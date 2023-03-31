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Videocast Hub Imobi

Por que o valor médio do m² de Vitória é um dos mais altos do país?

Especialistas explicam o que está por trás da composição dos preços e quais os fatores que têm influenciado para que a Capital esteja entre as cidades com o metro quadrado mais caro

Publicado em 31 de Março de 2023 às 17:07

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

31 mar 2023 às 17:07
O vice-presidente da Ademi, Alexandre Schubert e o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon, Eduardo Borges foram entrevistados Crédito: Reprodução
O quarto episódio do Videocast Hub Imobi traz um assunto que tem deixado muita gente intrigada, que é o valor médio do metro quadrado de Vitória, que está entre os mais altos do país. Dados do Índice FipeZap de dezembro do ano passado, mostravam que Vitória tinha ultrapassado a média do metro quadrado de São Paulo, ficando em primeiro lugar entre as capitais.
Já em janeiro e fevereiro, esses valores registraram uma leve queda, mas mesmo assim, a Capital continua entre as cidades com a média de valor do metro quadrado mais alta no país.
E para explicar esse fenômeno e tudo o que compõe os preços na hora de avaliar um imóvel, foram convidados o vice-presidente da Ademi, Alexandre Schubert e o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon, Eduardo Borges.
Assista na íntegra ao vídeo ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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