Confira 8 dicas de como implantar um jardim vertical em casa

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Escolha a estrutura

O mercado oferece, hoje, diversas soluções para compor uma parede verde, como prateleiras com vasos, com treliças para fixar as plantas e até quadros. Os materiais também variam bastante, como aço, ferro, concreto, cerâmica e madeira. (Foto: Projeto do PB Arquitetura/Henrique Ribeiro)

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Planeje antes

Ao incorporar um jardim vertical no projeto, considere a carga que a parede escolhida suporta. Isso porque a estrutura pode até ser leve, no entanto, somada ao peso das espécies escolhidas, da terra e da água, a estrutura pode sobrecarregar. (Foto: Projeto do PB Arquitetura/Henrique Ribeiro)

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Evite eventuais infiltrações

As profissionais também recomendam deixar o jardim vertical levemente afastado da parede para evitar umidade e infiltração. Considerar a existência de um ponto hidráulico é importante. Felizmente, hoje, existem estruturas com mecanismos de bombeamento e irrigação, que podem ser aplicadas em qualquer ambiente.

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De olho na irrigação

Indispensável em qualquer jardim, a irrigação pode ser feita por meio de um sistema automático ou manual. “Para paredes verdes maiores, o automático é o mais indicado. Ele garante a praticidade no cotidiano”, opina Carina Korman. Nesse caso, essa estrutura conta com uma bomba pressurizadora e, para garantir a vitalidade das espécies, é indicado deixar sempre a terra ou substrato úmido, mas não em excesso. O jardim acima foi feito por Alessandra Casagrande e a foto é de divulgação do Chalé La Bella Villa.

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Plantas preservadas

Já desanimou? Calma. Também existe um tipo de jardim vertical que exige menos manutenção e pode viver por anos: o composto com plantas preservadas. Elas passam por processos químicos que as deixam muito parecidas com as naturais e exigem somente manutenções pontuais.

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Reserve um local adequado

Considere a localização do jardim vertical para garantir que ele se mantenha belo e vistoso, sem necessidade de frequentes manutenções. “O ideal é escolher uma parede que receba iluminação natural, mas que não tenha uma exposição exagerada à luz solar”, afirma Ieda Korman. (Foto: Projeto do PB Arquitetura/Henrique Ribeiro)

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Selecione a melhor espécie

No Brasil, é muito comum as coberturas de muros frontais com plantas escandentes (que crescem para cima), como a unha-de-gato e hera. Mas, no geral, é a luminosidade do ambiente que vai determinar as melhores espécies para compor o seu jardim vertical. “Para ambientes internos e com menor incidência solar, opte por plantas de sombra. Ambientes externos funcionam melhor com plantas mais resistentes. Nos dois casos, o ideal é escolher espécies duradouras, que demandem menos manutenção”, indicam as profissionais do Korman Arquitetos. (Foto: Projeto do PB Arquitetura/Henrique Ribeiro)

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Ainda está em dúvida?