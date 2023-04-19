Tempo de outono: saiba como decorar a casa com toques da estação

Suspensos, de corda ou madeira. Balanços ganham destaque dentro e fora de casa Crédito: Divulgação

Se o outono é sempre igual, isso não tem como saber. Mas uma coisa é certa. Com a mudança de estação, muitas pessoas decidem adaptar alguns cômodos da casa para as novas temperaturas e personalizar os quartos, salas e outros espaços de acordo com a época do ano.

Por isso, agora que nos despedimos do verão e as folhas já começaram a cair, é hora de pensar nas tendências de decoração que o outono traz.

“É claro que não precisamos repaginar um cômodo inteiro. A mudança de pequenos detalhes já ajuda a esquentar o ambiente, desde uma nova cor para a almofada até uma manta sobre o sofá. Isso aumenta a sensação de conforto”, destaca a sócia-proprietária da Tessaro Home & Garden, Tatiane Andrade.

Mudança de pequenos detalhes já ajuda a esquentar o ambiente Crédito: Unsplash

Segundo a especialista, nessa busca por aconchego, os balanços podem ser uma ótima pedida. “Ao contrário do que a maioria pensa, conseguimos colocar até dentro de casa, quando o espaço permite. Tenho clientes que adotaram para dentro do quarto ou nas salas”, conta.

Afinal, esses móveis têm sido cada vez mais incorporados em projetos de decoração pelo aspecto contemporâneo e moderno. Para Tatiane Andrade, os formatos arredondados têm sido destaque no mercado, assim os modelos suspensos que promovem experiências lúdicas e transformam o ambiente em espaços funcionais e espontâneos.

Balanços estão em alta no Outono 2023 Crédito: Divulgação

Mas atenção ao escolher qualquer material para casa. Isso porque, os objetos escolhidos precisam estar de acordo com a área que se vive. “Em cidades com temperaturas mais quentes, podemos investir em um tecido mais leve no sofá. Entretanto, se você tem uma mudança muito grande entre as temperaturas é preciso encontrar materiais que suportem tanto o frio quanto o calor”, explica a arquiteta e diretora da Innovare, Roberta Drummond.

A dica, segundo ela, está na utilização do PVC. Em especial, porque o material possui uma boa capacidade térmica. Dessa forma, ele consegue se adaptar na decoração com várias cores e sem manutenção. “Podemos colocar uma porta em PVC em uma adega que imita o couro, por exemplo, que ela manterá a temperatura e a durabilidade”, recomenda.

Decoração com uso de PVC é opção indicada para estação Crédito: Shutterstock

Ainda pensando em tornar o ambiente acolhedor, outra dica especial é trazer para dentro de casa os aromas que remetem o gostinho da estação. De acordo com o arquiteto Cléber Almeida, a utilização de essências aromáticas pode ser a pitada que faltava para sentir o outono de pertinho.

"Trata-se de um momento em que as pessoas querem sentir que o local é seguro e aconchegante. Por isso, os aromas podem ser uma boa solução para trazer esse sentimentos à tona, uma vez que o olfato contribui muito na hora de transmitir sensações", diz.

Uma boa pedida são as essências de maçã e canela, que são consideradas aromas radiantes e românticos, ideais para criar uma atmosfera agradável e ressaltar boas lembranças.

Maçã e canela são considerados aromas radiantes e românticos Crédito: Shutterstock