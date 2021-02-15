Entenda como funciona o novo programa Casa Verde e Amarela

Villa do Mestre Residencial Clube tem unidades de 2 quartos e 2 quartos com suíte e pode ser financiado pelo programa Casa Verde e Amarela Crédito: De Martin Construtora

Assim como o MCMV, lançado em 2009, o novo programa habitacional tem como objetivo garantir o acesso à moradia digna à população e melhorar a qualidade de vida desses brasileiros.

Para o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon) Joacyr Meriguetti, as mudanças realizadas no programa não foram muito expressivas. Entretanto, ele afirma que é sempre válido destacar a importância dos projetos habitacionais para o país.

Joacyr também ressalta que o programa é um grande mecanismo de geração de emprego, renda e necessidade para muitas famílias.

“O projeto Casa Verde e Amarela é, basicamente, uma continuidade do Minha Casa Minha Vida. O que é importante porque dá segurança ao setor. No Brasil há um déficit de 8 milhões de unidades e um grande mercado consumidor. Sentimos na ponta uma retomada da economia e o aumento da procura desse tipo de imóvel”, explica Joacyr.

“O ponto alto é a continuidade de um programa que beneficia muitas famílias no Espírito Santo. As condições de pagamento são vantajosas, já que é muito difícil ter uma grande quantidade de estoque pronta para esses empreendimentos, além de possuírem os menores juros do mercado imobiliário”, destaca Fontes.

O Casa Verde e Amarela promove a redução nas taxas de juros e altera a remuneração dos agentes financeiros. O novo programa também atende a novas modalidades, além das construção de unidades habitacionais.

CONFIRA O QUE MUDA COM O CASA VERDE E AMARELA:

NOVAS FAIXAS DE RENDA

O novo programa habitacional altera as faixas de renda do MCMV e transforma em grupos. Sendo o primeiro grupo para famílias com renda até R$ 2 mil; o segundo entre R$ 2 mil e R$ 4 mil; e o terceiro, famílias com renda de R$ 4 mil a R$ 7 mil.

MUDANÇAS NAS TAXAS DE JUROS

Com a mudança da inflação no país, os juros também precisaram ser alterados. Os novos valores consideram a faixa de renda e a localidade das unidades, além de taxas menores para as regiões Norte e Nordeste do país e aumento no limite do valor dos imóveis financiados.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Além da produção habitacional, o novo programa habitacional também atende a novas modalidades. O Casa Verde e Amarela deve conceder os títulos de direito real dos lotes familiares, com o objetivo de reduzir conflitos fundiários, conceder segurança jurídica e estimular a formalização dos patrimônios no Brasil.

MELHORIA HABITACIONAL

Os integrantes do Grupo 1 também poderão ser atendidos, caso selecionados, para aproveitar os investimentos e aplicar na reforma do imóvel, como ampliação do empreendimento, construção de banheiros e outros tipos de atendimento. É necessário estar inscrito no CadÚnico, ser maior de 18 anos e não possuir outros imóveis.

EMPREENDIMENTOS CAPIXABAS NO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA

Com o setor imobiliário capixaba se aquecendo novamente, algumas construtoras já preparam lançamentos, assim como já integram alguns empreendimentos no projeto Casa Verde e Amarela.