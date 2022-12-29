Veja as tendências de lançamentos de imóveis no ES para 2023

Jockey de Itaparica, em Vila Velha, é uma das regiões onde haverá lançamento de novos empreendimentos no próximo ano Crédito: Fernando Madeira

O bom momento registrado pelo mercado imobiliário do Espírito Santo nos últimos dois anos deve continuar em 2023, com os empreendimentos que construtoras e incorporadoras estão planejando lançar para o próximo ano. No entanto, os primeiros meses do ano devem ser marcados pela cautela, com uma quantidade menor de lançamentos, no aguardo da definição da política econômica do novo governo, que começa a partir de janeiro.

“Os investimentos no mercado imobiliário demandam montantes significativos e exigem estudos e pesquisas sobre tendências do segmento. Cautela é uma palavra que está inserida em todos os projetos das construtoras e imobiliárias, especialmente, neste momento de transição política. Otimismo responsável são as palavras que pautam o setor nesta virada de ano”, avalia o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes.

Para ele, 2023 seguirá com uma tendência positiva, decorrente desses últimos anos, que foram bons para o mercado. “Começaremos com planejamentos e alinhamento de expectativas, e esperamos um segundo semestre com as empresas motivadas em relação a lançamentos”, diz.

A mesma opinião tem o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Leandro Lorenzon. Segundo ele, é preciso aguardar como o mercado irá interpretar as novas ações econômicas, especialmente na esfera fiscal, que devem ficar mais claras ainda no primeiro trimestre.

“Isso, falando no curto prazo. Mas, de forma geral, os empresários estão acreditando que 2023 a 2025 serão bons anos. É natural que não sejam iguais aos últimos dois anos, que foram excelentes para o segmento, mesmo com o aumento do custo de material e do crescimento dos juros. Mas são anos de crescimento. O mercado tem demanda para crescer. Os juros ainda estão altos, mas devem baixar no curto prazo”, analisa.

Segundo Lorenzon, o maior volume de lançamentos deve acontecer no segundo semestre. Além disso, ele avalia que o próximo governo deva investir mais em projetos de empreendimentos de padrão econômico, retomando o "Minha Casa, Minha Vida", que no governo Bolsonaro passou a ser chamado "Casa Verde e Amarela".

Foco na qualidade de vida

Entre as tendências destacadas estão imóveis mais funcionais, que atendam, inclusive, quem irá trabalhar de casa, com foco na qualidade de vida. “Imóveis com mais ventilação, ambientes úteis. O lazer também sem muita exuberância, mas com funcionalidade, boas academias, área para pets e espaço para carregamento de carros elétricos”, lista Lorenzon.

Os imóveis de alto padrão e luxo também devem ocupar um espaço na agenda de lançamentos das construtoras, afirma o presidente da Ademi-ES, mas haverá procura por todos os segmentos.

“As notícias positivas sobre a alta valorização dos imóveis ainda são destaques nos principais jornais e portais de notícias. Isto mostra que as vendas seguem boas, saudáveis e com estoque de unidades prontas ou em construção em queda. Acredito que o bom resultado dos últimos anos confirmou a estabilidade do mercado imobiliário como uma reserva de ativos, principalmente quando falamos de imóveis residenciais”, acrescenta.

Alguns lançamentos previstos para 2023

Argo

A empresa, que já possui mais de 650 unidades vendidas no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, tem previsão de lançar novos empreendimentos na região em 2023, que envolvem mais de R$ 250 milhões de VGV.

Galwan

O Residencial Jardins de Verona terá duas torres com apartamentos de três quartos Crédito: Galwan/Divulgação

Um dos lançamentos será o Residencial Jardins de Verona, na região da Alameda do Amor, em Itapuã, Vila Velha. A empresa já está cadastrando os interessados em participar.

O empreendimento terá duas torres, com apartamentos que medem de 104,91m² a 110,42m², com três quartos e duas vagas de garagem. No lazer, quadra recreativa descoberta, piscina adulto e infantil, área fitness, salão de jogos, brinquedoteca, salão de festas, playground, espaço gourmet, duas churrasqueiras, sala de repouso e sauna.

No total, a empresa planeja cinco empreendimentos para o ano que vem, sendo três em Vitória e dois em Vila Velha. Depois do Jardins de Verona, que já está ajustado para lançar, em Itapuã, os próximos serão em Vitória, na região da Enseada do Suá.

Grand Construtora

Una Residence: empreendimento de luxo com uma torre de 37 andares, com vista para a Baía de Vitória, o Morro do Penedo, o porto, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. Localizado em Santa Maria, Vitória.

Ao todo, serão 124 unidades de três e quatro quartos, com até três vagas de garagem em um terreno de 5.050m². Projeto arquitetônico de Gregório Repsold e paisagístico de Benedito Abbud.

Épura

Home Plus Fernando Amaral: localizado na quadra do mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Duas torres com 172 unidades de 2 e 3 quartos entre 67m² e 102m² (com até 3 suítes).

Os apartamentos da torre frontal contarão com três suítes e uma área total de até 100m². Já os da torre traseira terão dois ou três quartos, com área de 66m².

O empreendimento será construído em uma área de 3.575m², na rua Augusto Ruschi, em frente ao Hospital Santa Mônica. A previsão de lançamento é para março de 2023.

Morar Construtora

Vista do Vale, em Vila Velha, terá a segunda fase lançada em 2023 Crédito: Morar/Divulgação

A Morar Construtora prevê para 2023 dois lançamentos de segunda fase nos condomínios-clube Vista do Vale, em Vila Velha, e Vista Mata da Serra, na Serra. Além disso, também estão previstos dois novos empreendimentos na Serra e outros dois em Vila Velha.

iUrban

iU.03: 16 apartamentos, sendo 12 de dois quartos com suíte com tamanhos que variam entre 64,33m² e 113,46m². Os quatro imóveis restantes tem três quartos com suíte, possuem terraço e estão disponíveis nos tamanhos de 97,95m² e 132,54m².

Lazer Completo, delivery point, coworking, sala de reunião, pet wash, locker individual, horta comunitária, espaço kids mobiliado, espaço reservado para lixeira e coleta seletiva, portaria com pulmão de segurança e dois níveis de acesso, ponto de carregamento de carros elétricos. Todos apartamentos entregues com triturador de alimentos, cooktop e fechadura eletrônica.

Javé

Empreendimento com apartamentos tipo estúdio, dois e três quartos, na Praia da Costa, em Vila Velha. Lazer completo.

Condomínio horizontal em Vargem Alta, com área de lazer diferenciada com conveniência para os moradores.

Cristal

Condomínio Boulevard Lagoa, na Serra, da Cristal Empreendimentos Crédito: Cristal Empreendimentos/Divulgação