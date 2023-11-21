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Versatilidade

3 dicas de decoração para criar espaços multifuncionais

Especialista ensina truques simples para tornar o seu imóvel mais versátil e garantir um melhor aproveitamento dos espaços
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 nov 2023 às 10:00

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Ambientes multifuncionais tornam a casa mais espaçosa e aconchegante Crédito: Iglenas | Shutterstock
Cada vez mais, as pessoas têm buscado por ambientes práticos e, ao mesmo tempo, confortáveis. Em um cenário com tantos tamanhos de imóveis, é importante estar atento em relação a como criar espaços otimizados.
De acordo com dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), somente na cidade de São Paulo, a metragem média das unidades de até um dormitório caiu 40% em uma década, ou seja, de 46,1 m² para 27,5 m², em 2021.
Pensando nesse contexto, Sandra Nita, arquiteta e especialista em Produto da Vila 11, lista três dicas para tornar os espaços multifuncionais. Veja!

1. Adote a técnica de camuflagem dos ambientes

Criar um espaço dois em um de forma estratégica é uma maneira de gerar mais espaço e, simultaneamente, deixar os locais mais clean .
“Uma ótima ideia é, por exemplo, aproveitar um corredor, que é um local de passagem, e colocar armários que escondam uma área de serviços que tenha tábua de passar roupa e até máquina de lavar. No dia a dia ou quando os moradores recebem visitas, esses itens ficam guardados, mas o espaço pode ser montado sempre que necessário, apenas abrindo os armários”, explica.
Imagem Edicase Brasil
Móveis neutros e que desempenham mais de uma função dão mais espaço aos ambientes Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

2. Utilize móveis com mais de uma função

Segundo a arquiteta, existem diversos móveis com um aspecto mais neutro, o que possibilita que desempenhem mais de uma função.
“Aquele quarto a mais na casa será usado como escritório ou para receber hóspedes? Pode ser para as duas ocasiões. É possível encontrar escrivaninhas que podem servir para trabalhar e para guardar pertences, assim como há camas que podem ser transformadas em sofás. Usar a imaginação e comprar os móveis certos fazem com que seja possível criar ambientes estratégicos”, afirma.

3. Invista em mobiliários que dividam os ambientes

Principalmente os imóveis menores tendem a trazer mais de um ambiente no mesmo espaço sem que haja divisões estruturais; por exemplo, a sala com a cozinha sem uma parede. Uma opção nesses casos é usar móveis para separar os cômodos.
“Uma mesa, sofá ou estante podem ajudar a dividir os ambientes de forma natural e sem prejudicar o espaço, já que são elementos essenciais. A dica é medir cada móvel e posicionar cada um de maneira inteligente”, conclui Sandra Nita.
Por Giovana Telles.

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