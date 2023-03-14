A luz como tendência: 5 projetos para inspirar na decoração de casa

Luminárias de apoio entre as tendências que continuam em alta. O projeto é de Patrícia Penna Crédito: Leandro Moraes

Independentemente do tamanho da casa, a iluminação é parte indispensável de qualquer projeto arquitetônico. Importante para momentos de descanso e preparo de alimentos, cada design usando esses elementos pode proporcionar um resultado totalmente diferente.

Essas técnicas usam tecnologias existentes no mercado para destacar certas peças de mobiliário e criar um ambiente agradável e acolhedor para os visitantes. Para ajudar a criar aquele cantinho perfeito, usando um jogo de luz para valorizar o espaço, conversamos com três especialistas, que trouxeram cinco inspirações de projetos onde a iluminação faz toda a diferença.

Para a arquiteta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Renata Modenesi, a iluminação envolve um ponto mais delicado na vida das pessoas do que imaginamos à primeira vista. “Cada vez mais, estamos compreendendo a iluminação como parte do cenário, e não somente como uma forma de clarear o ambiente”, aponta.

Por isso, ela avalia que a tendência principal é focar em pontos principais dentro de um cômodo. “Não existe mais aquela luz que cega qualquer pessoa que entra em um local. Hoje, gostamos de criar cenários onde espaço não esteja todo iluminado”, explica.

Além disso, o retrô também está de volta: “A pandemia obrigou as pessoas a se concentrarem dentro de casa e, como estamos ávidos por notícias boas, as memórias afetivas fazem esse papel de aquecer o coração a partir do design afetivo”, destaca ainda.

A arquiteta Patrícia Penna defende que uma das formas de garantir isso é a escolha das luminárias de apoio, que devem ser incluídas no projeto luminotécnico de qualquer residência, uma vez que algumas peças que mesclam a praticidade e elegância, garantem a estética e a funcionalidade de qualquer espaço.

O que está em alta?

A designer de interiores Fernanda Buaiz aponta quais tipos de iluminação estão ganhando popularidade:

1 Iluminação LED A cada dia, a tecnologia torna essas lâmpadas mais eficientes, acessíveis e duráveis do que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Elas estão disponíveis em uma ampla variedade de cores e intensidades, permitindo que você crie uma iluminação personalizada para cada ambiente. 2 Iluminação inteligente É uma tendência crescente, na qual as luzes podem ser controladas por meio de aplicativos de smartphone ou dispositivos de voz, permitindo que você ajuste a intensidade da luz, a temperatura de cor e crie cenas personalizadas para diferentes atividades. 3 Iluminação suspensa Pode ser usada para criar pontos focais em um local e iluminar áreas específicas. 4 Iluminação indireta É uma técnica que usa superfícies reflexivas para espalhar a luz no ambiente e criar um clima mais suave e relaxante. 5 Iluminação de cor Este método usa luzes coloridas para criar um ambiente específico. Pode ser usado tanto para criar uma sensação de calma e relaxamento quanto para uma atmosfera mais vibrante e animada. Fica diferenciado quando combinada com tecnologia LED e iluminação inteligente.

Fernanda alerta, no entanto, que o modismo é efêmero: “É importante lembrar que as tendências mudam rapidamente e a escolha da iluminação deve ser baseada nas necessidades e preferências individuais de cada projeto.”

A partir dessas soluções, é possível criar diversos projetos, como: iluminação em camadas, que envolve o uso de diferentes fontes de luz para criar um espaço diferenciado; e de ambiente, que enfatiza o aconchego por meio das luzes.

Também existe a iluminação decorativa, que usa a iluminação como elemento de design a partir de luminárias com design inovador, exclusivas e personalizadas para adicionar um toque de estilo e personalidade a um espaço; e a minimalista, com luzes simples e discretas para criar um clima mais sofisticado.

Além dessas técnicas, alguns métodos imitam a luz natural do sol para ajudar na saúde das pessoas, como a biocêntrica.

Outras apostam na sustentabilidade, aspecto cada vez mais explorada na Arquitetura com o uso de tecnologias mais eficientes para proporcionar menor impacto ambiental.

5 ideias de uso da iluminação para inspirar:

1 - ABAJURES

Abajures proporcionam iluminação das mais variadas maneiras, mas, em geral, de forma local e difundida pela cúpula Crédito: Leandro Moraes

Neste projeto de Patrícia Penna, os abajures foram posicionados ao lado dos sofás das salas de estar. À esquerda, o abajur todo branco completa a base neutra do décor do ambiente.

2 - LUMINÁRIAS DE CHÃO

Na poltrona, a luminária proporciona luz para a leitura na sala Crédito: Leandro Moraes

A luminária alta e o sofá baixo formaram uma composição volumétrica interessante no ambiente proposto por Patrícia Penna. A cúpula avantajada transformou a peça em uma instalação de arte.

3 - LUMINÁRIAS PENDENTES

Com formas ornamentais, design orgânico e acabamentos diversos, as luminárias pendentes são opções para quem procura sair do óbvio Crédito: Leandro Moraes

Forma e luz fundem-se numa forma de “gota”, onde limite entre lâmpada e peça não existe. O projeto também usa peças minimalistas compostas basicamente por “traço e ponto”, o que garante a iluminação do ambiente mais sofisticada e elegante.

4 - ILUMINAÇÃO DIFUSA

Contrastando com os móveis pretos e valorizando a biofilia, a luz branca mais sutil ilumina o ambiente Crédito: Camila Santos

O escritório da arquiteta Renata Modenesi é um bom exemplo de uso de iluminação difusa e, ainda assim, eficiente para trabalhar e estudar. No projeto, é valorizada a bancada de trabalho iluminada, acompanhada de biofilia e mobílias pretas. "A intenção foi fazer um laboratório para que os clientes pudessem experimentar o que especificamos: iluminação, automação, revestimentos, marcenaria e muito design", conta.

5 - ILUMINAÇÃO DECORATIVA

Para compor o ambiente, Fernanda Buaiz fez uso de luzes suaves e difusas para criar uma atmosfera relaxante e agradável na casa Crédito: F Buaiz Interiores/Divulgação