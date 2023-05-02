9 dicas de decoração para inserir o estilo retrô na sua casa

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Cores vibrantes

Tons vibrantes e saturados dão uma aura nostálgica e personalizada ao ambiente, como a arquiteta Carina Dal Fabbro utilizou no projeto acima. Aplique-as em molduras, boiserie (molduras de diversos formatos na parede), paredes isoladas e em fechamentos de mobiliário.

02

Revestimentos geométricos

Os ladrilhos e as cerâmicas, populares das décadas de 1950 a 1970, voltaram com força. Esse material vem sendo muito usado em ambientes como cozinhas e banheiros, em especial aqueles com estampas que criam superfícies geométricas. O Studio Híbrido Arquitetura projetou uma cozinha com piso de revestimentos de formato hexagonal, na "Casa Afeto", fotografada por Lucas Ceregati (foto).

03

Madeira

O mobiliário com pés de palito de madeira é o item mais lembrado quando se fala em retrô, mas as peças feitas com essa matéria e que rementem às décadas de 50 e 60 são consideradas apostas sem riscos. “Móveis de madeira são uma excelente opção atemporal e, o melhor de tudo, é que não costuma ser uma peça descartável”, aponta a arquiteta capixaba Rosana Berger. O projeto do quarto acima é de Carina Dal Fabbro.

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Pastilhas e ladrilhos

Grandes ou pequenas, de vidro, cerâmica ou adesivo, esses itens são muito populares em áreas internas como externas e marcaram presença na história de muitas famílias brasileiras. Os ladrilhos podem ser inseridos à frente da cuba, criando uma espécie de painel para abraçar o espelho. Já as pastilhas ficam perfeitas em boxes. O ladrilho hidráulico azul foi usado na parede da cozinha do "Apê Melodia" do Studio Híbrido (foto).

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Candy Colors

Outra tendência dos anos 60 e 70 que retornou nos últimos anos, como mostra o projeto acima de Carina Dal Fabbro, é a aplicação de tons pastel e e outras tonalidades suaves nas paredes, no piso e no mobiliário, inspirado nas cores de balas e chicletes – daí o nome dessa estética, que é traduzida livremente como "cores de doces".

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Pisos preto e branco

Elegante e atemporal, esse elemento é lembrado pelos inúmeros filmes ambientados em lanchonetes norte-americanas, e continuam inspirando a decoração de cozinhas. As imagens são da Cerâmica Atlas (divulgação).

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Iluminação quente

Para complementar a vibe retrô, invista em luz amareladas e quentes. Para ficar melhor ainda, instale mais de um ponto de iluminação com luminárias espalhadas pela casa. Um exemplo é o projeto da "Casa Afeto", feito pelo Studio Híbrido Arquitetura. A fotografia é de Lucas Ceregati.

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Acessórios soltos

Para quem tem receio de apostar com tudo nessa decoração, é possível ousar com peças individuais que seguem esse estilo, como tapetes, almofadas, cortinas e mantas, como a arquiteta Carina Dal Fabbro fez no quarto acima.

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Mobiliário