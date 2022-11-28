Obras em cidades do ES vão mudar a cara do mercado imobiliário

Obras na Avenida Rio Branco, em Vitória: nova ciclovia Crédito: Reinaldo Fonseca

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, as cidades da Grande Vitória já estão consolidadas, mas ainda buscam preencher os vazios. Portanto, a necessidade de criar novos eixos estruturais tem que estar sempre na pauta das cidades, principalmente quando se trata de estruturas viárias e infraestrutura (água, luz e saneamento) para viabilizar a chegada de novos empreendimentos nos locais.

“As obras que têm acontecido hoje, no Estado e em diversas cidades, vão possibilitar o crescimento das regiões. Sempre respeitando o meio ambiente e consultando as comunidades para a instalação de novos projetos”, complementa.

Um exemplo é a Serra, que prepara uma grande mudança viária e também de seu Plano Diretor Municipal (PDM), que irá reduzir seus 395 artigos para apenas 67 , além de transformar novas áreas e permitir a maior verticalização do município. Segundo o secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, serão investidos quase R$ 500 mil em obras para melhorar a conexão da cidade com Vitória, nos próximos anos.

“Vamos transformar a BR-101 em uma rodovia, pois boa parte dela se encontra em áreas urbanas. Cerca de 30 km serão municipalizados. A avenida Norte Sul também será ampliada e iremos melhorar toda a circulação de Jardim Limoeiro, potencializando, dessa forma, a possibilidade de receber novos empreendimentos verticais”, conta.

As mudanças vão se estender a outras áreas do município, como Taquara I e II que terá uma nova ligação entre a BR-101 e a Norte Sul, passando pela região. “Queremos potencializar as ocupações dessa área, que está ociosa, pois é uma região grande e pode receber empreendimentos. Outra região é a de Jardim Serrano, que possui espaço imenso para novos condomínios e Jacaraípe, que ganhará uma nova orla”, diz.

Requalificação de orlas

E por falar nisso, Cariacica também está investindo em infraestrutura e criação de novos pontos de interesse de desenvolvimento. Um desses projetos é a nova Orla de Porto de Santana, que já está em execução e deve ficar pronta em 18 meses, segundo o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes.

“Esse projeto vai trazer benefício e valorização da população, além de fomentar a economia. Só pelo anúncio das obras, já houve a valorização dos imóveis na região. Também anunciamos, recentemente, a construção do Mercado Municipal de Cariacica, que fica em Itacibá e será um grande atrativo para a economia local”, adianta.

Outro município que está reestruturando sua orla é Vila Velha. Segundo a secretária de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, há um projeto para a requalificação da orla do município, interligando a Praia da Costa até Nova Ponta da Fruta, no limite com a cidade de Guarapari.

“Esse projeto já está pronto e em breve haverá uma audiência pública para apresentá-lo, para falar sobre os impactos que causará. Também temos a Região 5, que é hoje um canteiro de obras, pois é uma região com grande potencial empreendedor, para receber empresas e a circulação de cargas pesadas”, conta.

A Região 5, também conhecida como Grande Jucu, abrange 21 bairros, entre eles Interlagos, Ponta da Fruta, Riviera da Barra, Terra Vermelha, Barramares, Barra do Jucu e Ulisses Guimarães. Para a região, há projetos de corredores viários ligando a Leste Oeste e o Porto de Capuaba, passando por dentro dos bairros.

Outros projetos são de requalificação de praças e parques, além da criação de um parque fechado na atual Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, voltado para a convivência das pessoas e o projeto da nova orla da Prainha, que deve se transformar em um centro de eventos, com potencial para atrair grandes feiras de negócios. “Queremos que VIla Velha chegue ao patamar de maior cidade de negócios do Espírito Santo”, diz.

Vitória, por sua vez, tem investido na requalificação de espaços como a Rua da Lama e a reurbanização da Curva da Jurema, que atualmente vem sendo o centro das atenções com a chegada de novos empreendimentos imobiliários no local. Também está planejada a reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa (ambas no Centro), respeitando as características do local, e a requalificação da ciclovia da Rio Branco, trocando o canteiro central, com piso drenante e nova iluminação.

“Também iremos dar início às obras do Mercado da Capixaba, requalificando o espaço urbano e fortalecendo o comércio local, atraindo, dessa forma, mais moradores e uma maior valorização para a região. Vale lembrar que Vitória, recentemente, reformulou o seu licenciamento de obras, que resultou na cidade que mais atraiu novos empreendimentos em 2021, obtendo a maior taxa de vendas”, comenta o secretário de Desenvolvimento e Habitação, Marcelo Oliveira.

Onde estão as obras no ES

Vitória

Urbanização da Rua da Lama, em Jardim da Penha, com a requalificação do espaço.

Reurbanização da Curva da Jurema.

Reurbanização das ruas Sete e Gama Rosa, no Centro, com foco na gastronomia.

Requalificação da ciclovia da avenida Rio Branco, que receberá piso drenante e nova iluminação.

Início das obras do Mercado da Capixaba, no Centro Histórico de Vitória, que receberá rua de lazer e a criação de 14 lojas, banheiros, elevador e salas de multiuso nos dois pavimentos do prédio.

Reurbanização da orla de São Pedro, que receberá recapeamento, ligações de esgoto e a construção de um calçadão e ciclovia em toda a orla.

Macrodrenagem do bairro Santo Antônio para evitar futuros alagamentos, inclusive, causados pela maré.

Asfaltamento de Jardim Camburi.

Vila Velha

Requalificação da orla do município, interligando da Praia da Costa até Nova Ponta da Fruta, na divisa com Guarapari.

Construção de mirantes do Morro do Moreno, na Praia da Costa, com acesso.

Obras de drenagem e pavimentação da Região 5, que corresponde à Grande Jucu, abrangendo 21 bairros.

Requalificação de praças e parques de todo o município.

Criação de um parque na Praça Duque de Caxias, para possibilitar a ocupação do espaço por famílias durante o lazer.

Projeto da nova orla da Prainha, com previsão de centro de eventos para receber feiras de negócios.

Cariacica

Nova orla de Porto de Santana em execução atualmente, com previsão para finalizar em 18 meses.

Mercado Municipal de Cariacica, que terá três pavimentos, 65 boxes, três restaurantes e duas praças de alimentação, além de área para palestras e eventos.

Obras da avenida Mário Gurgel (trecho da BR-262 entre Jardim América e o trevo da Ceasa), que terá ciclovia no centro, paisagismo e dois níveis de passagem, além de aumentar de duas pistas para seis.

Pavimentação de ruas dos bairros do município, totalizando mais de 90 km de urbanização.

Reforma e revitalização de praças e a construção de mais 20 novas.

Viana

Obras de infraestrutura visando o desenvolvimento urbano, com a previsão de investimentos de R$ 50 Milhões em infraestrutura e serviços.

Ações de mutirões de limpeza, paisagismo e manutenção e obras de drenagem e regularização de calçadas.

O programa “Minha Rua Melhor” tem como meta atingir 100% de implementação de iluminação de LED e 100% de pavimentação em mais de 30 km de rua até dezembro de 2024.

Reformas de praças, edifícios e espaços públicos, dando novo paisagismo, cores, iluminação e acessibilidade.

Aracruz

O porto da Imetame irá proporcionar um crescimento de moradia e negócios no entorno.

São Mateus

O Porto Central é considerado uma obra importante para a região, que deve crescer com a estrada de ferro que liga Vitória até o porto.

Guarapari

Construção de um aeroporto para o município, que deve movimentar a região, que já é um local de grandes investimentos imobiliários.

Anchieta, Itapemirim e Marataízes