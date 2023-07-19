7 plantas para decorar e atrair boas energias para a sua casa

Plantas e flores trazem energia positiva para o lar Crédito: Followtheflow | Shutterstock

As plantas desempenham um papel importante na harmonização da energia dos ambientes em que são colocadas, seja através dos estudos de fitoenergia, seja pela biofilia, seja por meio do Feng Shui. A presença de vegetação, flores e plantas em um espaço traz uma sensação de bem-estar indiscutível. Além disso, é uma maneira prática e segura de garantir boas energias em casa.

Embora todas as plantas sejam benéficas ao meio ambiente, algumas delas são conhecidas por potencializarem sensações de proteção, cuidado, sorte e prosperidade. Para aqueles que desejam embarcar nessa jornada, a paisagista Renata Guastelli compilou uma lista das principais espécies recomendadas para começar.

1 - Espada-de-são-jorge

É conhecida por ser uma das melhores espécies de plantas com ação purificadora para os ambientes e energias. As propriedades dessa planta fazem com que ela absorva substâncias tóxicas do ar durante o dia, enquanto à noite libera oxigênio limpo, mantendo os ambientes purificados.

Ela é conhecida por seu poder de proteção e não precisa de grandes cuidados diários, ela aguenta climas mais secos e quentes e tem uma longa durabilidade mesmo sem água e não precisa de luz direta. “Como ela não precisa ser regada com frequência, uma dica para saber quando ela precisa de água é sentir a umidade da terra”, ensina Renata Guastelli.

2 - Lírio-da-paz

É a escolha certa para quem quer uma floração abundante e é popularmente conhecido pelo seu poder de “absorção” de energias negativas de ambientes e de pessoas. Renata diz que a flor é resistente a espaços internos; por isso, é uma ótima opção para decorar todos os ambientes da casa.

Ela pode ser cultivada em vasos grandes que ficam no chão e não pode receber por muito tempo a luz do sol direta, pois pode queimar nas pontas, as quais ficam amareladas. É importante regá-la com frequência para deixar a terra umedecida, nunca diretamente nas folhas; nelas, apenas algumas borrifadas de água.

3 - Bambu-da-sorte

É uma planta conhecida por atrair boas energias como sorte, fortuna e prosperidade e possui caules os quais podem ser modelados, o que a torna uma verdadeira aliada na decoração. A tradição oriental diz que ele deve ser dado de presente em ocasiões especiais que marquem um novo começo.

“É muito fácil cuidar do bambu-da-sorte, visto que ele não precisa de muita manutenção; é importante manter a planta em meia-sombra ou sombra total, pois o sol pode amarelar ou até mesmo queimar as folhas, e ele precisa estar em um solo úmido sempre “, completa Renata.

4 - Jiboia

Além de linda como artigo decorativo, a jiboia é uma das plantas que trazem energias positivas, visto que limpa o seu ambiente de resíduos tóxicos que possam estar no ar. A planta, que afasta energias negativas do lar, é resistente e fácil de cuidar, além de ser uma boa candidata para quem quer cultivar plantas dentro de casa.

Segundo a paisagista, ela faz a filtragem do ar, porque é ótima no processo que transforma o dióxido de carbono em oxigênio. A folhagem se adapta bem aos ambientes com sombra, mas cresce melhor e mais rápido em locais com luz indireta. A rega acontece entre uma a duas vezes por semana, dependendo da unidade da estação.

5 - Alecrim

É uma erva muito poderosa e aromática. Seu uso principal é como tempero e chá, mas a planta é conhecida por ter um grande poder energético de proteção, transformando as energias ruins em positivas. Além disso, atrai felicidade, harmonia, alivia o estresse, aumenta a autoestima e auxilia no raciocínio.

“O alecrim gosta de solo bem drenado. Então, use vasos com rochas no fundo e com furos, sem pratinhos. O excesso de água pode matar a planta. Deixe o solo secar completamente antes de regar para garantir que as raízes não irão apodrecer. E ele precisa do sol algumas horas no dia”, ensina Renata.

6 - Árvore-da-felicidade

Diz a lenda que a árvore-da-felicidade atrai prosperidade e nunca mais deixa a alegria ir embora da casa. Para os sentimentos de harmonia se multiplicarem, é apropriado usar o mesmo vaso para plantar duas mudas: a macho e a fêmea. Ela é bonita, simbólica, fácil de cultivar e se adapta sem dificuldades aos ambientes internos.

Renata diz que é necessário escolher um local de meia sombra para colocar a árvore da felicidade e que ela não gosta de tomar sol diretamente, prefere temperatura ambiente. É recomendado regar o arbusto de duas a três vezes por semana.

7 - Dinheiro-em-penca

Como o próprio nome diz, atrai dinheiro e prosperidade. “Verdinha, miúda e delicada, é de fácil plantio e fácil cultivo. É fundamental para a vitalidade da plantinha que o vaso possua um bom sistema para escoamento da água. O solo também precisa ser rico em matéria orgânica, uma vez que a dinheiro-em-penca aprecia solos férteis. O ideal é misturar na terra do plantio uma parte de húmus de minhoca. Ela gosta de um pouco de sol e, para aguar, faça o teste do dedo para checar a umidade do solo”, finaliza Renata.