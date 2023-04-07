5 tendências de revestimentos para renovar a decoração de casa

Renovação do tijolinho de vidro em projeto de Beth Garcia, que, inclusive, foi apontado na Casa Cor de São Paulo no ano passado Crédito: Projeto de Beth Garcia

Um bom acabamento é o que fecha com chave de ouro um projeto de decoração. Em especial, porque a atenção aos detalhes enriquece qualquer ambiente. É por isso que os revestimentos têm sido valorizados quando estamos falando de repaginar um cômodo da casa. Principalmente, porque a variedade no mercado é enorme, do luxo ao natural.

Aliás, essa é a principal tendência no setor de decoração, aponta a diretora da Lab Revest, Flávia Dadalto. Recém-chegada da Expo Revestir, uma das principais feiras do mercado, ela explica que os revestimentos naturais têm ganhado ainda mais espaço nos projetos decorativos atuais.

Isso porque, elementos que remetem a natureza estão diretamente relacionados ao aconchego, tão procurado nos ambientes residenciais.

“Observo que as pessoas estão valorizando o que é essencial. Até o minimalismo se tornou mais pessoal. Então, nesse cenário, o que tem apelo natural ganha espaço, porque se relaciona a situações de conforto”, pontua.

Segundo a especialista, pedras naturais, pisos que remetem a argila, revestimentos cimentícios e os cobogós em tonalidades naturais têm sido destaque no setor. Já que, de acordo com ela, a sustentabilidade está em alta. Entretanto, a empresária afirma que os revestimentos em grandes formatos devem continuar dominando o mercado.

Diferentes ambientes

EM QUAIS AMBIENTES POSSO COLOCAR REVISTIMENTO? A arquiteta Beth Garcia conta que os revestimentos podem ser aplicados em diferentes ambientes da casa como sala, cozinha, banheiro e quarto. Além disso, dependendo do material escolhido, eles podem ter ainda funções estéticas, térmicas, acústicas ou de proteção.

“Não existem revestimentos que já não são utilizados. Mas podemos verificar uma renovação do tijolinho de vidro que, inclusive, foi apontado na Casa Cor de São Paulo no ano passado. Acredito que quase tudo pode ser usado, dependendo de como ele é aplicado”, reforça.

Confira as principais tendências de revestimentos no mercado apontadas pelas especialistas: