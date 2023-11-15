Madeira, pedras e formas orgânicas entre as tendências da decoração

Madeira tem sido uma das apostas nos ambientes projetados Crédito: Cloves Louzada

Natureza, curvas e memória afetiva são alguns dos elementos que estão em alta na decoração. A presença de mais madeira, formas orgânicas e novas formas de se viver também são as apostas dos profissionais de arquitetura e design para as tendência da decoração, que continua seguindo firme a tendência voltada para dar mais espaço para o aconchego.

E essas tendências estão presentes nos 29 ambientes da edição deste ano da CasaCor ES. Mostra de decoração que reúne 35 profissionais das áreas de arquitetura, decoração, design de interiores e paisagismo, e vai até o dia 29 de novembro, no clube Ítalo Brasileiro, em Vitória.

Com o tema "Corpo e Morada", a mostra explora a ideia de que a casa é, simultaneamente, uma extensão natural do indivíduo e uma conexão com o mundo exterior. Este ano, as casas convencionais com divisões rígidas dão lugar a espaços integrados, como estúdios com cerca de 40 m² e lofts com aproximadamente 100 m².

“Estamos voltando para cá, onde aconteceu a última mostra antes da pandemia. Em 2019, fizemos a CasaCor com um olhar; e, hoje, a nossa relação com a casa está transformada, e a conexão está muito mais forte, assim como nosso relacionamento com a cidade e até mesmo com nosso planeta”, analisa a arquiteta.

Os espaços buscam valorizar a vista para a baía de Vitória, fazendo uma mescla entre natureza e dia a dia, como é o exemplo do ambiente projetado pelo arquiteto Heliomar Venâncio. Feito sobre uma estrutura metálica, o espaço, a céu aberto, valoriza o visual do mar, fazendo conexão com o ambiente externo e a utilização do aço como um elemento de beleza para a construção civil.

Heliomar Venâncio optou por uma intervenção mínima na estrutura do entorno, com paisagismo exuberante Crédito: Cloves Louzada

Conheça 7 tendências da decoração que são as apostas dos profissionais:

01 Afeto e memória O studio de 40m² assinado por Roberta Vilela e Tatiana Coutinho foi projetado a partir de uma arquitetura imersiva, ancestral e futurista que traz afeto e memória.

Uma grande estante do teto ao chão guarda a erudição e o prazer de se perder nas palavras de tesouros literários no projeto de Roberta Vilela e Tatiana Coutinho Crédito: Cloves Louzada

Roberta Vilela conta que a Casa Poesia Todeschini foi pensada para aqueles que valorizam a originalidade, a ousadia e a autenticidade e teve como destaque o teto feito com peças de aço ultrafinas e o mobiliário praticamente todo amadeirado. “É um ambiente com muitos detalhes e curvas, onde a criatividade pode ser explorada”, sublinha.

02 Tecnologia e conforto No mundo pós-pandemia, o podcast ganhou espaço fundamental nas vidas das pessoas. Pensando nisso, as arquitetas Karina Scalfoni e Letícia Costa assinaram um espaço multifuncional, que alia tecnologia e conforto, resumidos em uma seleção sofisticada de mobiliários e equipamentos.

No ambiente, é possível encontrar três cabines instagramáveis e um estúdio para gravação de conteúdos em áudio, que conta com vidros com tratamento acústico, placas nas paredes e teto especial Crédito: Cloves Louzada

Letícia explica que, além de ter o estúdio de podcast, é possível usufruir de espelhos e da iluminação em LED para produzir fotos incríveis. “Nós, arquitetos, também precisamos correr atrás das novas tendências de tecnologia e das mídias sociais”, afirma.

03 Moderno e rústico juntinhos Thainá Santi assina o ambiente que buscou refletir a essência de um jovem casal capixaba: a designer de mobiliários Natália Scarpati e o músico e produtor de vídeo e imagem Marcelo Gomes. Com a combinação dos estilos moderno e rústico, o espaço expressa as individualidades e sensibilidades de cada um.

O cuidado na escolha dos mobiliários e adornos transmite uma sensação de calor e proteção, valorizando o design brasileiro, especialmente o capixaba Crédito: Cloves Louzada

O Studio Urbano marca a estreia da arquiteta Thainá Santi na CasaCor ES. Conforme ela conta, a proposta do local é ser de permanência, onde o casal constrói memórias e experiências significativas. "Como haviam duas passagens no espaço, tive de aproveitar ao máximo o ambiente e, ao mesmo tempo, deixá-lo aconchegante. Em cada caminho, procurei dar um olhar diferente, entendendo que a casa é um lugar para ser vivido e aproveitado em todos os sentidos”, reflete.

04 Harmonia na integração Veterana na CasaCor ES, assinando ambientes desde 2016, a arquiteta Ximene Villar criou o Loft Corpo e Morada com harmoniosa integração entre os espaços, que valoriza a atmosfera de conexão entre o ser humano e o seu espaço de habitação.

No Loft Corpo e Morada, o corpo é abraçado pela suavidade do ambiente, projetado para estimular os sentidos e promover o bem-estar físico e mental Crédito: Cloves Louzada

Com 113m², o projeto com vista para o mar evidencia a brasilidade, com toques de sofisticação e integração dos ambientes. Para isso, a arquiteta explora a interação entre os elementos orgânicos e os materiais naturais, como a madeira, a rocha natural, as linhas curvas e as plantas naturais de espécies brasileiras, trazendo o frescor e o impacto positivo da biofilia.

O Loft apresenta espaços abertos, que conversam entre si, iluminação cuidadosamente projetada e acabamentos e texturas que estimulam os sentidos. Para a arquiteta, essa foi uma das principais preocupações ao projetar o ambiente.

“Buscamos criar uma sinergia entre o corpo humano e o espaço de moradia, oferecendo um ambiente acolhedor, funcional e saudável, onde todos os detalhes revelam a essência da morada de cada um. Nosso desafio foi criar um ambiente que inspirasse o visitante a viver a vida com mais intensidade”, explica.

05 Rochas ornamentais em alta Paredes escuras, telão de LED e uma piscina atravessando o espaço marcam a contemporaneidade presente nos projetos do Sergio Palmeira e a utilização de rochas ornamentais tipicamente capixabas para conferir um aspecto mais luxuoso ao ambiente.

Uma divisória dá privacidade ao jovem casal, e os efeitos de iluminação e o mobiliário de design completam a linguagem urbana do profissional Crédito: Cloves Louzada

Para o profissional, o maior diferencial deste ambiente é mostrar todo o luxo que um material autenticamente capixaba pode trazer, no caso, das rochas ornamentais utilizadas. “Eu a trouxe como um elemento de luxo”, salienta.

06 Pedras naturais e madeira O ambiente celebra o legado da cultura italiana na arquitetura e no design, fazendo uma homenagem aos vilarejos medievais, às vinícolas e às paisagens bucólicas da região da Toscana com arcos e cores amareladas e esmaecidas.

A arquiteta Larissa Villaschi trouxe aconchego ao espaço, com toques de minimalismo e modernidade Crédito: Cloves Louzada

"É um ambiente é uma releitura contemporânea do intimismo da arquitetura italiana e que privilegia pedras naturais, madeira e materiais e estofados originais da Itália”, elucida Villaschi .

07 A casa como refúgio Com a proposta altamente contemporânea dos estúdios, onde geralmente o quarto, a sala e a cozinha são integrados em um único ambiente, sem paredes separadoras, Carol Del Piero criou um espaço com foco na mulher executiva que precisa de uma base na cidade em que trabalha, mas que quer um verdadeiro refúgio.

O projeto de Carol Del Piero explora os diferentes tecidos e texturas que valorizam a experiência visual e tátil Crédito: Cloves Louzada