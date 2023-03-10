4 soluções criativas para reformar a casa sem quebra-quebra

Barulhos de furadeira, poeira para todo lado, paredes quebradas, muita bagunça… ufa! Pensar em reforma é automaticamente pensar em um cenário de desordem pela casa. Entretanto, hoje em dia, as coisas parecem estar mudando com soluções para facilitar as reformas e evitar transtornos.
“É totalmente possível fazer uma reforma sem quebra-quebra. Tudo depende, é claro, da necessidade do ambiente e das soluções utilizadas. Podemos usar canaletas e tubos para fazer a parte elétrica por fora da parede, disfarçá-la com painéis ou utilizar trilhos para fazer a iluminação sem ter que mexer no forro, por exemplo’’, recomenda a arquiteta Larissa de Oliveira.
Segundo a especialista, no Brasil, existe uma tendência muito forte em se reformar ambientes por conta própria. Mas quando falamos de elementos estruturais, hidráulicos e elétricos, o planejamento por profissionais qualificados é indispensável.
Por isso, programar e estudar o que será feito no ambiente é uma das principais etapas. Afinal, a pesquisa por materiais de construção e serviços profissionais pode ajudar na redução do orçamento e a aliviar o bolso no final do processo.
Pintar ou aplicar papéis de parede, trocar móveis de lugar e repaginar os itens de decoração, são, de fato, dicas preciosas para quem está pensando em reformar um cômodo da casa.
“Nos últimos tempos o mercado vem criando cada vez mais soluções para facilitar as construções e reformas. Pisos e rodapés de sobreposição, trituradores sanitários e bombas para banheiros e pias são algumas das opções que evitam o temido quebra-quebra nas obras e ainda dão a flexibilidade de realizar mudanças mais práticas, facilitando a reforma até em imóveis alugados”, afirma o diretor da Compose, Carlos Marianelli.
Ainda de acordo com ele, hoje, podemos encontrar trituradores sanitários e bombas capazes de serem instaladas sem quebrar o piso e sem a necessidade de escoamento gravitacional. Isso permite a criação de cozinhas e banheiros em qualquer espaço, uma vez que levam os resíduos até o ponto de escoamento mais próximo e já existente na casa.
“Uma tendência que temos visto com frequência é a procura por reformas mais simples, que tem popularizado muito o uso dos pisos vinílicos, soluções práticas, bonitas e sustentáveis. Feitos de materiais que, na maioria das vezes, imitam madeira, eles podem ser autocolantes, encaixáveis ou em manta. Ou seja, podem ser sobrepostos a outros pisos, sem a necessidade de quebra-quebra na instalação”, pontua Marianelli.
Para o designer de interiores Regilano Dornellas, o importante é sempre expressar a personalidade do morador nos cômodos da casa. Então, recordações de viagens, fotos, livros e peças com memória afetiva podem enriquecer muito um cômodo e dar uma mudança bastante agradável ao local.
“Os tapetes, além de conforto térmico, são uma ótima opção para quem não quer troca de piso em casa. Além disso, o investimento em cores nas paredes, com suas variedades de acabamentos, papel de parede e quadros, são coringas para esse tipo de projeto”, reforça.
Confira algumas soluções criativas para reformar a casa sem quebra-quebra:
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Parte hidráulica
Entre as soluções mais populares, está uma bomba trituradora que possibilita instalar um vaso sanitário em qualquer lugar em apenas um dia, sem quebrar o piso, afirma o diretor da Compose, Carlos Marianelli. Segundo ele, o sistema conta uma entrada para vaso sanitário com saída lateral e é composto por lâminas de trituração, que processam a massa orgânica e o papel higiênico. “É uma solução muito mais simples, que vai resultar na redução de materiais, tempo de mão de obra e reformas no piso.”
02
Pisos vinílicos
Mas se o assunto é piso, outro vilão das reformas, também há solução. Os pisos vinílicos já caíram no gosto popular e o motivo é tanto estético quanto funcional. “A facilidade de instalação e retirada dos pisos vinílicos abre uma possibilidade para a reforma, inclusive, de imóveis alugados. Eles têm uma estética muito interessante e a aplicação facilitada, então é perfeito para quem busca trocar o piso sem quebra-quebra”, explica o diretor da Compose.
03
Cores pela casa
“Algumas das tendências que prometem ser ainda mais fortes em 2023 são a utilização de tinta epóxi para pintar revestimentos antigos e dar uma nova 'cara' sem ter que retirá-los. Além disso, podemos citar a aplicação de cores ousadas para dar destaque e curvas tanto no mobiliário quanto nas estruturas”, recomenda a arquiteta Larissa de Oliveira.
04
Objetos de décor
O designer de interiores Regilano Dornellas, afirma que luminárias de piso para criar uma cena para um ambiente, móveis soltos, como cristaleiras, aparadores e poltronas e itens de decoração afetiva ajudam a repaginar o ambiente sem muitos gastos.