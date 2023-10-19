DIY: arquitetas dão dicas de como transformar sua casa em um ambiente único

Arquitetas dão dicas de como transformar sua casa em um ambiente único Crédito: Freepik

Você já sonhou em transformar sua casa em um verdadeiro paraíso criativo, onde cada detalhe reflete sua personalidade única? Se sim, a resposta pode estar em apostar nas decorações no estilo "Faça Você Mesmo", ou DIY (Do It Yourself). O estilo famoso nas redes sociais permite deixar a criatividade fluir livremente já que não existem barreiras rígidas a seguir, somente sua imaginação como fronteira.

Desde pequenas modificações em quadros e almofadas até construção de móveis sob medida, você está livre para explorar e criar. E a magia está na singularidade que cada uma dessas criações carrega.

Plantas, quadros e a luz natural podem transformar o ambiente Crédito: Freepik

A arquiteta Yasmim Durante aponta que, desde feitas com o devido cuidado, pequenas mudanças no ambiente são bem-vindas. “Você pode usar quadros, plantas, ou até a iluminação para transformar um ambiente. O segredo é tomar cuidado com tudo que envolva furar ou quebrar paredes, para evitar danos à parte hidráulica do espaço.”

Projeto Arq.tab aproveitou objetos que proprietária colecionou durante suas viagens Crédito: Reprodução Instagram

Outra possibilidade é adicionar objetos de valor pessoal no ambiente para trazer mais aconchego e transformar a casa em lar. “Uma das tendências atuais é cercar o ambiente com memórias afetivas, objetos que signifiquem algo especial para quem mora ali, além de adicionar mais personalidade, ao usar, por exemplo, relíquias de família ou objetos comprados durante viagens”, aponta a arquiteta Thamires Mendes

O projeto da Arq.tab traduziu personalidade da propriedade no projeto, utilizando muitas cores e aproveitando a luz natural Crédito: Reprodução Instagram

Em meio a tantas possibilidades, muitas buscam inspirações em sites e vídeos da internet. Mas mesmo com tutoriais detalhados os projetos DIY podem ser desafiadores. “Acredito que hoje, o maior desafio, é que as pessoas buscam referências em sites como Pinterest e acabam se frustrando na hora de replicar, porque muitas vezes aqueles espaços foram pensados por profissionais que estudaram e avaliaram cada detalhe. E esses nem sempre são tão fáceis de fazer e acessíveis quando se coloca em prática”, diz a arquiteta Larissa Oliveira.

Exemplo de projeto com pequenos ajustas que podem ser feitos em casa Crédito: Larissa Oliveira/Melliz Arquitetura

Fonte de renda e superação

A artesã Roseane Bispo encontrou nas peças de artesanato uma saída para a depressão Crédito: Arquivo pessoal

Se engana quem pensa que o DIY é só um hobby, a artesã, Roseane Bispo encontrou nas peças uma saída para a depressão. Sem o apoio necessário Roseane passou a frequentar aulas de artesanato oferecidas pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), em busca de uma saída para sua situação. Ela começou fazendo luminárias em PVC e, com a chegada do filho, percebeu que o hobby poderia ser uma profissão.

"Eu me levantei da depressão e com o tempo comecei a participar de várias feiras e percebi que meu trabalho vende. Até aí eu não achava que o artesanato poderia ser uma fonte de renda. Hoje eu falo quem sabe fazer um artesanato, uma decoração pode virar uma fonte de renda sim." Roseane Bispo - Artesã

Obra entalhada na madeira feita pela artesã Roseane Bispo. Crédito: Arquivo pessoal

Outro exemplo inspirador é Mikka Wentz, uma artesã com raízes profundas na habilidade manual. Originária de uma família que sempre valorizou o trabalho artesanal e a conexão com materiais naturais, Mikka desenvolveu sua paixão por esculpir peças desde cedo. No entanto, ao se casar, optou por colocar a arte em segundo plano e mergulhou em uma carreira administrativa.

Artesã Mikka Wentz inaugurou seu estúdio e teve obras exibidas em produções da Globo Crédito: Arquivo pessoal

Foi apenas quando se aproximou dos 30 anos que Mikka decidiu reacender sua chama criativa. Comprometida em aperfeiçoar suas habilidades, ela se dedicou aos estudos e ao aprimoramento profissional. Em 2015, deu um passo ousado ao inaugurar seu próprio estúdio, onde ela agora dedica integralmente sua vida à arte do artesanato, com algumas de suas obras aparecendo em grandes produções da Rede Globo.

"Sem perceber eu já estava envolvida com artesanato, desde trabalhando com ONGs, pessoas de áreas carentes, percebi que o artesanato estava me chamando. [...]Hoje eu tenho um ateliê e um dos materiais que trabalho são flores naturais, feitas de uma fibra encontrada no Caparaó capixaba, com elas já montei arranjos para grandes produções da Globo como A Força do Querer, Pantanal..." Mikka Wentz - Artesã

Algumas peças feitas pela artesã Mikka Wentz utilizando madeira e fibras naturais Crédito: Arquivo Pessoal