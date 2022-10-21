Casa Verde e Amarela inova e traz diferenciais para moradores

Quattro Residencial Clube, da Monopoly, terá um mini mercado para os moradores Crédito: Monopoly/Divulgação

Esqueça aqueles condomínios simples com apenas uma garagem quando se fala do programa Casa Verde e Amarela. A inovação chegou no planejamento das construtoras, que agora buscam trazer aos moradores benefícios inovadores, como energia fotovoltaica, quintal privativo e até espaço para os pets.

Os diferenciais entram não só para levar conforto a quem escolhe uma unidade nesses condomínios, mas também para suprir a necessidade dos moradores e oferecer mais opções de locais de convívio entre as pessoas, como mini mercados e lanchonetes.

Na Monopoly Construtora, por exemplo, empreendimentos semelhantes ao formato clube são a nova aposta. Os futuros moradores poderão usufruir de lanchonetes, centros comerciais e espaços para assistir a jogos de futebol ou qualquer outra atração televisiva juntos.

Esse formato também aparece na MRV Construtora com o marketplace Mundo da Casa. Ednéia Teixeira, gestora comercial da empresa, explicou que o objetivo é oferecer produtos e serviços próprios ou por meio de uma rede de parceiros, com preços mais acessíveis que o mercado.

A possibilidade de trabalhar de casa também foi pensada na hora de montar a planta dos condomínios. Isso, porque, muitas empresas permaneceram com o formato home office, mesmo com o fim do isolamento social, causado pela pandemia. Com essa nova demanda, a De Martin Construtora tem espaços de coworking com salas de reunião.

"O intuito é que o relacionamento com o cliente não acabe no momento de entrega das chaves" Ednéia Teixeira - Gestora comercial da MRV

A evolução dos empreendimentos inclui ainda espaço para recarregar carros e motos elétricas, como nos empreendimentos da Morar e da Monopoly. O bike point, onde é possível fazer reparos na bicicleta, como trocar e encher os pneus, é interessante para os adeptos ao ciclismo e pode ser encontrado em empreendimentos da Monopoly.

A sustentabilidade também é outro foco dos novos condomínios, com ambientes como pomar e hortas compartilhadas, encontrados nos projetos da Morar e da MRV, respectivamente. Além disso, há projetos como o uso de energia fotovoltaica e o reaproveitamento de água, implantados tanto para gerar uma energia limpa, quanto para diminuir os custos dos moradores.

DIFERENCIAL NOS APARTAMENTOS

Além do diferencial em espaços compartilhados, a aposta nas mudanças também chega aos apartamentos. A Morar vem investindo em espaços com até 3 quartos e quintais privativos nos apartamentos térreos.

"O objetivo é oferecer qualidade de vida para a pessoa que compra o primeiro imóvel, transformar o sonho em realidade. Queremos atender as necessidades da pessoas e que elas tenham orgulho de apresentar o condomínio para amigos e família" Felippe Vieira - Diretor comercial da Morar

Já a Monopoly oferece porteiros individuais para cada torre. “O legal é que você não precisa descer e andar até a portaria principal. É possível pedir um carro de aplicativo ou entrega de comida direto e receber na torre onde mora”, explicou Lucas Franco, diretor técnico da Monopoly Construtora.

Para completar o pacote de novidades no Casa Verde e Amarela, o trânsito entra em cena com a pista de desaceleração. Sendo uma das novidades da Monopoly, ela é uma faixa que possibilita saída em locais com muita movimentação de veículos em certos momentos, como horários de transporte escolar.

PÚBLICO CASEIRO

Essa tendências de condomínios cada vez mais equipados vem ganhando espaço no Brasil e não só por parte das construtoras. Mais de 73% dos brasileiros mudaram a forma de enxergar a forma de ver as casas durante a pandemia e passaram a procurar condomínios com áreas de lazer. A pesquisa é da QuintoAndar, em parceria com o instituto Offerwise, realizada em 2022.

A técnica de enfermagem Sabrina Armani, 25, faz parte desse público. Ela comprou um apartamento no Vista da Barra Condomínio-Clube, localizado em Santa Paula II, Vila Velha, dentro do programa Casa Verde e Amarela. De acordo com a profissional, ela e o noivo queriam um espaço com várias opções de lazer sem se preocupar com lotação.

A técnica de enfermagem Sabrina e o noivo, durante a entrega das chaves da sua unidade Crédito: Morar Construtora/divulgação

Para ela, as novidades existentes no condomínio, que incentivam desenvolver melhor a interação com os vizinhos e a harmonia dentro do condomínio são muito boas, pois são programadas de formas inteligentes. “Isso desencadeia o interesse dos moradores para os benefícios que o condomínio oferta e as famílias procuram paz e sossego sem precisar sair de casa”, conta.

“Ao longo do tempo, os clientes, inclusive dentro do programa Casa Verde e Amarela, têm aumentado o nível de exigência quanto à qualidade dos produtos e diferenciais. As famílias estão buscando mais o conforto dentro do apartamento e também no condomínio. Por isso, os empreendimentos que oferecem esse algo a mais, como home office, coworking, pet play, áreas livres e muito verde, entre outros, saem na frente”, destaca o gestor comercial da De Martin Construtora, Thiago Rizzo.

CONHEÇA ALGUNS EMPREENDIMENTOS

Vista Mata da Serra Condomínio Clube

Área de lazer do Vista Mata da Serra Condomínio Clube Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Realização: Morar Construtora

Características: opções com suítes, depósito/escritório e quarto de serviço, além de opções de plantas com quintal privativo. Tudo isso com uma estrutura completa com lazer, segurança e diferenciais de sustentabilidade.

privativo. Diferenciais: Nossa Horta Morar (Horta Compartilhada), geração de energia fotovoltaica, aproveitamento de água da chuva para irrigação de jardim das áreas comuns, espaço para home office

Lo calização: Rua Projetada 3, Bairro Porto Canoa, Distrito de Carapina, Serra

Valor: a partir de R$ 191.500

Quattro Residencial Clube

O Quattro Residencial Clube terá lazer com piscinas adulto e infantil, além de restaurante e lanchonete nas áreas comuns Crédito: Monopoly/Divulgação

Realização: Monopoly Construtora e Incorporadora

Monopoly Construtora e Incorporadora Características: com unidades de 2 quartos e 2 quartos com suíte, o Quattro Residencial Clube conta com lazer completo, incluindo piscinas adulto e infantil, solarium, quadra recreativa, espaço fitness e muito mais.

com unidades de 2 quartos e 2 quartos com suíte, o Quattro Residencial Clube conta com lazer completo, incluindo piscinas adulto e infantil, solarium, quadra recreativa, espaço fitness e muito mais. Diferenciais: minimercado, restaurantes, lanchonetes, áreas com Wi-Fi, Pet Place e Bike Point

minimercado, restaurantes, lanchonetes, áreas com Wi-Fi, Pet Place e Bike Point Localização: Av. Guarapari, 736, em Planalto de Carapina, na Serra

Valor : a partir de R$ 204.200

Viva Laguna

Viva Laguna da MRV vai contemplar um pomar, pet place e bicicletário para os futuros moradores Crédito: MRV/Divulgação

Realização: MRV Engenharia

MRV Engenharia Caraterísticas: com unidades com vista para o mar de Manguinhos, o empreendimento conta com opções de 2 quartos com quintal privativo. Também estão disponíveis unidades para pessoas com mobilidade reduzida .

com unidades com vista para o mar de Manguinhos, o empreendimento conta com opções de 2 quartos com quintal privativo. Também estão disponíveis unidades para pessoas com mobilidade reduzida Diferenciais pet place, salão de jogos, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids, quadra, pomar e bicicletário.

pet place, salão de jogos, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids, quadra, pomar e bicicletário. Localização: avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, Região de Manguinhos, Serra

avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, Região de Manguinhos, Serra Valor: a partir de 145 mil

Villa Verde Condomínio Clube

Villa Verde Condomínio Clube terá opção de quintal privativospara as unidades do térreo Crédito: De Martin Construtora/divulgação

Realização: De Martin Construtora

De Martin Construtora Caraterísticas: o residencial, que está sendo comercializado na planta, tem apartamentos de 2 quartos com home office e opção de varanda ou de quintal no térreo.

o residencial, que está sendo comercializado na planta, tem apartamentos de 2 quartos com home office e opção de varanda ou de quintal no térreo. Diferencial: coworking com sala de reuniões; localização privilegiada; dois elevadores por torre; estrutura para ar-condicionado split nos quartos; piso cerâmico em todos os ambientes; opções de vagas de garagem cobertas e fachada moderna.

coworking com sala de reuniões; localização privilegiada; dois elevadores por torre; estrutura para ar-condicionado split nos quartos; piso cerâmico em todos os ambientes; opções de vagas de garagem cobertas e fachada moderna. Localização: rua Dra. Zilda Arns, S/N, Jardim Limoeiro, Serra

rua Dra. Zilda Arns, S/N, Jardim Limoeiro, Serra Valor: a partir de R$204.530