"Meus anos de trabalho na arquitetura são um exercício integrado de várias disciplinas"

No último levantamento da revista “Dezeen”, nos 100 maiores escritórios de arquitetura do mundo, as mulheres ocupam só 21% dos cargos-chave – de cada cinco, quatro estão nas mãos de homens. Até hoje, o Pritzker, tido como o Oscar da arquitetura, premiou 45 arquitetos, sendo que apenas seis são mulheres. Mas isso não significa que a construção civil não seja para elas – afinal, lugar de mulher é onde ela quiser.

Uma das arquitetas mais premiadas do Brasil, Fernanda Marques é inspiração de mulher que se destacou em uma área de atuação ainda formada majoritariamente por homens. Em abril deste ano, a profissional conquistou o “iF Design Award” – considerado o Oscar do design mundial, fundado em 1953 e símbolo global de excelência na área – pelo trabalho que ela realizou nos projetos Casa Jabuticaba e Vista Residence.

Também foi eleita uma das 100 maiores profissionais da América Latina pela revista Architectural Digest, e recebeu, no final do ano passado, o prêmio Best of Year Awards em Nova Iorque, pelo projeto do Brazilian Financial Center na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Fernanda Marques é paulistana e tem 35 anos de carreira Crédito: Bruna Urias

Também é reconhecida por vários projetos inovadores e até showrooms de grifes como John John, Rosa Chá e Le Lis Blanc e de empresários e personalidades relevantes como Tiago Leifert, Daniella Cicarelli e Maílson da Nóbrega.

Em entrevista para o Hub Imobi, Fernanda conta um pouco sobre a sua trajetória. Em primeira mão, ela também falou do Singular For Life, empreendimento da construtora Nazca, localizado no bairro Praia do Canto, em Vitória, pensado no paraíso de privilégios sociais para uma experiência singular de viver.

Conte-nos um pouco sobre você, Fernanda.

Sou formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a FAU-USP. Nasci e cresci em São Paulo, uma metrópole etnicamente diversa. Por isso, tive a sorte de crescer e estudar entre pessoas culturalmente diversas ao longo da minha trajetória. Tudo isso me trouxe uma bagagem extremamente valiosa para exercer a minha profissão.

Quais são suas áreas de atuação e onde atua?

Atuo no mercado de luxo, com projetos para grandes lojas e personalidades de grande relevância, no mercado nacional e internacional. Os meus longos anos de trabalho seguem a mesma linha conceitual que caracterizaram os anos de formação: um exercício integrado de várias disciplinas.

Prioritariamente, tenho registrado presença nas áreas de arquitetura residencial e corporativa, mas também nas de design de interiores, mostras institucionais e promocionais, e, mais atualmente, design de produtos. Já atuei em praticamente todas as capitais brasileiras, além de Nova Iorque, Miami, Londres e Lisboa, tendo recebido inúmeras condecorações.

Sabemos que você é uma das arquitetas mais premiadas do Brasil e que conseguiu se destacar numa área dominada basicamente por homens. Quais foram os reconhecimentos que recebeu e o que isso significa para você?

É um grande reconhecimento do meu trabalho, da minha equipe e do trabalho da mulher, principalmente em um meio tão disputado por homens, que dominam a área de arquitetura. Em dezembro, recebi a premiação “Best of Year Awards” em reconhecimento ao projeto feito para o Brazilian Financial Center que fica localizado na Avenida Paulista (coração da capital paulistana).

Brazilian Financial Center está no coração de SP Crédito: Fernando Guerra

Em seguida, entrei para o AD100 – Latin America, hall dos melhores profissionais de arquitetura, urbanismo e design da América Latina, promovido pela revista Architectural Digest. Durante a Expo Revestir 2023, em março, lancei, em parceria com a marca Roca, a cuba de apoio Infinity 80 na cor Matte Black. O projeto é premiado pela importante competição alemã, Red Dot Design Award.

Conte como foi ser ganhadora do “If Design Award”, considerado o Oscar do design mundial, fundado em 1953 e símbolo global de excelência na área?

Fiquei muito honrada em vencer essa premiação, que é baseada na Alemanha, mas que tem tanta relevância para o design mundial. Já havíamos vencido com outro projeto em 2019 e agora, vencemos novamente, com mais dois outros projetos: a Casa Jabuticaba, projeto residencial localizado na cidade de São José dos Campos, que tem como um dos elementos mais marcantes a integração dos interiores com o exterior; e o Vista Residence, apartamento residencial de 500m² localizado em São Paulo, com vista para o Parque Ibirapuera.

A Casa Jabuticaba surgiu como uma proposta para a residência em condomínio na cidade de São José dos Campos, para um jovem casal com crianças pequenas Crédito: Fernando Guerra

Dos projetos que realizou, quais você mais se orgulha?

Vista Residence tem vista privilegiada para o Parque Ibirapuera. Crédito: Fernando Guerra

Ao longo dos meus 35 anos de carreira, tive a oportunidade de participar de diversos projetos que foram importantes e desafiadores em suas áreas. Eu me orgulho de todos eles, pois cada um deles representou um grande desafio, com suas particularidades, obstáculos e oportunidades únicas.

Quais projetos estão vindo por aí?

Temos muitos projetos emocionantes em andamento, mas um dos mais importantes é o Roca Gallery, que estamos projetando na avenida Brasil, em São Paulo, capital.

E o que podemos esperar do Singular for Life, empreendimento localizado em Vitória, no qual você assina a arquitetura de interiores?

O Singular for Life promete ser um símbolo de contemporaneidade na capital capixaba

O empreendimento Singular for Life é um símbolo de contemporaneidade na capital capixaba. Fomos sinalizados pela incorporadora com várias fontes de inspiração, como manifestações da arte encontradas em diversos países com a habitual subversão de materiais que os artistas fazem, assim como o uso de uma paleta de cores de espectro curto frequentando uma sofisticada gama de materiais nobres com madeiras e mármores.