Promoções de imóveis no ES com descontos que vão até R$ 636 mil

Vista Mata da Serra Condomínio Clube, da Morar, está com entrada parcelada em até 72 vezes Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Quem está em busca de comprar um imóvel para sair do aluguel ou fazer aquele upgrade de residência, este é o momento certo. As construtoras e incorporadoras estão com promoções que vão desde descontos que podem chegar a até R$ 636 mil, assim como facilidades para pagamento da entrada, distribuição de brindes e até móveis planejados instalados no apartamento.

Para o gestor comercial da De Martin Construtora, Thiago Rizzo, as promoções acabam atuando como atrativos para o fechamento de um negócio. A empresa está com uma promoção alusiva à Copa do Mundo, onde os cinco primeiros que comprarem um dos imóveis da empresa na Serra, Vila Velha ou Guarapari, leva uma camisa oficial da seleção brasileira e dois packs de cerveja. Além de descontos de até R$ 9 mil em algumas unidades selecionadas.

“Na hora de comprar um imóvel, o cliente procura um residencial que esteja adequado às necessidades da família, sendo um bom investimento e cabendo no bolso. E é aí que promoções e brindes se tornam atrativos para a gente fechar negócio”, destaca.

Outra empresa que está com promoção é a MB7: 10% de desconto para quem adquirir, à vista, uma unidade do empreendimento Vanguard Future Living Place, em Jardim Camburi.

“A maior vantagem é que estamos proporcionando ao cliente comprar o metro quadrado ainda mais barato do que já é, pois apesar de estarmos em lançamento, conseguimos proporcionar o m² mais barato de Jardim Camburi”, afirma um dos sócios do Vanguard Future Living Place, André Mendes.

Descontos agressivos

Já para quem busca desconto, algumas empresas estão adotando opções bem agressivas, para fechar negócios. Um exemplo é a Morar, que além de oferecer entrada facilitada em até 72 vezes em imóveis dentro do Casa Verde e Amarela, traz descontos de até R$ 636 mil na última unidade de um condomínio de alto padrão localizado em Jardim Camburi. Mas a promoção vai até o dia 30 de novembro.

“Depois que iniciamos a campanha, a procura em nosso estande praticamente dobrou. Nosso objetivo é entrar o ano de 2023 com o menor estoque possível”, declara o gerente de vendas da Morar Construtora, Rafael Calazans Tavares.

A MZI Incorporadora está com descontos que chegam a R$ 50 mil para unidades selecionadas de três quartos. “Poder comprar um imóvel quase pronto com um descontinho especial faz toda a diferença. É a oportunidade de entrar em 2023 num apartamento novo, num imóvel com qualidade diferenciada, e ainda com desconto extra”, diz a diretora da MZI, Rachel Menezes.

Já a CG Engenharia está oferecendo até R$ 80 mil de desconto para adquirir uma das unidades do empreendimento localizado em Jardim Camburi, até o dia 30 de novembro. O empreendimento fica pronto no ano que vem. “É uma super oportunidade para quem sonha em morar pertinho da praia”, destaca a diretora de Incorporação da CG Engenharia, Flávia Gimenes.

Por outro lado, a Grand Construtora está com uma promoção voltada para corretores, em um clube de benefícios e relacionamento para aqueles que realizarem a venda de unidades dos empreendimentos da construtora.

“Os corretores são os nossos primeiros clientes. Eles são os primeiros a comprar o nosso produto e percebemos que eles defendem a marca Grand, vestem a nossa camisa e estão sempre conosco. Quisemos, então, premiar esse parceiro tão importante, que conhece profundamente os empreendimentos da Grand”, diz o sócio e diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende.

Confira as promoções das construtoras

Morar Construtora

Vista do Vale tem entrada dividida em até 60 vezes Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Mirador Camburi: localizado de frente para o mar, em Jardim Camburi. Unidades de até 184 m² com 4 suítes e 3 vagas de garagem. Última unidade disponível de R$ 2.736.677,56 por R$ 2.099.999,99. Válido até 30 de novembro.

Vista Mata da Serra Condomínio Clube: localizado em Porto Canoa, Serra, quatro torres e unidades com 2 e 3 quartos (44 m² a 54 m²). Unidades a partir de R$ 192.146,25 com entrada facilitada em até 72x. ITBI parcelado. Válido até 30 de novembro.

Condomínio-clube Vista do Vale: Localizado em Vila Velha, com unidades de 2 quartos, 2 quartos com suítes e 2 quartos com closet com até 45m². Novas unidades a partir de R$ 205 mil com entrada facilitada em até 60x, parcelamento direto com a construtora. Clientes poderão usar o FGTS na compra. ITBI parcelado. Válido até 30 de novembro.

Javé Construtora

Signature tem unidades com desconto Crédito: Javé/ Divulgação

Residencial Mares da Costa: unidade decorada 202 C de R$ 1.960.000 por R$ 1.850.000. Unidade 101 C de 4 quartos e duas vagas de garagem de R$ 1.299.000 por R$ 1.120.000. Localizado na Praia da Costa, Vila Velha.

Signature Praia do Canto: unidade 702 de R$ 1.900.000 por R$ 1.699.000. Pagamento em até 90 dias. Localizado na Praia do Canto, Vitória.

Porto das Ondas: unidade 1.103 de R$ 960 mil por R$ 899 mil, com ITBI e cartório grátis. Localizado em Itapuã, Vila Velha.

Kemp Engenharia

Ao comprar uma unidade em qualquer um dos empreendimentos da construtora, o morador ganha dois presentes à sua escolha: fogão, mini frigobar, televisão, coifa, adega e lavadora de roupas. Promoção válida até 31 de dezembro.

Épura

Liberty 205 faz parte da promoção da Épura Crédito: Épura/Divulgação

Todas as unidades em promoção da Épura terão 10% de desconto no valor. São unidades nos empreendimentos Bella Vita Residencial (Cariacica), Liberty 205 (Praia de Itaparica, Vila Velha), Verano Residencial Clube (Residencial Coqueiral, Vila Velha), Luiz Scaramussa (Cachoeiro de Itapemirim) e o Modern Morumbi (São Paulo), com apartamentos de 1 e 4 quartos. A campanha vai até 30 de novembro.

De Martin Construtora

Descontos de até R$ 9 mil em apartamentos novos em condomínios de Jardim Limoeiro, na Serra, dentro do programa Casa Verde e Amarela. Enquanto houver unidades promocionais à venda.

Quem comprar apartamento novo durante a Copa participa da campanha Seleção de Ofertas De Martin. Os cinco primeiros clientes que comprarem um apartamento novo ganharão uma camisa oficial da seleção brasileira e dois packs de cerveja long neck. Os demais ganharão um kit de churrasco com carnes selecionadas e dois packs de cerveja. A campanha vale para Serra, Vila Velha e Guarapari até 18 de dezembro.

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

Apartamentos com móveis nos quartos, banheiros, cozinha e área de serviço da Florense. Promoção válida para compra de unidades prontas para morar dos empreendimentos The Gallery Art Residence, localizado na Enseada do Suá (a partir de R$ 1.348.951) e Condomínio Costa Mare, no Jockey de Itaparica (a partir de R$ 1.607.321). Até 31 de dezembro.

MZI Incorporadora

Uniplace tem unidades de 2 e 3 quartos com desconto Crédito: Divulgação/ Metron Engenharia

Uniplace Easy Life, localizado em Jardim Camburi, tem descontos de até R$ 50 mil para unidades selecionadas de três quartos e descontos de até R$ 35 mil para unidades selecionadas de dois quartos. Enquanto as unidades promocionais estiverem à venda. Válido até 20 de dezembro.

CG Engenharia

Quase R$ 80 mil de desconto na compra da unidade 304 B (de R$ 1.073.000 por R$ 995 mil) à vista, do edifício AM100 - Edifício Alice Madeira, em Jardim Camburi. Promoção válida até 30 de novembro.

MB7

O Vanguard Future Living Place está com desconto pra quem comprar uma unidade à vista Crédito: MB7 Construtora e Incorporadora/Divulgação

Desconto de 10% nas unidades do Vanguard Future Living Place para pagamento à vista, até 30 de novembro. Empreendimento conta com 16 apartamentos, dois por andar, em Jardim Camburi, Vitória. Opções de dois quartos com duas suítes, três quartos com três suítes e duplex com suíte e home office.

Soma Urbanismo

Descontos de R$ 3 mil a R$ 50 mil e pagamento em até 36x sem juros. Condições especiais válidas até o dia 2 de dezembro, para 46 lotes de nove empreendimentos localizados no Espírito Santo (São Mateus, Colatina, Guaçuí e Aracruz) e Bahia (Porto Seguro).

RS Construtora