8 dicas simples para uma sala de estar aconchegante

A sala é tida como o coração da casa. É o ambiente em que as pessoas se reúnem após um dia árduo de trabalho, bem como o espaço em que recebem familiares e amigos para celebrar. Por isso, um local tão importante merece uma atenção especial na hora da decoração, que deve ser, acima de tudo, aconchegante para todos da casa. Dessa maneira, todos os elementos devem ser escolhidos de forma cuidadosa.
Pensando nisso, as arquitetas Caterina Caselli e Fernanda Prado, do Duno Arquitetura, listam dicas valiosas para tornar a sala de estar mais aconchegante. Veja abaixo!
1. Adicione tapetes e cortinas
Não dá para pensar em ter uma casa aconchegante sem tapetes e cortinas. Esses itens exalam conforto e aquela sensação de estar sendo abraçado pelo ambiente. Eles transformam instantaneamente qualquer espaço. Por isso, escolha tapetes felpudos para climas frios, e naturais para regiões quentes.
2. Decore proporcionalmente
Móveis e elementos grandes, ou pequenos demais, geram sensações desconfortáveis. Por isso, tire as medidas do ambiente antes de planejá-lo e encontre o equilíbrio certo do tamanho de diferentes itens.
3. Cuide da iluminação
Use a iluminação para criar o clima desejado. Luminárias, abajures e velas podem fazer toda a diferença.
4. Aposte em cores e texturas
Escolha cores e texturas que promovam o relaxamento. Para isso, tons neutros e materiais naturais são ideais.
5. Opte por móveis funcionais
Opte por móveis que sejam funcionais e práticos. Isso porque eles ajudam a manter o ambiente organizado e aconchegante.
6. Coloque mais plantas
Adicione plantas para um toque de natureza e frescor. Além disso, elas também purificam o ar e trazem vida ao espaço.
7. Adicione quadros e fotografias
Personalize sua sala com quadros e fotografias que reflitam sua personalidade e estilo.
8. Mantas e pufes
Mantas jogadas sobre sofás e pufes adicionam conforto e convidam ao relaxamento.