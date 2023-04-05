Preço médio do m² de Vitória desacelera e mostra ajuste de mercado

Valorização continua
Ao mesmo tempo, Vitória se mantém na segunda posição como a capital com o metro quadrado mais valorizado (R$ 10.223), atrás apenas de São Paulo (R$ 10.304) e a quarta cidade com o metro quadrado mais alto no país, atrás apenas de Balneário Camboriú (R$ 11.876) e Itapema (R$ 11.037), ambas em Santa Catarina, e São Paulo (SP).
Boom imobiliário
Ganho real
Segundo a economista, Vitória foi uma das primeiras cidades a começar a se destacar no boom imobiliário possibilitado pelas baixas taxas de juros de 2020, quando a Selic chegou ao patamar mais baixo da história, de 2%, em agosto de 2020. E, ao considerar o acumulado em 12 meses até março, os imóveis obtiveram um ganho real de 11,25% acima da inflação nos preços, na comparação anual.
Mercado saudável de lançamentos
Entenda o que está por trás da desaceleração dos preços
- A pesquisa do índice FipeZap é feita com base em anúncios de imóveis de terceiros, ou seja, não pertencem a construtoras.
- Os imóveis de construtoras são denominados de mercado primário.
- O recuo na valorização é uma forma de ajuste do mercado mediante expectativas criadas desde o boom imobiliário vivenciado de 2019 a 2022.
- Vitória foi uma das primeiras cidades a começar a se destacar no boom imobiliário que as baixas taxas de juros de 2020 possibilitaram.
- A trajetória de valorização continuou até janeiro deste ano, quando, pela primeira vez, houve variação negativa de -2,2% no mês no preço do metro quadrado.
- Essa desaceleração vem se estendendo até março, mas em menor escala: -0,15% no mês.
- Isso é um reflexo das mudanças do quadro macroeconômico, com taxas de juros mais altas e desaquecimento da economia brasileira, já manifestado desde o ano passado.
- No entanto, as variações negativas não revertem os ganhos positivos durante o forte período de valorização.
- No acumulado em 12 meses até março (11,25%), os imóveis obtiveram um ganho real, acima da inflação nos preços, na comparação anual.
- Segundo as fontes, essa desaceleração é algo natural, após um período de valorização muito forte e similar ao que ocorreu no cenário nacional.
- A expectativa para os próximos meses é de estabilização.