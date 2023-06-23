"Conforto e bem-estar são o novo luxo"

É a união entre o conforto e o bem-estar. Quando era um profissional menos experiente, eu achava que um empreendimento que ostentasse luxo era aquele que seguisse todas as tendências mundiais. No entanto, ao longo dos anos, percebi que eu não poderia estar mais errado. Quando comecei a apresentar projetos mais simples, não importava qual era a idade ou a classe social de quem o via, eram justamente esses ambientes os mais elogiados pelas pessoas, embora elas não soubessem explicar o porquê. Tudo que é simples nos deixa confortável. Não à toa que o Japão, uma das grandes potências, hoje, o minimalismo é a regra.