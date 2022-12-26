6 dicas preciosas para tornar a sua cozinha mais funcional

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Gavetão

Marcenaria planejada é sempre uma aliada na hora de criar ambientes compactos. Os gavetões embaixo da pia oferecem facilidade, organização e economia na hora de guardar os utensílios mais usados como panela, tampas e potes. “Eles evitam que a pessoa precise se abaixar para pegar coisas ao fundo”, destaca a arquiteta Gigi Gorenstein.

02

Torre quente

Também feita em marcenaria, a torre quente é uma coluna pensada para acomodar eletrodomésticos mais calorosos como fornos e microondas. Além de ser prática, ela agrupa utensílios que têm funcionalidade bem similar.

03

Ilha

Para a arquiteta Gigi Gorenstein, a cozinha deixou de ser a coadjuvante na casa e hoje é sim uma das protagonistas. “Então, a ilha pode ser um espaço na hora de reunir os amigos, familiares e cozinhar.”

04

Revestimentos

Quando o assunto é revestimento, a arquiteta e conselheira do CAU-ES Renata Modenesi dá preferência para formatos mais resistentes como os de massa única para piso, parede e bancadas. “Uma tendência forte é construir a bancada estruturada no mesmo porcelanato, criando um ambiente bem homogêneo. Madeira é a minha paixão, sempre que posso acrescento aos meus projetos, pois a cozinha geralmente é o xodó da casa e nada como aquecê-la com um toque natural.”

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Esqueça o frontão (ou rodabanca)

Se você optar por revestimentos que valorizam a parede da pia, uma dica pode ser substituir o frontão (ou rodabanca), aquela pedra que faz o acabamento da bancada que encosta na parede, pelos baguetes, um acabamento bem mais curtinho e que dá maior destaque ao revestimento escolhido.

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Iluminação