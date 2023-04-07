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Naturais e sustentáveis

5 tendências de revestimentos para renovar a decoração de casa

Dos revestimentos naturais aos sustentáveis, especialistas apontam as principais tendências do mercado quando o assunto é decoração

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 10:17

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

07 abr 2023 às 10:17
Segundo a arquiteta Beth Garcia podemos verificar uma renovação do tijolinho de vidro que, inclusive, foi apontado na Casa Cor de São Paulo no ano passado
Renovação do tijolinho de vidro em projeto de Beth Garcia, que, inclusive, foi apontado na Casa Cor de São Paulo no ano passado Crédito: Projeto de Beth Garcia
Um bom acabamento é o que fecha com chave de ouro um projeto de decoração. Em especial, porque a atenção aos detalhes enriquece qualquer ambiente. É por isso que os revestimentos têm sido valorizados quando estamos falando de repaginar um cômodo da casa. Principalmente, porque a variedade no mercado é enorme, do luxo ao natural.

Aliás, essa é a principal tendência no setor de decoração, aponta a diretora da Lab Revest, Flávia Dadalto. Recém-chegada da Expo Revestir, uma das principais feiras do mercado, ela explica que os revestimentos naturais têm ganhado ainda mais espaço nos projetos decorativos atuais.
Isso porque, elementos que remetem a natureza estão diretamente relacionados ao aconchego, tão procurado nos ambientes residenciais.
“Observo que as pessoas estão valorizando o que é essencial. Até o minimalismo se tornou mais pessoal. Então, nesse cenário, o que tem apelo natural ganha espaço, porque se relaciona a situações de conforto”, pontua.
Segundo a especialista, pedras naturais, pisos que remetem a argila, revestimentos cimentícios e os cobogós em tonalidades naturais têm sido destaque no setor. Já que, de acordo com ela, a sustentabilidade está em alta. Entretanto, a empresária afirma que os revestimentos em grandes formatos devem continuar dominando o mercado.

Diferentes ambientes

EM QUAIS AMBIENTES POSSO COLOCAR REVISTIMENTO?

A arquiteta Beth Garcia conta que os revestimentos podem ser aplicados em diferentes ambientes da casa como sala, cozinha, banheiro e quarto. Além disso, dependendo do material escolhido, eles podem ter ainda funções estéticas, térmicas, acústicas ou de proteção.
“Não existem revestimentos que já não são utilizados. Mas podemos verificar uma renovação do tijolinho de vidro que, inclusive, foi apontado na Casa Cor de São Paulo no ano passado. Acredito que quase tudo pode ser usado, dependendo de como ele é aplicado”, reforça.
Confira as principais tendências de revestimentos no mercado apontadas pelas especialistas:

01

Materiais naturais

Pedra, madeira, mármore e cimento queimado são alguns dos revestimentos mais utilizados no mercado atualmente, quando o assunto é material natural.

02

Texturas

Entre as texturas, podemos destacar os relevos e efeitos tridimensionais que podem criar um jogo de luz e sombra nas paredes, aponta a arquiteta Beth Garcia.

03

Cores vibrantes

De estampas geométricas até padrões florais, as cores vibrantes são ótimas pedidas de revestimento, porque podem personalizar o ambiente e levar mais energia ao espaço.

04

Sem brilho

Entretanto, para a diretora da Lab Revest, Flávia Dadalto, os revestimentos com brilho têm perdido espaço no mercado para tons naturais e matte.

05

Sustentáveis

Outra tendência do mercado são os revestimentos que prezam pela sustentabilidade e são feitos com materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental, a fim de contribuir para a preservação do meio ambiente.

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