Conheça as flores e plantas que fazem mal para  a saúde do seu pet

Você adora plantas e, claro, decorar – ou ornamentar - sua casa com elas. Realmente, elas dão um charme todo especial à residência. O problema é se você tem também um pet – ou mais - habitando o mesmo local.
Acredite, as plantas que são inofensivas para nós, humanos (e nem sempre é assim também), podem ser altamente tóxicas para cães e gatos, levando-os até a óbito. A médica veterinária e professora universitária, Mayra Cunha Flecher, relacionou algumas que podem ser bem prejudiciais à saúde dos pets, mas que todo mundo procura para deixar a casa mais bonita.
“Isso não significa que é proibido tê-las, mas apenas que é necessário ter muito cuidado na hora de escolher o local onde elas vão ficar. Eu, por exemplo, tenho dois gatos e um cachorro e não abri mão das plantas. Fiz uma jardineira no alto, e os meus bichanos não têm onde apoiar as patinhas para alcançá-las”.
Segundo Mayra, todas as plantas tem um grau de toxidade, afinal é o mecanismo de defesa delas. A toxidade pode estar na própria planta, no seu efeito nocivo, na quantidade que o cão ou gato ingere daquela espécie ou apenas no contato com a mesma, e na idade do animal. “É muito mais comum filhotes se intoxicaram, pois são mais ativos e curiosos do que animais adultos ou idosos”, explica.
Vômito e diarreia
Mayra ressalta, ainda, que para descobrir se o animal foi intoxicado com uma planta da casa, o tutor primeiro precisa fazer essa associação e comunicar o médico veterinário na clínica. “Caso o dono não esteja atento a essa possibilidade, o diagnóstico pode ficar prejudicado. “Os sintomas mais comuns após o animal ser intoxicado por uma planta, são o vômito e a diarreia, mas dependendo da espécie, o pet pode sofrer alterações cardíacas, renais, hepáticas, entre outras, que podem levá-lo a óbito”.
A veterinária explica que pessoas com animais em casa, antes de comprar qualquer planta devem procurar saber as suas características. “O melhor é optar, sempre, por aquelas que têm um grau baixo de toxicidade. Outra dica é fazer o pet entender que ali ele não pode ir, sempre de forma positiva. Por exemplo, quando ele estiver perto da planta, desvie sua atenção mostrando um brinquedo, com o tempo ele vai entender que ali não é lugar pra ele”.
Outra dica para quem ama animais, mas não quer abrir mão das plantas em casa é isolar com um cercadinho o local onde as plantas vão ser colocadas (mas essa opção é mais para cachorros), desde que não haja espécies espinhosas. “De resto, é prestar atenção caso eles tenham acesso as plantas e em caso de qualquer intoxicação, correr com o pet para uma clínica veterinária”, conclui Mayra.
Milho de pipoca
Mayra dá mais uma dica de planta, desta vez que não prejudica a saúde dos bichinho, e você mesmo pode plantar. “É só pegar um vaso e plantar o milho da pipoca. “Dá uma planta bonita e que ajuda os gatos a soltarem os pelos e no trato gastrointestinal de felinos e cães”.
Encha o vaso com cerca de ¾ de terra, semeie com os grãos de milho e depois cubra com uma fina camada de terra. Em até três dias o milho estará germinando. É só esperar crescer, e pronto, deixar à disposição do pet.
Veja algumas espécies que você adora ter em casa, mas precisa deixa-las longe do seu pet:
Espirradeira
Muito comum na ornamentação de jardins, essa planta que possui folhas rústicas e flores variadas e de diversas cores, como rosa, amarela, branca e vermelha, é bem tóxica. “Além dos sintomas mais comuns, ela pode ocasionar alterações cardíacas grave nos animais, levando-os a óbito”.
Azaleia
É impossível não ficar fascinado com a beleza das flores dessa espécie, uma das queridinhas de quem gosta de ver a casa mais bonita e comprada facilmente nas feiras livres. “Mas ela é outra que pode levar o cão e o gato a sofrer alterações cardíacas graves”.
Palmeira de Sagu
Muito comum para ornamentar jardins, é uma planta altamente tóxica para os pets, especialmente as sementes – basta a ingestão de uma para causar uma intoxicação séria. “Essa pode levar o cão ou o gato a uma alteração hepática gravíssima, levando-os a óbito em poucas horas”.
Comigo-ninguém-pode
As folhas dessa planta são de uma beleza incomparável, além disso acredita-se que ela traga proteção para a residência. Então, claro, também é uma das preferidas para quem gosta de deixar a casa mais decorada. “Aqui o problema não está tanto na ingestão, que pode levar a uma gastrite mais complicada. A questão é no contato do animal com a espécie, que pode levá-lo a ter vesículas e úlceras na boca, por exemplo, entre outras doenças”.
Espada de São Jorge
É outra planta que tem um misticismo por trás. Dizem que ela traz prosperidade à residência, isso sem falar na sua beleza. “O contato do animal com ela também pode causar vesículas e úlceras na boca, entre outras complicações. Quando ingerida, pode causar edema nas mucosas”.
Costela-de-adão
Lírio
São lindos e impressionam à primeira vista, mas todas as suas partes são altamente tóxicas. “Principalmente para os gatos, porque a planta ocasiona um quadro renal grave a agudo, o que pode ser potencialmente fatal para eles”.
Bico-de-papagaio
Muito comum na época de Natal, pois cai muito bem com a decoração de final de ano, essa planta possui uma seiva que traz danos aos animais. “Ocasiona lesões na pele e mucosas, coceira e gastroenterite”.
Coroa de Cristo
Muito comum em jardins e calçadas, essa planta solta um látex que causa uma irritação nos animais. “Em contato com ela, os cães e gatos podem ter lesões na pele, boca e ocular”.
Copo-de-leite
Essa planta também é muito popular dentro de casa, mas também é tóxica. “Ela solta uma seiva que provoca inflamações na boca e na garganta, irritação nas mucosas e edemas nos lábios, na língua e nos olhos”.