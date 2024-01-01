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Tons coringas

Cores metalizadas ajudam a compor o ambiente de home office

Efeito visual de metal polido nunca sai de moda e pode dar nova vida a objetos e móveis usados; saiba como  coordenar o efeito visual com objetos, móveis e estilos de decoração
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 jan 2024 às 10:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Cores metalizadas podem ser usadas na decoração do home office Crédito: Alto Astral | Shutterstock
Cobre, prata, ouro, bronze. As cores metalizadas são consideradas coringas na decoração e nunca saem de moda, mas nem sempre é fácil coordenar o efeito visual com objetos, móveis e estilos de decoração. Em um momento em que o home office ganha destaque, saber utilizá-las pode dar mais conforto e beleza ao ambiente, ajudando, inclusive, a acalmar o estresse do dia a dia.
“Em um momento em que as residências passaram a ter funções de casa e trabalho, a escolha de peças atemporais que sirvam como coringa e funcionem para a composição de diferentes ambientes passa a ser uma estratégia interessante”, afirma Daniel Cavalheiro, arquiteto, professor e sócio-fundador da DNR.
Segundo ele, o uso de peças com cores metalizadas tem seu lugar quando “usadas com o objetivo de destacar algum objeto na composição do ambiente, criando pontos de destaque na cartela de cores e materiais”.

Ressignificando objetos e estilo de decoração

Daniel Cavalheiro explica que a pintura metálica pode proporcionar a personalização de peças de decoração e mobiliário, com a ideia-chave de ressignificá-las, dando nova vida a objetos usados. “[Isso vai] desde pequenos móveis, como cadeiras, vasos, luminárias, molduras de espelhos, e em especial objetos com detalhes, os quais aparecem valorizados pelas cores metálicas da pintura”, afirma o profissional.
Em relação aos estilos, as cores metálicas têm grande potencial para serem exploradas em decoração de estilo clássico, vintage ou retrô e mesmo no industrial , explica o arquiteto.

Contraste entre madeira e cor metalizada

Imagem Edicase Brasil
Uso da cor metalizada pode favorecer os ambientes Crédito: Daniel Cavalheiro
Também é possível criar um contraste entre a madeira e a cor metalizada. “A madeira normalmente possui cor mais quente, associada com conforto. Ao ser contrastada com a cor metalizada, vai se tornar mais fria e ganhar certo ‘peso’ , ‘rigidez’. Este efeito de contraste gera o destaque da peça, o qual pode ainda ser mais enfatizado com o uso de iluminação focal, tornando-a única no espaço decorado”, afirma Daniel Cavalheiro.

Aplicação das cores metalizadas

De acordo com Leandro Santos, supervisor da linha Flora, unidade de negócio especializada em tintas de alta performance da Montana Química, as cores metalizadas podem ser utilizadas em uma variedade de substratos, sejam objetos ou móveis de MDF, MDP, compensados e em superfície plana ou usinada. Podem, ainda, ser mescladas com outros substratos, como vidro e metal.
“A preparação da madeira e de outros materiais para receber uma cor metalizada é essencial para garantir a beleza e a durabilidade do efeito e da peça. Na madeira, por exemplo, a superfície deve ser preparada com primer poliuretânico antes da aplicação do esmalte”, afirma Santos.
Já para superfícies como vidro, explica o especialista, é indicada a limpeza com uso de detergentes, desengraxantes e diluentes específicos. “Em metais, o uso de desengraxantes é da mesma forma essencial e a aplicação de wash primer é um coringa importante na proteção do metal e na melhor aderência do esmalte no substrato”, finaliza o supervisor.

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