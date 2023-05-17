Guia dos eletrodomésticos: 5 aparelhos para deixar sua cozinha mais funcional

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Geladeira

É difícil imaginar uma cozinha sem ela, não é? Mas, para escolher o modelo perfeito, leve em conta as medidas do vão de encaixe, contando sempre o espaço para "respiro" do equipamento e para abertura das portas. Outra dica é adquirir modelos inverse, que contam com freezer na parte inferior. Alguns modelos ainda garantem menor consumo de energia elétrica, sem reduzir a eficiência de performance.

02

Fogão ou cooktop

O fogão também é indispensável na cozinha, tanto a gás (como no projeto acima do Studio Guadix e foto de Guilherme Pucci), quanto o elétrico. Os modelos de embutir são ergonômicos, podendo ser inseridos na marcenaria e adaptado à altura que mais facilita o manuseio na colocação e retirada de assadeiras e refratários, o que também otimiza a área útil.

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Micro-ondas

Importante para o preparo de alimentos de forma rápida, não esqueça de observar o tamanho (preferencialmente em litros) do equipamento antes da compra. De acordo com Júlia, as versões de 20 a 25 litros são as mais indicadas. Além do mais, os modelos de embutir acabam deixando o ambiente esteticamente mais bonito. Para isso, é preciso um móvel planejado para sustentá-lo. Já o de mesa, conta com a praticidade, precisando apenas de um apoio e uma tomada.

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Lava-louças

Além de ajudar a economizar água, a máquina de lavar-louça também faz com que o morador otimize o tempo depois do almoço ou jantar. Este eletrodoméstico deve ser definido de acordo com o tamanho da família. Existem dois modelos no mercado: o de piso e o de apoio.

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Coifa