junte 15g de fumo de corda ou fumo de rolo e 700ml de água. Leve ao fogo até começar a ferver. Quando estiver no ponto, desligue o fogo e deixe a solução descansar por cerca de 10 horas. Depois, é só coar para não entupir o borrifador e jogar nas plantas.

*Maria Fernanda Conti é residente do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Mariana Perini.