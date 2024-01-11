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Juntas e separadas

Cozinha e área de serviço: como fazer a separação dos dois ambientes

Mesmo juntas, a área de serviço e a cozinha podem ser separadas por divisórias e manter sua funcionalidade sem interferências.
Daisy Silva

Daisy Silva

Publicado em 

11 jan 2024 às 11:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 11:00

Dicas para separa a cozinha e área de serviço
A divisão foi feita com vidro canelado e estrutura em metalon, isolando os ambientes Crédito: Flat Arquitetura/Divulgação
Muitas vezes, a cozinha e a área de serviço dividem o mesmo ambiente, como forma de otimizar o espaço, principalmente em projetos mais compactos. Mas você sabia que existem recursos que podem ser utilizados para separar essas áreas e manter a funcionalidade delas?
Separar a lavanderia da cozinha pode evitar que roupas limpas fiquem engorduradas e com odores indesejados com o preparo de pratos. Além de ser útil para quem não quer deixar a área de serviço exposta para todos.
Dicas para separa a cozinha e área de serviço
Nesse projeto a área de serviço foi isolada com porta de correr em vidro jateado e estrutura de PVC amadeirado Crédito: Flat Arquitetura/Divulgação
A arquiteta Letícia Breda explica que essas são as principais razões para optar por divisórias nesse tipo de ambiente. “O principal motivo são os odores, mas também a questão estética. Quando alguém entra na cozinha, já vê um varal da área de serviço, então a separação evita esse tipo de situação”, afirma.
A arquiteta separou algumas dicas que podem te ajudar a oferecer independência para os dois ambientes e manter uma movimentação funcional entre eles.

Divisão estética ou por bloqueio de odores?

A divisão pode ser feita de duas formas: a completamente fechada, evitando contato entre as duas áreas e escondendo possíveis bagunças expostas na área de serviço, ou a parcialmente aberta, que permite maior circulação do ar e da luz.
A escolha depende do ambiente, pois na cozinha, às vezes é necessário manter um local com ventilação e luz natural para o preparo de alimentos. E pode ser que apenas a área de serviço proporcione esses fatores.
Dicas para separa a cozinha e área de serviço
A divisão foi feita usando vidro canelado e estrutura em metalon, sendo parcialmente aberta Crédito: Flat Arquitetura/Divulgação
“Se a gente for separar apenas o espaço por uma questão estética, sem levar em consideração o cheiro, caso a pessoa tenha uma coifa muito boa, por exemplo, é possível fazer uma divisão parcial. Ou seja, parte dessa visão é bloqueada, sem impactar no visual geral”, explica.
Nesse apartamento foi feita uma divisão parcial com um vidro jateado.
Nesse projeto foi feita uma divisão parcial com um vidro jateado Crédito: Flat Arquitetura/Divulgação
Caso a preferência seja para ocultar a visão de um espaço indesejado e também bloquear possíveis odores e dissipação de gorduras dos pratos preparados em roupas já limpas, a melhor opção é escolher uma separação completamente fechada, com materiais que podem até mesmo esconder totalmente a área de serviço, como a madeira.  
"Se o objetivo for esconder esse espaço, a gente pode trabalhar com porta de correr. Em alguns casos a gente nem sabe o que tem atrás, dependendo do material. Ou, por exemplo uma porta de vidro: você consegue ver, mas bloqueia os odores", pontua a arquiteta.
Dicas para separa a cozinha e área de serviço
Divisão feita com porta de correr em vidro jateado e estrutura de PVC amadeirado Crédito: Flat Arquitetura/Divulgação

Escolha de materiais

Dicas para separa a cozinha e área de serviço
Os ambientes foram separadas com uma estrutura de metalon com vidro Crédito: Flat Arquitetura/Divulgação
Os materiais para a divisórias também são importantes e devem receber atenção na hora da escolha. O erro nessa decisão pode , inclusive, afetar a durabilidade do produto. Letícia aconselha que é necessário se atentar à rotina dos moradores da residência e observar se os ambientes são constantemente lavados com a utilização de água.  Além disso, mesmo que você não lave diretamente o material, as duas áreas são de grande utilização de água, então o fator umidade estará presente.
"Se a pessoa desejar jogar água nesse material, ele não pode ser uma marcenaria. É melhor optar por um vidro ou metalon, que são materiais que aceitam melhor ser lavados e não serão prejudicados, assim durando mais", indica Letícia Breda.
DAISY SILVA é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

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