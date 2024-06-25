A gás ou por indução: qual tipo de cooktop escolher para a sua cozinha?

Agora, os fogões não tem só a função de preparar os alimentos; eles também compõem a decoração do ambiente Crédito: Shutterstock

Os cooktops estão presentes na casa de muitos brasileiros e não é à toa. Versáteis e com um bom custo-benefício, eles economizam espaço, modernizam o ambiente e podem ser usados em diversos lugares, como em bancadas.

“O cooktop caiu no gosto das pessoas por conta de sua versatilidade, porque como existem vários modelos, é fácil encontrar o que mais se adequa à realidade de cada um. Existem opções com uma boca e de quatro bocas. Ele não ocupa uma área grande e pode ser instalado onde quiser”, afirma o arquiteto e membro da diretoria do Instituto de Arquitetos do Brasil/ES (IAB/ES) Lucas Serrão.

Dentre as opções mais comuns estão o cooktop a gás, que pode ter o acabamento em vidro ou aço inox, e o elétrico por indução, que só possui o acabamento em vidro.

Veja as principais diferenças entre os modelos.

Cooktop a gás

O cooktop a gás em aço inox é o ideal para quem utiliza com frequência panelas de barro ou de pedra-sabão Crédito: Shutterstock

Para quem quer algo mais parecido com o fogão tradicional, esta é a melhor opção. Este tipo de cooktop produz chama através do gás que flui para os queimadores. Assim, a panela aquece por meio do contato direto com as bocas do cooktop e o acabamento normalmente é feito com vidro temperado ou aço inox.

O acabamento em vidro é mais fácil de limpar que o aço. No entanto, de acordo com a arquiteta e urbanista Natália Scarpati, quem utiliza panelas de barro ou pedra sabão deve evitar o cooktop de vidro.

“As panelas de pedra-sabão ou de barro, por exemplo, acabam esquentando muito e podem transferir essa temperatura para o vidro, que pode rachar. Por isso, a melhor opção para quem utiliza essas panelas com frequência é o cooktop de inox”, afirma.

Ou seja, se você não abre mão de cozinhar uma moqueca capixaba, é importante escolher uma opção mais segura para o uso da panela de barro.

Cooktop elétrico por indução

O cooktop por indução possui mais funcionalidades, sendo mais tecnológico; em contrapartida, exige a utilização de um tipo específico de panela Crédito: Shutterstock

Diferentemente da versão a gás, o cooktop por indução não utiliza chamas para aquecer a panela. O calor é gerado por meio de energia elétrica, que cria um campo eletromagnético entre o fogão e o fundo da panela, possibilitando o aquecimento dos alimentos.

O acabamento também é em vidro, mais conhecido como vitrocerâmico. Por não produzir chama, o fogão não tem bocas, o que facilita sua limpeza.

Esta também pode ser uma opção mais segura para quem tem criança em casa, uma vez que o ponto de contato só funciona quando a panela está sobre ele, o que evita riscos com queimaduras.

Além disso, alguns cooktop contam com funcionalidades como o timer, que desliga após o tempo escolhido. Para quem busca algo mais moderno e sofisticado, esta é uma boa opção.

Porém, o cooktop por indução requer o uso de panelas específicas, compatíveis com essa tecnologia, o que torna custo total maior para quem precisa trocar as panelas. Ele também não aceita panelas de barro ou de pedra-sabão.