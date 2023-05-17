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Chef em casa

Guia dos eletrodomésticos: 5 aparelhos para deixar sua cozinha mais funcional

Em toda cozinha onde se deseja acompanhar a modernidade, não pode faltar eletrodomésticos que proporcionam mais praticidade no dia a dia, sem deixar a beleza de lado
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

17 mai 2023 às 15:46

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 15:46

Projeto Studio Guadix - cozinha
Com apartamentos cada vez mais compactos, cozinhas e lavanderias acabam se integrando. Neste projeto do Studio Guadix, os eletrodomésticos se unem ao restante dos itens da cozinha Crédito: Guilherme Pucci
Longe de ser apenas o local onde são preparadas as refeições, muitas pessoas ainda fazem questão de ter momentos de confraternização na cozinha com a família e os amigos. Para otimizar essa recepção, convenhamos que o que não pode faltar são itens que trazem funcionalidade e praticidade para o seu dia a dia, sendo o mais importante a escolha correta dos eletrodomésticos.
Na avaliação da arquiteta Júlia Guadix, à frente do escritório Studio Guadix, essa decisão deve, primeiramente, convergir em um objetivo comum de deixar a cozinha mais personalizada e, principalmente, mais funcional. Para ela, o cuidado não se restringe somente à qualidade desses produtos, mas também a organização prévia para proporcionar boa circulação no ambiente e harmonia com o restante da decoração da cozinha.

“Em um projeto de cozinha, sempre começamos com a escolha dos eletrodomésticos. Assim, conseguimos adequar a parte elétrica e a marcenaria de acordo com as necessidades de cada aparelho”, explica Júlia Guadix.
A arquiteta e designer de interiores Bianca Fornazier também reforça que a cozinha é um dos cômodos mais utilizados da casa e requer maior atenção com relação à funcionalidade dos equipamentos. “A escolha dos eletrodomésticos é de extrema importância para que as atividades domésticas sejam executadas de forma adequada. A seleção também influencia na estética do ambiente, deixando o espaço mais elegante e acolhedor”, observa.
Além disso, os aparelhos precisam harmonizar com o restante da cozinha para deixá-la mais elegante. “O ideal é dar preferência aos que fazem parte da mesma linha e fabricante para manter um padrão de cor e estilo”, sugere Júlia.

Eletrodomésticos essenciais

Alguns eletrodomésticos são indispensáveis na cozinha, principalmente aqueles com a função de conservar ou preparar os alimentos. Confira:
Cozinha - Bianca Fornazier
Nesta cozinha, Bianca Fornazier mostra como harmonizar os eletrodomésticos mais modernos hoje no mercado com o restante da decoração do ambiente Crédito: Arquivo pessoal

01

Geladeira

É difícil imaginar uma cozinha sem ela, não é? Mas, para escolher o modelo perfeito, leve em conta as medidas do vão de encaixe, contando sempre o espaço para "respiro" do equipamento e para abertura das portas. Outra dica é adquirir modelos inverse, que contam com freezer na parte inferior. Alguns modelos ainda garantem menor consumo de energia elétrica, sem reduzir a eficiência de performance.

02

Fogão ou cooktop

O fogão também é indispensável na cozinha, tanto a gás (como no projeto acima do Studio Guadix e foto de Guilherme Pucci), quanto o elétrico. Os modelos de embutir são ergonômicos, podendo ser inseridos na marcenaria e adaptado à altura que mais facilita o manuseio na colocação e retirada de assadeiras e refratários, o que também otimiza a área útil.

03

Micro-ondas

Importante para o preparo de alimentos de forma rápida, não esqueça de observar o tamanho (preferencialmente em litros) do equipamento antes da compra. De acordo com Júlia, as versões de 20 a 25 litros são as mais indicadas. Além do mais, os modelos de embutir acabam deixando o ambiente esteticamente mais bonito. Para isso, é preciso um móvel planejado para sustentá-lo. Já o de mesa, conta com a praticidade, precisando apenas de um apoio e uma tomada.

04

Lava-louças

Além de ajudar a economizar água, a máquina de lavar-louça também faz com que o morador otimize o tempo depois do almoço ou jantar. Este eletrodoméstico deve ser definido de acordo com o tamanho da família. Existem dois modelos no mercado: o de piso e o de apoio.

05

Coifa

Com a integração entre cozinha e living nos projetos de arquitetura, a coifa passou a ser primordial para filtrar a gordura e eliminar os odores dos alimentos. Antes da compra, é preciso levar em consideração o processo de retirada de gordura. Enquanto o exaustor joga os odores e vapores para o exterior por meio de um duto, o depurador leva esse ar para um filtro de carvão e o devolve ao ambiente, eliminando a necessidade do duto de ar. “Para ser eficiente, a vazão da coifa precisa ser capaz de renovar o ar do ambiente 12 vezes em uma hora. E, caso seja cozinha americana, é preciso levar em consideração a área do ambiente todo”, ressalta, por fim, Júlia, responsável pelo projeto acima (foto: Guilherme Pucci).

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