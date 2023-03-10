4 soluções criativas para reformar a casa sem quebra-quebra

Nesse projeto do designer de interiores Regilano Dornellas, o profissional investiu em móveis soltos para dar mobilidade e abertura para reorganizar os itens e repaginar o ambiente de vez em quando Crédito: Projeto de Regilano Dornellas

Barulhos de furadeira, poeira para todo lado, paredes quebradas, muita bagunça… ufa! Pensar em reforma é automaticamente pensar em um cenário de desordem pela casa. Entretanto, hoje em dia, as coisas parecem estar mudando com soluções para facilitar as reformas e evitar transtornos.

“É totalmente possível fazer uma reforma sem quebra-quebra. Tudo depende, é claro, da necessidade do ambiente e das soluções utilizadas. Podemos usar canaletas e tubos para fazer a parte elétrica por fora da parede, disfarçá-la com painéis ou utilizar trilhos para fazer a iluminação sem ter que mexer no forro, por exemplo’’, recomenda a arquiteta Larissa de Oliveira.

Segundo a especialista, no Brasil, existe uma tendência muito forte em se reformar ambientes por conta própria. Mas quando falamos de elementos estruturais, hidráulicos e elétricos, o planejamento por profissionais qualificados é indispensável.

Por isso, programar e estudar o que será feito no ambiente é uma das principais etapas. Afinal, a pesquisa por materiais de construção e serviços profissionais pode ajudar na redução do orçamento e a aliviar o bolso no final do processo.

Pintar ou aplicar papéis de parede, trocar móveis de lugar e repaginar os itens de decoração, são, de fato, dicas preciosas para quem está pensando em reformar um cômodo da casa.

“Nos últimos tempos o mercado vem criando cada vez mais soluções para facilitar as construções e reformas. Pisos e rodapés de sobreposição, trituradores sanitários e bombas para banheiros e pias são algumas das opções que evitam o temido quebra-quebra nas obras e ainda dão a flexibilidade de realizar mudanças mais práticas, facilitando a reforma até em imóveis alugados”, afirma o diretor da Compose, Carlos Marianelli.

Ainda de acordo com ele, hoje, podemos encontrar trituradores sanitários e bombas capazes de serem instaladas sem quebrar o piso e sem a necessidade de escoamento gravitacional. Isso permite a criação de cozinhas e banheiros em qualquer espaço, uma vez que levam os resíduos até o ponto de escoamento mais próximo e já existente na casa.

“Uma tendência que temos visto com frequência é a procura por reformas mais simples, que tem popularizado muito o uso dos pisos vinílicos, soluções práticas, bonitas e sustentáveis. Feitos de materiais que, na maioria das vezes, imitam madeira, eles podem ser autocolantes, encaixáveis ou em manta. Ou seja, podem ser sobrepostos a outros pisos, sem a necessidade de quebra-quebra na instalação”, pontua Marianelli.

A procura por reformas mais simples tem popularizado muito o uso dos pisos vinílicos, soluções práticas, bonitas e sustentáveis Crédito: Compose/Divulgação

Para o designer de interiores Regilano Dornellas, o importante é sempre expressar a personalidade do morador nos cômodos da casa. Então, recordações de viagens, fotos, livros e peças com memória afetiva podem enriquecer muito um cômodo e dar uma mudança bastante agradável ao local.

“Os tapetes, além de conforto térmico, são uma ótima opção para quem não quer troca de piso em casa. Além disso, o investimento em cores nas paredes, com suas variedades de acabamentos, papel de parede e quadros, são coringas para esse tipo de projeto”, reforça.

Confira algumas soluções criativas para reformar a casa sem quebra-quebra: