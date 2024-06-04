4 estilos de decoração para cozinhas funcionais e aconchegantes

Convívio social na cozinha traz novos estilos de decoração para o espaço Crédito: Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci

A cozinha, antes planejada em espaços isolados da casa, é, atualmente, parte essencial dos projetos de interiores. Isso porque o ambiente vem recebendo novas roupagens e tornando-se um local de convívio entre amigos e familiares. Como resultado, profissionais de arquitetura buscam integrar o espaço a área social da casa, permitindo uma convivência mais fluída e inúmeras possibilidades de estilos de decoração.

“Hoje, as cozinhas são espaços versáteis que possuem vários estilos característicos, refletindo a personalidade dos moradores. Desde cozinhas tradicionais com acabamentos de madeira e detalhes clássicos até propostas modernas com linhas limpas e materiais minimalistas, atualmente há uma infinidade de estilos para escolher”, explica a arquiteta Júlia Guadix, à frente do Studio Guadix.

A seguir, a profissional apresenta, por meio de seus projetos, algumas tendências e estilos de decoração de cozinhas para te ajudar a encontrar o modelo ideal para o seu lar. Confira!

1. Estilo contemporâneo

Estilo contemporâneo tem uma abordagem minimalista e funcional Crédito: Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci

As cozinhas com estilo contemporâneo são marcadas por uma abordagem clean , minimalista e funcional. Elas valorizam linhas retas, materiais práticos e acabamentos elegantes. Normalmente, esses espaços apresentam uma paleta de cores neutras, como branco, cinza e preto, combinadas com tons naturais e materiais como aço inoxidável, vidro e madeira.

A cozinha deste projeto começa por uma tendência atual: a integração com restante da área social. Júlia Guadix trabalhou com o mesmo mood do restante do apartamento, dando preferência aos tons claros. “Essa paleta sóbria e versátil é característica do estilo contemporâneo e agrada diferentes perfis. Temos muito cinza, branco e os aquecemos com os elementos amadeirados”, lembra.

2. Estilo industrial

Estilo industrial traz um visual mais urbano para o ambiente Crédito: Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci

Outra abordagem muito utilizada atualmente é a cozinha industrial, que incorpora elementos como tubulações expostas, tijolos à vista e metais escuros para criar um visual urbano e contemporâneo. Esse é o caso da cozinha deste Studio, na qual Júlia optou por remover o forro de gesso, expondo o concreto da laje e trazendo uma linguagem industrial e despojada, além de aumentar a altura do pé-direito em 18 cm.

Mesmo com o estilo descolado, o ambiente foi projetado para proporcionar praticidade ao morador. “Nesta cozinha , instalamos uma bancada de granito cinza absoluto em formato de U, que se mostrou providencial. Não só criamos uma triangulação entre cooktop , pia e geladeira, tornando a cozinha superfuncional e prática, como também conseguimos bastante espaço de armazenamento”, explica a arquiteta.

3. Estilo minimalista

Estilo minimalista valoriza a organização e a eficiência Crédito: Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci

Com linhas limpas, cores neutras e ausência de elementos decorativos desnecessários, as cozinhas minimalistas valorizam a organização e a eficiência. Móveis com design simples e acabamentos de alta qualidade contribuem para uma estética elegante.

De acordo com Júlia Guadix, o minimalismo na cozinha também enfatiza a maximização do espaço e a ocultação de itens, como eletrodomésticos, para a criar um ambiente sereno, calmo e sem excessos, favorecendo a funcionalidade e a simplicidade na rotina diária. “Gosto muito dessa mistura dos revestimentos brancos, que lembram os metrôs de Londres e Nova York, com a madeira clara. Na bancada, usamos o quartzo branco com granulações, lembra um granilite”, recorda.

4. Estilo clássico

Estilo clássico traz uma proposta mais elegante e sofisticada para os ambientes Crédito: Projeto: Studio Guadix | Imagem: Guilherme Pucci

Para quem prefere uma proposta elegante e sofisticada, o estilo clássico é uma boa escolha. No projeto da arquiteta, a cozinha apresenta detalhes refinados, como molduras em gesso, puxadores de metal ornamentado e bancadas em mármore ou granito. Os tons neutros dominam o esquema de cores com materiais de alta qualidade e acabamentos elegantes.

Nesta cozinha, por exemplo, os revestimentos e a marcenaria foram trocados por peças com design clássico, dando um toque de charme para o ambiente. “Usamos uma marcenaria bem clarinha, com detalhes de molduras e puxadores que dão o toque clássico. Aproveitamos o espaço ao máximo, seguindo até o teto de concreto. Praticamente não há interferência visual, dando essa visão contínua e resultando na sensação de amplitude”, concluia profissional.