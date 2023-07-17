Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais verde

Veja cores e características presentes no design biofílico

Técnica valoriza a construção de ambientes que favoreçam o contato com a natureza  ao resgatar, em projetos arquitetônicos e de interiores, o contato com a natureza de forma harmônica

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 10:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 jul 2023 às 10:30
Imagem Edicase Brasil
O design deve possuir funcionalidade para ser considerado biofílico (Imagem: Archi_Viz | ShutterStock) Crédito:
O design biofílico, por meio de elementos naturais ou que se assemelham a eles, tem como objetivo resgatar em projetos arquitetônicos e de interiores o contato com a natureza de forma harmônica, mesmo que em áreas urbanas.

Segundo a arquiteta e urbanista Gloria Brandão, “a incorporação da natureza no ambiente construído tem a capacidade, por exemplo, de reduzir a ansiedade e, quando incorporada aos interiores residenciais, trazem conforto e bem-estar a quem utiliza estes espaços.

Cores no design biofílico

As cores são essenciais para a construção do visual de um ambiente. Aquelas que remetem a sensação de natureza , como o azul, o verde, o amarelo e o marrom, ganham destaque nesse tipo de design. “Vemos uma forte tendência em cores terrosas, justamente por se aproximarem da natureza”, acrescenta a designer de interiores Larissa Santo.

Ambiente biofílico

Um espaço com plantas e/ou elementos naturais, como pedra, madeira e palha, não significa necessariamente um ambiente biofílico. Esse tipo de conceito vai muito além de itens de decoração.
“No design biofílico há uma relação de harmonia entre o ambiente construído e a natureza, e ela faz parte do ambiente não só como um elemento decorativo, mas tem uma funcionalidade”, explica Gloria Brandão. Um exemplo disto é o uso de elementos com água, como as fontes, em que, além da função estética, o som da água é responsável por oferecer a sensação de relaxamento.

Preservação do meio ambiente

O design biofílico preza pela conexão entre indivíduos e natureza de forma harmônica . Dessa maneira, conforme explica a arquiteta e urbanista Gloria Brandão, ele também se preocupa com o cuidado com o meio ambiente. “Uma vez que entendemos a importância da natureza para nosso bem-estar, para nossa saúde física e mental, leva-nos ao caminho de preservação do que é importante para nossa vida: o meio ambiente”, conclui.

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

Cozy: conheça a tendência de decoração que prioriza o conforto e aconchego

Confira 8 dicas de como implantar um jardim vertical em casa

Saiba como aproveitar os cantinhos da sua casa para agregar mais funcionalidade e estilo

Conheça quais são as plantas mais indicadas para cada ambiente da casa

Tá quente aí? Veja 8 truques para deixar a casa mais fresca no verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura Arquitetura E Decoração Biofílico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados