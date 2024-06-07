7 dicas para decorar a casa para a festa junina

Decorar a casa com o tema junino é divertido e traz alegria (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock) Crédito: Cacio Murilo | Shutterstock

Junho é um período muito esperado pelos brasileiros devido às festas juninas, celebrações tradicionais que ressaltam a rica cultura e alegria do país. Esses eventos, que honram santos populares como São João, Santo Antônio e São Pedro, são caracterizados por danças típicas, músicas folclóricas, fogueiras e pratos tradicionais como pamonha, milho-cozido e quentão.

Decorar a casa com o tema junino é uma forma divertida de mergulhar na atmosfera festiva e trazer toda essa tradição para o lar. Por isso, abaixo, confira algumas dicas!

1. Espantalhos e bonecos de palha

Bonecos espantalhos feitos de palha proporcionam um toque rústico e autêntico à decoração. Colocá-los no jardim ou à porta de casa é uma ótima maneira de receber os convidados, agregando charme e características típicas das festas juninas ao ambiente.

2. Balões de papel

Balões feitos de papéis coloridos são elementos essenciais na decoração junina e podem ser pendurados no teto ou em varandas . Lojas especializadas costumam comercializá-los, mas é possível confeccioná-los em casa, fazendo opções personalizadas e criativas para enfeitar o ambiente.

3. Tecido xadrez

A estampa xadrez pode ser incorporada em toalhas de mesa, guardanapos, almofadas e mantas para o sofá, proporcionando um toque tradicional à decoração. Cores como vermelho, azul, verde e amarelo são escolhas clássicas que remetem ao clima festivo das festas juninas.

4. Mesa de comidas típicas

Decore a mesa com pratos, copos e utensílios temáticos, utilizando potes de barro, bandejas de palha e até mesmo chapéus como elementos de servir. Eles são perfeitos para apresentar pipoca, paçoca, bolo de milho e outros doces típicos.

As bandeirinhas coloridas são indispensáveis na decoração Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Bandeirinhas coloridas

As bandeirinhas são imprescindíveis nas festas juninas e podem ser feitas de papel colorido ou tecido. Penduradas em cordões, adornam o teto, as paredes e até mesmo áreas ao ar livre, trazendo consigo uma atmosfera festiva e alegre, característica marcante dessa tradicional celebração brasileira.

6. Iluminação

Utilizar luzes pisca-pisca, lanternas de papel e correntes de LED é uma maneira perfeita de criar a iluminação ideal para a festa junina. As luzes com tons amarelos e laranjas evocam o calor das fogueiras, adicionando um charme especial ao ambiente.

7. Fogueiras cenográficas