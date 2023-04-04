10 itens essenciais para ter o aconchego de um quarto de hotel em casa

Max Mello apostou em roupas de cama, cortinas e tapetes com cores claras para deixar a Suíte dos Noivos mais sofisticada Crédito: Camila Santos/Casacor Espírito Santo 2022

Quem nunca viajou e fez questão de desfrutar das comodidades de um quarto de hotel até o último minuto antes do check-out? Saiba que, com alguns truques, é possível trazer essa experiência hoteleira para dentro de casa. Separamos algumas dicas práticas recomendadas por profissionais da arquitetura e da decoração para ajudar a deixar o seu cantinho favorito da casa ainda mais confortável e sofisticado e se sentir de férias todos os dias.

Com aplicações mais caprichadas de estruturas mais atraentes, mas sem deixar de lado o conforto, e combinando elementos de alta qualidade, a arquiteta Jaqueline Lopes, sócia da construtora Donna Obra, defende que reproduzir um quarto de hotel pode melhorar consideravelmente a qualidade do sono e até mesmo deixar os momentos de tempo livre mais revigorantes. A imaginação pode ir longe — ou até onde o orçamento suporta.

“Em um hotel, desde o mais simples ao mais luxuoso, todos os ambientes são pensados e projetados com ideias que transmitem boas sensações e bem-estar. São esses conceitos que podemos aperfeiçoar nos quartos, combinando com a personalidade do morador”, argumenta também a arquiteta Paula Passos, sócia do escritório Dantas & Passos Arquitetura.

Por isso, mais do que pensar somente em uma cama minuciosamente arrumada, quem tem o sonho de ter um quarto de hotel dentro de casa precisa considerar atributos que tornarão o ambiente sofisticado, organizado e funcional. O arquiteto Elton Barbosa acredita que o primeiro passo é o cuidado com a limpeza e a organização. “Todo o ambiente precisa estar limpo e com os itens posicionados nos devidos lugares. Acrescente também flores e decorações para trazer mais humanização ao ambiente”, sugere, para começar.

Para ele, neste momento pós-pandemia, estar em casa tornou-se um prazer jamais visto antes. "Receber quem você gosta, com charme e estilo, requer cuidados especiais. Assim como existe em um quarto de hotel: qualidade, limpeza visual e design visualmente agradável, além de transmitir conforto físico, acústico e térmico", pontua.

Para proporcionar esse clima, confira, a seguir, algumas dicas dadas pelos profissionais consultados pelo Hub Imobi:

1 - Paletas de cores

As cores e os tons devem ser aconchegantes e aproveitadas para conceber um ambiente agradável. Esses elementos transmitem sensações diferentes e são capazes de trazer aconchego por meio dos tons neutros, como branco, bege e cinza.

Carol Zamboni abusou do branco, do bege e do cinza no Suíte do Casal Crédito: Camila Santos/Casacor Espírito Santo 2022

Para quem não quer deixar o colorido de lado, invista em cores frias ou nos tons mais claros e pastéis.

2 - Mobiliário

No quarto de hotel, geralmente o branco prevalece e possibilita inúmeras combinações com o décor Crédito: Eduardo Pozella/Projeto de Dantas & Passos Arquitetura

Use também tapetes de boa qualidade e que estejam estrategicamente inseridos, visto que esses itens devem forrar os trajetos principais, como a rota de acesso à cama e ao banheiro.

Ao lado da cama, utilize, por fim, uma mesa de cabeceira personalizada para colocar objetos rotineiros, como livro, óculos, copo de água, remédios e o smartphone, e até arranjos florais e quadros.

3 - Cama

Um bom colchão é essencial para uma boa noite de sono, da mesma forma que não pode faltar uma cama confortável. Dê preferência para camas box, queen ou king, que têm um traçado mais minimalista.

“Também é interessante usar um bom travesseiro e até mesmo pillow top — espécie de travesseiro que fica acoplado ao colchão. E para a cabeceira, a elegância pode ficar por conta dos tipos mais acolchoados”, aponta a arquiteta Jaqueline Lopes.

4 - Enxoval

A escolha das roupas de cama influencia diretamente na percepção de comodidade. As roupas de cama e banho devem ser frescas, com fios macios e que, preferencialmente, absorvam a umidade do corpo. Aposte em cores neutras para um resultado mais sofisticado, deixando o quarto delicado e discreto.

Na Suíte Mar, Milena Ferrari e Rita Gumiero fizeram questão de caprichar na cabeceira da cama e no enxoval delicado Crédito: Camila Santos/Casacor Espírito Santo 2022

Se quiser dar um charme a mais, opte também por lençóis de elástico, colcha e edredom com cores e texturas que não disputam com as dos demais mobiliários. Também é importante que toda a roupa esteja limpa, livre de manchas e passadas.

“Fronhas e travesseiros também são essenciais para compor o design, podendo estar em combinações variadas. Um número ideal são quatro unidades, podendo variar as cores e formatos”, sugere Elton.

5 - Cortinas

As cortinas dão privacidade e controlam a luz natural no ambiente projetado por Marina Brochieri, Suíte do Filho Crédito: Camila Santos/Casacor Espírito Santo 2022

Esses itens devem ganhar um tratamento tão especial quanto a cama. Preferencialmente, elas precisam ter um comprimento que recobre o vão do piso ao teto.

Por serem importantes para promover sofisticação e cooperarem no controle de luz natural e da privacidade no quarto, as cortinas de tecido finos e blackout também são ótimas alternativas para deixar o espaço ainda mais íntimo.

6 - Piso

Madeira foi a textura mais explorada no piso e nas paredes por Sérgio Paulo Rabello, na Suíte da Filha Crédito: Camila Santos/Casacor Espírito Santo 2022

Jaqueline lembra que os pisos são essenciais para deixar o ambiente mais relaxante. A arquiteta recomenda fortemente o uso de madeira ou materiais que fazem lembrar esse material, que, combinado com tapetes felpudos, vão dar aquela sensação maior de acolhimento.

7 - Luzes

Uma base neutra, com tons de madeira e luzes indiretas, são combinações clássicas e atemporais Crédito: Herman Charles Christ/Projeto de Dantas & Passos Arquitetura

A iluminação merece uma atenção especial. Para reproduzir o estilo aconchegante do hotel, invista em iluminação indireta , com alguns pontos de luz no teto, complementados com abajures e luminária de pé.

A escolha deve criar sensação de bem-estar e, para isso, os tons amarelos são os mais indicados. “Alguns pontos estratégicos devem contar com luz funcional, como o caso dos armários, que devem ser bem iluminados de forma ampla, difusa e direta. Já a cabeceira da cama deve ter uma boa luz de leitura, boa luminosidade e forma direta”, afirma Danielle Dantas, também sócia da Dantas & Passos Arquitetura.

A luz quente também pode ser usada nos spots e em abajures de cabeceira, ou até mesmo em luminárias flexíveis ao lado da cama, onde se pode direcionar o foco, sem que o feixe de luz incomode a visão.

Outro tipo de iluminação muito presente são os pontos de destaque que proporcionam jogos de luz e sombra. “Balizadores de parede e arandelas de leitura na cabeceira da cama são excelentes aliadas, assim como as luminárias de piso, mais amarelinhas e quentes, que projetam a luz para cima e para baixo, e posicionadas ao lado de um pufe”, complementa Paula Passos.

Caso não possa colocar mais pontos de iluminação, utilize outras soluções, como as fitas de LED, que são adquiridas em lojas especializadas e podem ser inseridas sem necessidade de quebra-quebra.

8 - Tecidos

Os tecidos trazem movimento aos espaços. Por isso, considere os tipos que trazem uma sensação de comodidade por meio de texturas agradáveis ao tato que marcam presença nas cortinas, persianas e em mantas na cama. Veja a necessidade entre escolher os materiais mais pesados para os dias mais frios ou os mais leves para o calor.

9 - Aromas

Os cheiros são fundamentais para deixar um clima mais relaxante no quarto por desempenharem benefícios ao corpo e à mente. Por isso, aposte em difusores aromatizadores de ambientes, como incensos e velas com essências calmantes, como lavanda, alecrim, cedro, jasmim ou bergamota.

“A memória olfativa é responsável por grande parte das boas recordações que carregamos. Seja para você ou para a sua visita, estar em um ambiente aromatizado será uma experiência digna dos melhores e mais luxuosos hotéis”, explica o arquiteto Elton Barbosa.

10 - Automação

Quem deseja investir em tecnologia para maximizar o conforto, pode apostar em automação e sistemas com comando de voz. Além do ar-condicionado e dos equipamentos eletrônicos, atualmente até as cortinas, a iluminação e a banheira podem ser controladas por essas tecnologias. Mas é fundamental que todos estejam funcionando integralmente e em harmonia.

Também não pode faltar uma smart TV para que você tenha acesso a todos os aplicativos de entretenimento e streamings. E um bom sistema de som, espalhado pelo ambiente, para aproveitar melhor a música e a trilha sonora dos filmes e das suas séries favoritas.

Se possível, tenha à disposição um frigobar, para que você ou sua visita não precise sair do dormitório para matar a sede, ou tomar um bom vinho ou cerveja, fazendo, assim, o seu próprio serviço de quarto.

A climatização também não deve ficar de fora. Por isso, mantenha o ambiente sempre em temperatura agradável ao corpo humano, de preferência entre 18ºC e 23ºC, que contribuem para uma boa noite de sono. “Uma dica importante é manter o ar-condicionado ligado 30 minutos antes de receber sua visita ou antes de você se preparar para dormir", recomenda Elton.

EXTRA - Personalidade

A questão do estilo decorativo do hotel é que ele precisa ser neutro para atender qualquer perfil de visitante. No entanto, quando a intenção é trazer esse conceito para dentro de casa, o segredo é que o ambiente reflita os gostos do morador ou da moradora nos mais variados itens de décor, sem perder a natureza hoteleira.

Para as arquitetas do Dantas & Passos Arquitetura, a decoração também pode contar com peças diferenciadas, como obras de arte, quadros, esculturas, espelhos, papel de parede, almofadas decorativas, elementos naturais, pedras e vasos de flores, entre outros. "Elementos simples, com toques mais pessoais e delicados, são excelentes”, apontam as arquitetas.