Por que o valor médio do m² de Vitória é um dos mais altos do país?

O quarto episódio do Videocast Hub Imobi traz um assunto que tem deixado muita gente intrigada, que é o valor médio do metro quadrado de Vitória, que está entre os mais altos do país. Dados do Índice FipeZap de dezembro do ano passado, mostravam que Vitória tinha ultrapassado a média do metro quadrado de São Paulo, ficando em primeiro lugar entre as capitais.
Já em janeiro e fevereiro, esses valores registraram uma leve queda, mas mesmo assim, a Capital continua entre as cidades com a média de valor do metro quadrado mais alta no país.
E para explicar esse fenômeno e tudo o que compõe os preços na hora de avaliar um imóvel, foram convidados o vice-presidente da Ademi, Alexandre Schubert e o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon, Eduardo Borges.
Assista na íntegra ao vídeo ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.