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Luxo e exclusividade

Conheça o interior das coberturas de alto padrão na Grande Vitória

Luxuosas e exclusivas, as coberturas são itens de desejo em boa parte dos empreendimentos. Mas o que essa tipologia tem de tão atrativa para os investidores e compradores no mercado capixaba?

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 17:55

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

14 abr 2023 às 17:55
Cobertura do Grand Parc Residencial Resort, na Enseada do Suá, em Vitória
Cobertura do Grand Parc Residencial Resort, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Kleverson Passos/Divulgação
No andar mais alto dos empreendimentos vivem elas: as coberturas. Sinônimo de exclusividade, essa tipologia quase sempre desperta a curiosidade dos moradores e interessados em adquirir um imóvel. Afinal, a vista, seja para a praia, seja para um ambiente aberto, chama muita atenção e a possibilidade de ter um produto diferenciado no mesmo condomínio é um fator atraente.
É por isso que as coberturas são, praticamente, as primeiras unidades a serem vendidas em um lançamento imobiliário. O diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Moacyr Brotas, explica que isso acontece, principalmente, em endereços mais nobres, devido à privacidade e à possibilidade de ter uma área aberta.

"Hoje em dia, as cobertura possuem diversas tipologias, desde o médio até o alto padrão. Mas esse último mercado tem vivido um momento muito positivo e estamos falando de um tipo de produto que tem uma demanda muito forte entre as possibilidades ofertadas"
Moacyr Brotas - Diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)
Quem concorda com esse cenário é o corretor de imóveis especialista no mercado de luxo e alto padrão, Kleverson Passos. Segundo ele, essa nova demanda tem tornado a cobertura um produto quase escasso. Em especial, porque a localização geográfica do Espírito Santo oferece pontos exclusivos nas cidades.
“O primeiro ponto que se procura nesse tipo de produto é a localização, sempre uma forte tendência. O segundo a se considerar é a estrutura do empreendimento. A vista é primordial, seja para o mar, seja para um espaço mais aberto”, reforça.
Ficou curioso para conhecer mais sobre algumas coberturas disponíveis na Grande Vitória? Preparamos uma lista com algumas unidades à venda na Capital, de acordo com os especialistas consultados e outras ofertas de construtoras que trabalham com essa tipologia no mercado capixaba. Confira:

Conheça o interior de algumas coberturas na Grande Vitória

Cobertura do Grand Parc Residencial Resort, na Enseada do Suá, em Vitória

01

Duplex na Enseada do Suá

Com 285m², quatro suítes, elevador para ambos os pavimentos e quatro vagas de garagem, a cobertura faz parte do Grand Parc Residencial Resort. O segundo andar conta com uma ampla sala de estar com dois ambientes, uma suíte master com closet, piscina e área gourmet com churrasqueira e forno elétrico. Já o primeiro andar, conta com três suítes, uma sala com três ambientes integrados e varanda, lavabo, cozinha com acesso à varanda e uma ampla área de serviço. O valor, atual, é de R$ 4,7 milhões. 

Cobertura Armando Negreiros, em Vila Velha, na Praia de Itaparica

02

Cobertura na Praia de Itaparica

Com 601m² de área privativa, cinco suítes, adega climatizada, espaço gourmet completo com piscina, e cinco vagas de garagem, o empreendimento conta com um salão de festas, salão de jogos, playground, sauna, repouso, duchas, piscina infantil e adulto, lavabos e vestiários, quadra esportiva, e 2 churrasqueiras. A unidade está, atualmente, avaliada em R$ 8 milhões.

Cobertura triplex no Edifício Victor Hugo, na Praia do Canto, em Vitória

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Triplex na Praia do Canto

Com 635m2, 5 suítes, todas com closet, e 6 vagas de garagem, a cobertura conta com uma vista panorâmica para a Baía de Vitória, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. O triplex, atualmente, está avaliado em R$ 12,9 milhões com condomínio em R$ 5.880.
O Complexo Reserva Vitória, da Nazca, conta com duas coberturas disponíveis
O Complexo Reserva Vitória, da Nazca, conta com duas coberturas disponíveis Crédito: Nazca/Divulgação

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Coberturas no Reserva Vitória

Com previsão de entrega para junho de 2025, o Complexo Reserva Vitória, da Nazca, conta com duas coberturas disponíveis. A cobertura Canto tem 398,54m² e, atualmente, está avaliada em R$ 8,7 milhões. Já a cobertura Suá tem 371,08m² e está avaliada, atualmente, em R$ 8,1 milhões.
Costa Mare, em Vila Velha, realizado pela Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário.
Costa Mare, em Vila Velha, realizado pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário.. Crédito: Opportunity/Divulgação

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Costa Mare em Vila Velha

O Costa Mare, em Vila Velha, realizado pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário conta com seis coberturas com metragens de até 342 m², com seis ou sete vagas para veículos. O empreendimento conta ainda com piscinas, área de lazer completa, incluindo , gourmet burger, pet park, cine kids teen, brinquedoteca, fitness, pilates e yoga, espaço coworking, spa/espaço mulher, redário, beach point, estúdio youtuber, entre outros, e itens de segurança para os moradores. O valor, atual, das unidades está avaliado em R$ 2,5 milhões.
Life Garden Residencial, da Galwan, na Praia de Santa Helena, divisa com Enseada do Suá, em Vitória.
Life Garden Residencial, da Galwan, na Praia de Santa Helena, divisa com Enseada do Suá, em Vitória. Crédito: Galwan/Divulgação

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Duplex na Enseada do Suá

O Life Garden Residencial, da Galwan, na Praia de Santa Helena, divisa com Enseada do Suá, em Vitória, tem quatro coberturas, mas apenas uma ainda não foi negociada. Com piscina, churrasqueira e quatro vagas de garagem, a cobertura 3 tem dois andares, totalizando 203 m². No piso inferior ficam três quartos, sendo uma suíte, sala, duas varandas, banheiro social, cozinha e área de serviço. O imóvel está sendo negociado na planta por R$ 2 milhões.

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