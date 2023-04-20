Saiba quais são os 10 erros mais comuns em apartamentos pequenos

01

Não ter planejamento

Em um imóvel pequeno, o olhar apurado e experiente do arquiteto garante que cada centímetro seja aproveitado. Isso porque, um estudo detalhado pode dar um resultado mais funcional e convidativo a sua casa, evitando dores de cabeça futuras. “Muitas pessoas acham que a contratação de um arquiteto só é necessária em empreendimentos de luxo, mas isso já é um pensamento ultrapassado. A Arquitetura está cada vez mais acessível, assim como o mercado está oferecendo mais opções de consultores que atendem a diversos tipos de demandas e orçamentos”, defende a arquiteta Gilliane Bravim, responsável pelo projeto da empresa Quality Planejados Italínea acima.

02

Economizar na marcenaria planejada

Embora as peças de marcenaria de pronta-entrega costumam ser mais baratas, nada se compara ao resultado final que os móveis planejados proporcionam, como pode ser visto no projeto acima, do Studio Guadix. Eles se adaptam melhor a qualquer ambiente, expressam uma identidade própria e são mais flexíveis de exercerem mais de uma função. Alguns exemplos são a instalação de armários do quarto ou da cozinha até o teto e o posicionamento da sapateira atrás da porta quando houver espaço.

03

Muitas paredes

A integração dos ambientes é uma excelente solução para ampliar o seu espaço, desde que as adaptações funcionem no dia a dia dos moradores. A sala de jantar e a cozinha, por exemplo, podem estar conectadas, facilitando, inclusive, as refeições, como arquiteta Júlia Guadix fez no projeto acima. Além de derrubar as paredes — após avaliar com calma o projeto estrutural da planta —, usar o mesmo piso é um recurso que ajuda nessa conexão.

04

Não priorizar a circulação

Para evitar espaços com aspecto amontoado, fuja de móveis e objetos desproporcionais em relação ao tamanho do lugar, e explore as quinas, os cantos e até mesmo os locais altos. Mas, atenção: cuidado para não ficar demais e exagerar na quantidade de mobiliário. Um bom exemplo de como a circulação foi colocada em primeiro lugar é o projeto da imagem acima, feito pelo Studio Guadix.

05

Escolher móveis muito altos

Proporcionar uma linha de visão mais livre auxilia na percepção de amplitude. Dessa forma, a arquiteta Júlia Guadix recomenda deixar o espaço entre 50 e 60 cm, até 2 m, com o mínimo de ocupação possível. Além disso, o mobiliário não deve ser posicionado na frente das janelas, visto que isso impede a entrada de luz natural e a circulação de ar. No projeto de Júlia Guadix, o sofá se encaixou perfeitamente abaixo da janela, possibilitando a livre circulação da luz natural e da ventilação.

06

Acumular coisas

Ambientes desorganizados e lotados de itens atrapalham o bem-estar do smoradores. Por isso, escolha somente o essencial para guardar e evite acumular coisas que ocuparão espaços preciosos ou que impedem a sensação de "respiro" do local. O ideal é apostar no minimalismo, como a arquiteta Gilliane fez acima com a Quality Planejados Italínea.

07

Exagerar nos tons escuros

Aplicar cores escuras não é um erro, mas a chave é a moderação. A paleta majoritariamente carregada ou intensa implica em uma diminuição visual. Mescle o preto e as cores mais vibrantes com um conjunto de tons mais neutros, como foi feito no projeto de Júlia Guadix. Isso vai proporcionar um contraste interessante e visualmente leve.

08

Revestimentos sem textura

Tijolinhos (como na sala projetada por Júlia Guadix acima), cimento queimado, concreto aparente, madeira ou qualquer revestimento que tenha uma variação de tonalidade e textura produzem maior profundidade visual se comparados ao efeito de plano chapado, em especial se produzirem linhas paralelas.

09

Cortina e tapete em tamanhos errados

Independentemente do local, o ideal é que as cortinas sejam instaladas do teto até o chão, não apenas cobrindo as janelas. Já o tapete muito pequeno também pode dar a impressão de diminuir o ambiente. “Por isso, é adequado eleger os modelos maiores que entram embaixo do sofá, das cadeiras ou praticamente encostados na parede”, aponta Júlia.

10

Iluminação apenas no centro do ambiente