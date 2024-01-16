14 formas de usar a criatividade na hora de decorar espaços pequenos

Criar nichos nas paredes para exibir itens decorativos ou armazenar objetos sem ocupar espaço no chão. Crédito: Shutterstock

Em um mundo cada vez mais minimalista, adaptação é a palavra da vez. Às vezes a escolha por um lugar menor pode se dar pela praticidade, tanto por conta da limpeza quanto da decoração, pode se dar por ser mais aconchegante, ou por questões financeiras.

Só que há uma questão nisso tudo: quando os metros estão contados, a escolha dos artigos de decoração é desafiadora e deve ser, sobretudo, estratégica. O mercado imobiliário acompanha essa nova geração de design para interiores e por isso surgem engenhocas que facilitam a vida do consumidor. Sabe aqueles móveis multifuncionais e que podem ser usados de diferentes formas?

Sofá-cama, baús, prateleiras e estantes são alguns exemplos de móveis que podem ser projetados de acordo com o tamanho da casa. O profissional de organização e produtividade, Salvador Corrêa Neto, fala sobre essa nova necessidade do consumidor: “Hoje em dia o mercado está muito amplo no quesito de produtos organizadores, tem uma diversidade muito grande nesses peças, o interessante é que, através delas, a gente consegue trazer soluções práticas e inteligentes em espaços que já existem”, diz.

“A chave da otimização de espaços pequenos está na marcenaria. A marcenaria possui um universo de ferragens que permitem as soluções inovadoras dentro do design de interiores”, acrescenta a arquiteta Yasmim Durante, exemplificando algumas dessas soluções.

Móveis de acrílico ou vidro podem fazer com que o espaço pareça menos obstruído Crédito: Shutterstock

Outra dica dos arquitetos é o posicionamento, que ajuda a criar uma ilusão de espaço. Por exemplo, a utilização de espelhos deixa a ideia de que o ambiente é maior, por refletir o cômodo. Outra opção são objetos transparentes e de cores mais claras.

“O espelho é um clássico e funciona quando usado da forma certa. É muito interessante os mecanismos que podem ser usados para criar a sensação de um espaço maior. Um deles é onde vai a cor. Independentemente se claro ou escuro, essa ideia de pintar do rodapé ao teto com este sendo branco (por exemplo), além de batida, não contribui muito para o espaço em si”, acrescenta Yasmim.

Já Salvador acrescenta soluções com produtos transparentes, em acrílico, onde as pessoas podem visualizar tudo que ela tem dentro de um armário ou de um nicho. "Isso ajuda também a encontrar mais fácil um objeto que está guardado, otimizando tempo e espaço. A organização atua trazendo soluções práticas no dia a dia da pessoa, levando uma otimização de tempo com uma rotina mais leve”, conta.

O uso de espelhos ajuda a refletir a luz e a criar a sensação de espaço mais amplo Crédito: Shutterstock

“Lembrando que a chave para otimizar espaços pequenos está na criatividade e na flexibilidade para adotar soluções que se adequem às necessidades específicas de cada ambiente. A casa merece um toque de inspiração e renovação a todo tempo para que seja um lugar de descanso e de energias renovadas”, acrescenta a designer de interiores Fernanda Buaiz.

Veja algumas soluções para decorar espaços pequenos:

01 Móveis modulares Peças de mobiliário que podem ser rearranjadas de diferentes formas para se adaptar às necessidades do momento. 02 Estantes Divisórias Vazadas, podem servir como divisórias de ambientes, criando seções distintas sem comprometer o espaço e oferecendo soluções inteligentes ao criar uma atmosfera decorativa e funcional. 03 Móveis embutidos Incorporar móveis diretamente nas paredes para maximizar o espaço disponível. 04 Móveis Suspensos Estantes, mesas e outros móveis suspensos podem liberar espaço no chão, dando a sensação de um ambiente mais amplo e confortável com circulações mais livres. 05 Iluminação embutida Utilizar iluminação embutida no teto ou nas paredes para evitar a necessidade de luminárias que ocupam espaço no chão. 06 Sofá-cama Móveis que podem ser utilizados em um home office/quarto de visitas, por exemplo, funcionando como sofá durante o dia e como cama na hora d dormir. 07 Mesas dobráveis Mesas que podem ser dobradas quando não estão em uso para economizar espaço. 08 Bancos com armazenamento Bancos que abrem para revelar espaço de armazenamento adicional. 09 Prateleiras suspensas Prateleiras fixadas no teto, aproveitando o espaço vertical. 10 Nichos embutidos Criar nichos nas paredes para exibir itens decorativos ou armazenar objetos sem ocupar espaço no chão. 11 Móveis com armazenamento oculto Design de móveis que esconde espaços de armazenamento para manter a estética clean. 12 Espelhos Posicionar espelhos estrategicamente para refletir a luz e criar a sensação de um espaço mais amplo. 13 Cores claras Pintar paredes e móveis com cores claras para dar a impressão de um ambiente mais arejado com leveza visual. 14 Móveis transparentes Móveis de acrílico ou vidro podem fazer com que o espaço pareça menos obstruído, contribuindo para uma sensação de maior amplitude.

As estratégias específicas para maximizar o uso de espaços pequenos começam de acordo com a necessidade do que a pessoa precisa na sua própria casa. “Pensamos essas soluções de acordo com o que a pessoa já tem, conhecemos a rotina de quem mora na casa e levamos soluções onde podemos aproveitar 100% do espaço”, complementa Salvador.

Yasmim também compartilha da mesma visão. “Toda vez que proponho uma solução diferenciada, eu procuro colocar na balança os elementos do contexto, a necessidade do cliente, os custos do material e a mão-de-obra. Geralmente, quando a solução é mais diferenciada, a gente vai ter um custo maior tanto do material quanto da mão-de-obra que vai ter que ser de ótima qualidade pra tudo sair conforme o planejado. Se o cliente topar, sai do papel”.