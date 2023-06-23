"Conforto e bem-estar são o novo luxo"

Com o propósito de unir luxo, arte e arquitetura para um público mais exigente, João Armentano é o profissional que assina o design de interiores do Arti Design Living, empreendimento localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Ganhador das premiações internacionais Red Dot Design Award e If Design Award, é um dos principais nomes da arquitetura contemporânea no Brasil atualmente.
Armentano conversou com o Hub Imobi enquanto esteve no Espírito Santo para participar de um painel sobre tendências na arquitetura brasileira, com Diocélio e Bernardo Grasseli, da DG Projetos, responsáveis pelo projeto arquitetônico do lançamento imobiliário, em almoço no qual o empreendimento de alto padrão foi apresentado à imprensa e aos profissionais do mercado nesta quinta-feira (22).
Ele contou sobre os novos desafios do profissional de criar ambientes com foco no ser humano e primando pelo conforto e praticidade da moradia. Confira na íntegra:
O que é luxo para você?
É a união entre o conforto e o bem-estar. Quando era um profissional menos experiente, eu achava que um empreendimento que ostentasse luxo era aquele que seguisse todas as tendências mundiais. No entanto, ao longo dos anos, percebi que eu não poderia estar mais errado. Quando comecei a apresentar projetos mais simples, não importava qual era a idade ou a classe social de quem o via, eram justamente esses ambientes os mais elogiados pelas pessoas, embora elas não soubessem explicar o porquê. Tudo que é simples nos deixa confortável. Não à toa que o Japão, uma das grandes potências, hoje, o minimalismo é a regra.
Podemos dizer que estamos caminhando para o “menos é mais”?
Estamos abraçando tanto esse conceito do mais simples que as pessoas estão se importando menos com as peças mais modernas que existem, e sim com o que é multifuncional, confortável e economicamente viável. Um bom exemplo prático disso é que ninguém mais procura uma casa que precise de manutenção e limpeza a todo tempo.
O que mais enxerga de tendência no mercado hoje?
Um empreendimento não é mais só uma forma de ostentação, é um sonho de vida. Por isso, o público deste mercado está mais exigente em relação à localização do que com a estrutura de um imóvel. Justamente por esse motivo é que imobiliárias e construtoras têm visto essa tendência, de vender um estilo de vida, a forma que você vive a cidade, do que um conceito de luxo mais tradicional. Luxo, hoje, é viver bem.