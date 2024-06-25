Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para todos os gostos

A gás ou por indução: qual tipo de cooktop escolher para a sua cozinha?

Saiba as diferenças entre os cooktops mais comuns no mercado e os diferentes tipos de acabamento
Alberto Margon

Alberto Margon

Publicado em 

25 jun 2024 às 08:00

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 08:00

Fogão cooktop
Agora, os fogões não tem só a função de preparar os alimentos; eles também compõem a decoração do ambiente Crédito: Shutterstock
Os cooktops estão presentes na casa de muitos brasileiros e não é à toa. Versáteis e com um bom custo-benefício, eles economizam espaço, modernizam o ambiente e podem ser usados em diversos lugares, como em bancadas.
“O cooktop caiu no gosto das pessoas por conta de sua versatilidade, porque como existem vários modelos, é fácil encontrar o que mais se adequa à realidade de cada um. Existem opções com uma boca e de quatro bocas. Ele não ocupa uma área grande e pode ser instalado onde quiser”, afirma o arquiteto e membro da diretoria do Instituto de Arquitetos do Brasil/ES (IAB/ES) Lucas Serrão.
Dentre as opções mais comuns estão o cooktop a gás, que pode ter o acabamento em vidro ou aço inox, e o elétrico por indução, que só possui o acabamento em vidro.
Veja as principais diferenças entre os modelos.

Cooktop a gás

Fogão cooktop a gás em aço inox
O cooktop a gás em aço inox é o ideal para quem utiliza com frequência panelas de barro ou de pedra-sabão Crédito: Shutterstock
Para quem quer algo mais parecido com o fogão tradicional, esta é a melhor opção. Este tipo de cooktop produz chama através do gás que flui para os queimadores. Assim, a panela aquece por meio do contato direto com as bocas do cooktop e o acabamento normalmente é feito com vidro temperado ou aço inox.
O acabamento em vidro é mais fácil de limpar que o aço. No entanto, de acordo com a arquiteta e urbanista Natália Scarpati, quem utiliza panelas de barro ou pedra sabão deve evitar o cooktop de vidro.
“As panelas de pedra-sabão ou de barro, por exemplo, acabam esquentando muito e podem transferir essa temperatura para o vidro, que pode rachar. Por isso, a melhor opção para quem utiliza essas panelas com frequência é o cooktop de inox”, afirma.

Veja Também

Fogão ou cooktop? Especialistas ajudam a escolher o mais adequado

Aprenda como limpar o seu fogão em apenas 3 minutos

Ou seja, se você não abre mão de cozinhar uma moqueca capixaba, é importante escolher uma opção mais segura para o uso da panela de barro.

Cooktop elétrico por indução

Fogão cooktop
O cooktop por indução possui mais funcionalidades, sendo mais tecnológico; em contrapartida, exige a utilização de um tipo específico de panela Crédito: Shutterstock
Diferentemente da versão a gás, o cooktop por indução não utiliza chamas para aquecer a panela. O calor é gerado por meio de energia elétrica, que cria um campo eletromagnético entre o fogão e o fundo da panela, possibilitando o aquecimento dos alimentos.
O acabamento também é em vidro, mais conhecido como vitrocerâmico. Por não produzir chama, o fogão não tem bocas, o que facilita sua limpeza.
Esta também pode ser uma opção mais segura para quem tem criança em casa, uma vez que o ponto de contato só funciona quando a panela está sobre ele, o que evita riscos com queimaduras.

Veja Também

5 dicas para renovar o rejunte do piso

8 dicas para escolher o piso ideal para a cozinha

7 dicas para pintar as paredes da casa

Além disso, alguns cooktop contam com funcionalidades como o timer, que desliga após o tempo escolhido. Para quem busca algo mais moderno e sofisticado, esta é uma boa opção.
Porém, o cooktop por indução requer o uso de panelas específicas, compatíveis com essa tecnologia, o que torna custo total maior para quem precisa trocar as panelas. Ele também não aceita panelas de barro ou de pedra-sabão.
Para escolher a melhor opção, alguns fatores podem ser analisados, como o custo-benefício, qual será a real utilização do fogão e se a prioridade é em relação à estética, modernidade ou funcionalidade. Uma coisa é fato: para todas essas exigências existe uma opção.

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

Veja como utilizar o cobogó na decoração dos ambientes

8 dicas simples para uma sala de estar aconchegante

3 dicas para limpar o sofá corretamente

5 dicas para renovar o rejunte do piso

7 dicas para decorar a casa para a festa junina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fogão Cozinhas Cooktop
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados