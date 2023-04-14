Conheça o interior das coberturas de alto padrão na Grande Vitória

Cobertura do Grand Parc Residencial Resort, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Kleverson Passos/Divulgação

No andar mais alto dos empreendimentos vivem elas: as coberturas. Sinônimo de exclusividade, essa tipologia quase sempre desperta a curiosidade dos moradores e interessados em adquirir um imóvel. Afinal, a vista, seja para a praia, seja para um ambiente aberto, chama muita atenção e a possibilidade de ter um produto diferenciado no mesmo condomínio é um fator atraente.

É por isso que as coberturas são, praticamente, as primeiras unidades a serem vendidas em um lançamento imobiliário. O diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Moacyr Brotas, explica que isso acontece, principalmente, em endereços mais nobres, devido à privacidade e à possibilidade de ter uma área aberta.

"Hoje em dia, as cobertura possuem diversas tipologias, desde o médio até o alto padrão. Mas esse último mercado tem vivido um momento muito positivo e estamos falando de um tipo de produto que tem uma demanda muito forte entre as possibilidades ofertadas" Moacyr Brotas - Diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)

Quem concorda com esse cenário é o corretor de imóveis especialista no mercado de luxo e alto padrão, Kleverson Passos. Segundo ele, essa nova demanda tem tornado a cobertura um produto quase escasso. Em especial, porque a localização geográfica do Espírito Santo oferece pontos exclusivos nas cidades.

“O primeiro ponto que se procura nesse tipo de produto é a localização, sempre uma forte tendência. O segundo a se considerar é a estrutura do empreendimento. A vista é primordial, seja para o mar, seja para um espaço mais aberto”, reforça.

Ficou curioso para conhecer mais sobre algumas coberturas disponíveis na Grande Vitória? Preparamos uma lista com algumas unidades à venda na Capital, de acordo com os especialistas consultados e outras ofertas de construtoras que trabalham com essa tipologia no mercado capixaba. Confira:

Conheça o interior de algumas coberturas na Grande Vitória

Cobertura do Grand Parc Residencial Resort, na Enseada do Suá, em Vitória

01 Duplex na Enseada do Suá Com 285m², quatro suítes, elevador para ambos os pavimentos e quatro vagas de garagem, a cobertura faz parte do Grand Parc Residencial Resort. O segundo andar conta com uma ampla sala de estar com dois ambientes, uma suíte master com closet, piscina e área gourmet com churrasqueira e forno elétrico. Já o primeiro andar, conta com três suítes, uma sala com três ambientes integrados e varanda, lavabo, cozinha com acesso à varanda e uma ampla área de serviço. O valor, atual, é de R$ 4,7 milhões.

Cobertura Armando Negreiros, em Vila Velha, na Praia de Itaparica

02 Cobertura na Praia de Itaparica Com 601m² de área privativa, cinco suítes, adega climatizada, espaço gourmet completo com piscina, e cinco vagas de garagem, o empreendimento conta com um salão de festas, salão de jogos, playground, sauna, repouso, duchas, piscina infantil e adulto, lavabos e vestiários, quadra esportiva, e 2 churrasqueiras. A unidade está, atualmente, avaliada em R$ 8 milhões.

Cobertura triplex no Edifício Victor Hugo, na Praia do Canto, em Vitória

03 Triplex na Praia do Canto Com 635m2, 5 suítes, todas com closet, e 6 vagas de garagem, a cobertura conta com uma vista panorâmica para a Baía de Vitória, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. O triplex, atualmente, está avaliado em R$ 12,9 milhões com condomínio em R$ 5.880.

O Complexo Reserva Vitória, da Nazca, conta com duas coberturas disponíveis Crédito: Nazca/Divulgação

04 Coberturas no Reserva Vitória Com previsão de entrega para junho de 2025, o Complexo Reserva Vitória, da Nazca, conta com duas coberturas disponíveis. A cobertura Canto tem 398,54m² e, atualmente, está avaliada em R$ 8,7 milhões. Já a cobertura Suá tem 371,08m² e está avaliada, atualmente, em R$ 8,1 milhões.

Costa Mare, em Vila Velha, realizado pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário.. Crédito: Opportunity/Divulgação

05 Costa Mare em Vila Velha O Costa Mare, em Vila Velha, realizado pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário conta com seis coberturas com metragens de até 342 m², com seis ou sete vagas para veículos. O empreendimento conta ainda com piscinas, área de lazer completa, incluindo , gourmet burger, pet park, cine kids teen, brinquedoteca, fitness, pilates e yoga, espaço coworking, spa/espaço mulher, redário, beach point, estúdio youtuber, entre outros, e itens de segurança para os moradores. O valor, atual, das unidades está avaliado em R$ 2,5 milhões.

Life Garden Residencial, da Galwan, na Praia de Santa Helena, divisa com Enseada do Suá, em Vitória. Crédito: Galwan/Divulgação